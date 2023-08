ChatGPT, Bard y Bing exponen los datos de millones de usuarios

Aunque muchos de los servicios de inteligencia artificial afirman que no almacenan en caché la información enviada, ya se han producido varios incidentes, específicamente con ChatGPT, que han expuesto datos sensibles por vulnerabilidades en la construcción actual de estos sistemas.Check Point Research, la división de Inteligencia de Amenazas Check Point Software Technologies Ltd. proveedor especializado en ciberseguridad a nivel mundial, ha reportado y ofrecido solución a una nueva vulnerabilidad en los Modelos de Lenguaje Amplio (LLM) utilizados en ChatGPT, Google Bard, Microsoft Bing Chat y otros servicios de IA generativa.



Cada vez es más común que los desarrolladores se respalden en la IA para el desarrollo de código de software. Sin embargo, además de una gran facilidad y rapidez de respuesta, estas herramientas también pueden convertirse en la mayor fuente accidental de filtraciones de datos.La combinación de usuarios despreocupados y gran volumen de información compartida es perfecta para los ciberdelincuentes que buscan explotar brechas como esta para obtener datos como números de tarjetas de crédito, e incluso los registros completos de las consultas realizadas en estos chats.Check Point suple la ausencia de barreras de ciberseguridad nativas



Como parte de su solución, Check Point Software pone al servicio de las empresas una herramienta de filtrado de URLs para la identificación de estas webs de IA generativa, con una nueva categoría agregada a su conjunto de controles de gestión de tráfico. De esta manera, las compañías pueden mantener un mayor control e incluso bloquear el uso no autorizado de aplicaciones de IA generativa, añadiendo un control granular y seguro de acceso web para entornos locales, la nube, dispositivos móviles y otros endpoints.



Además, las soluciones de firewall y firewall as-a-service de Check Point Software también incluyen la prevención de pérdida de datos (DLP). Esto permite a los administradores de seguridad de red bloquear la carga de ciertos tipos de datos específicos (código de software, información personal identificable, información confidencial, etc.) al utilizar aplicaciones de IA generativa.Así, es posible activar medidas de seguridad para protegerse contra el uso indebido de ChatGPT, Bard o Bing Chat. La configuración se realiza en pocos clics a través de la política de seguridad unificada de Check Point Software.