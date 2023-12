Chat GPT ya puede sugerir diagnósticos: ¿Cómo será la medicina del futuro?

22/12/2023

La Inteligencia Artificial se alza como una de las soluciones más útiles e innovadoras para apoyar a los profesionales de la salud. Y es que la Inteligencia Artificial, con herramientas como ChatGPT, ya tiene la capacidad de sugerir diagnósticos probables con el objetivo de ayudar al médico a tomar mejores decisiones.



En este sentido, las empresas de tecnología médica se enfrentan a un nuevo desafío: proporcionar soluciones innovadoras para garantizar la correcta digitalización del sistema de salud. De esta manera, es posible trabajar de una manera más eficiente mediante la incorporación de soluciones tecnológicas en el día a día de los profesionales sanitarios.



Desde ERNI Consulting, empresa de ingeniería de software especializada en el desarrollo de software de diagnóstico médico, ponen de manifiesto la importancia de esta transformación digital: “sin digitalización, el sistema sanitario no será capaz de adaptarse a la realidad social del futuro”, explica Rubén Rodriguez, experto en Medtech de ERNI.



Además, según datos de Statista, el uso de la IA puede reducir la carga de trabajo de los médicos en un 20% y en un 8% en el caso de las enfermeras, lo que significa que los profesionales sanitarios pueden dedicar más tiempo de calidad a los pacientes.



Ahorro de tiempo y una mejor asistencia



En este sentido, desde ERNI apuntan que el uso de la IA puede evitar procesos repetitivos o trabajos en los que el profesional médico tenga una sobrecarga de trabajo, lo que puede llegar a generar fatiga y, por lo tanto, más errores humanos a la hora de atender a los pacientes.



Por otro lado, las herramientas de IA de aprendizaje automático y métodos de diagnóstico asistido por ordenador pueden garantizar una buena asistencia a distancia. En este sentido, Rubén Rodríguez explica que “algunos hospitales suizos ya analizan imágenes de resonancia magnética de hospitales asociados, ya que estos últimos no disponen de personal cualificado in situ las 24 horas del día, llegando incluso a regiones rurales o a centros en países emergentes o en vías de desarrollo”.

