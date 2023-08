ChatGPT e o futuro da produtividade empresarial

28/08/2023

Por: Fabio Iamada, vice-presidente Financeiro e de Marketing da Orys, consultoria especializada em inteligência de dados.

No mundo acelerado dos negócios, a eficiência é fundamental para alcançar o sucesso no mundo corporativo. As organizações estão constantemente buscando maneiras de otimizar processos, melhorar a produtividade e oferecer um atendimento de excelência aos clientes. Estrela nos últimos meses, o ChatGPT (Generative Pretrained Transformer) entra em cena como uma ferramenta revolucionária, alimentada pela inteligência artificial.

Como assistente virtual inteligente, a tecnologia tem o poder de trazer uma série de benefícios ao dia a dia empresarial. Sua eficiência e versatilidade a transforma em uma ferramenta indispensável para empresas de todos os portes e setores. Ao permitir a comunicação natural entre humanos e máquinas, o ChatGPT simplifica processos, auxilia na tomada de decisões e aumenta a produtividade geral.

Ao entender como extrair o máximo do ChatGPT, as empresas podem abrir caminho para o sucesso e alcançar novos patamares de excelência. Ao interagir com a ferramenta, é fundamental ser claro e específico na consulta. Ponto crucial e inicial é fornecer informações relevantes e contextuais para que o modelo compreenda melhor sua solicitação. Quanto mais precisa for a sua pergunta ou instrução, mais assertiva será a resposta do ChatGPT.

Ao fazer uma solicitação na plataforma, certifique-se de fornecer orientações claras e específicas. O ChatGPT tem a capacidade de aprender a partir de instruções de exemplo. Ao adotar exemplos, você pode influenciar o estilo, o tom e o conteúdo da resposta gerada. Com isso, é possível obter a opção de ajustar parâmetros e outras para melhorar sua interação. Trata-se de uma ferramenta em constante aprendizado e aprimoramento.

Os benefícios do uso desta plataforma no dia a dia empresarial são muitos. No universo corporativo moderno, a eficiência e a produtividade são fundamentais. Entre as vantagens, podemos mencionar o suporte em tarefas cotidianas, que pode ser desde um assistente virtual confiável para ajudar em diversas tarefas diárias. Ou responder a perguntas simples, fornecer informações rápidas, agendar compromissos e até mesmo gerenciar lembretes e anotações. Ele ajuda a otimizar o tempo e concentrar-se em tarefas mais complexas e estratégicas.

Quando surgem problemas técnicos, especialmente em áreas como TI, o ChatGPT pode ser um recurso valioso. Ele pode auxiliar na resolução de problemas comuns, fornecendo orientações passo a passo ou sugestões para soluções. Isso permite que as equipes de suporte resolvam ocorrências de maneira mais rápida e eficiente, minimizando o tempo de inatividade e melhorando a produtividade.

O ChatGPT pode ser também um aliado poderoso na criação de conteúdo para empresas. Ele pode ajudar na redação de artigos, posts de blog, materiais de marketing e até mesmo na redação de relatórios. Basta fornecer instruções claras e exemplos relevantes, e a ferramenta pode gerar ideias e sugestões. Isso agiliza o processo de criação de conteúdo e permite que os profissionais se concentrem em aspectos estratégicos.

No entanto, vale estar sempre atento à checagem e rechecagem para verificação das informações ali consumidas, uma vez que a base de dados do ChatGPT vai até setembro de 2021, ou seja, mudanças de lei e novas informações após este período não estarão contempladas nesse arcabouço.

Lidar com grandes volumes de dados é um desafio para muitas empresas. Nesse sentido, o ChatGPT ajuda a simplificar esse processo, fornecendo análise e insights acionáveis a partir dos dados fornecidos. Ele pode auxiliar na identificação de tendências, padrões e até mesmo na geração de previsões com base nos dados disponíveis. auxiliando os profissionais na tomada de decisões mais embasadas.

Em um mundo globalizado, as empresas atuam no contato com clientes e parceiros de diferentes partes do mundo. E, certamente, pode ser também uma ferramenta valiosa para superar barreiras linguísticas, oferecendo suporte para tradução em tempo real.

Uma das áreas em que o ChatGPT pode ser especialmente útil é na contribuição para o aumento da receita das empresas. Sua eficiência e capacidade de fornecer suporte aos clientes podem trazer benefícios significativos. Além disso, ele pode desempenhar um papel crucial no atendimento ao cliente, oferecendo respostas rápidas e precisas a perguntas comuns, melhorando a experiência do cliente, proporcionando um atendimento ágil e eficiente. Isso resulta em maior satisfação do cliente, fidelidade à marca e, consequentemente, aumento nas vendas e na receita.

No caso das vendas e no pós-vendas, o dispositivo pode oferecer, com base nas preferências e histórico do cliente, auxílio em sugerir produtos ou serviços relevantes, fornecer esclarecimentos, aumentando as chances de uma compra, além de auxiliar na criação de ofertas personalizadas e na negociação, levando a um aumento nas vendas e no ticket médio e resultando em um aumento na eficiência e nas taxas de conversão.

Segundo pesquisa “A Inteligência Artificial e a Relação entre Pessoas e Marcas”, realizada com 1.722 consumidores brasileiros pela Ecglobal, a ferramenta se tornou, na verdade, parte do dia a dia das pessoas, com 95% dos entrevistados utilizando a aplicação ao menos uma vez por semana. Segundo dados da Semrush, o Brasil é o quinto colocado no ranking de países que mais acessam a ferramenta (web), que contabilizou 863 milhões de acessos globalmente também em janeiro deste ano. O ChatGPT está em sua melhor forma. E veio para ficar!

