ChatGPT ya está disponible en Azure OpenAI Service

10/03/2023

Por: Eric Boyd, vicepresidente corporativo de plataforma de IA en Microsoft.

Nos complace anunciar que ChatGPT está disponible en versión preliminar en Azure OpenAI Service. Con Azure OpenAI Service, más de mil clientes aplican los modelos de IA más avanzados, incluidos Dall-E 2, GPT-3.5, Codex y otros modelos de lenguaje extenso respaldados por las capacidades empresariales y de supercomputación únicas de Azure, para innovar de nuevas maneras.

Desde que se introdujo ChatGPT a fines del año pasado, hemos visto una variedad de escenarios para los que se puede usar, como resumir contenido, generar una redacción de correo electrónico sugerida e incluso ayudar con preguntas de programación de software. Ahora, con ChatGPT en versión preliminar en Azure OpenAI Service, los desarrolladores pueden integrar experiencias personalizadas impulsadas por IA directo en sus propias aplicaciones, lo que incluye mejorar los bots existentes para manejar preguntas inesperadas, recapitular las conversaciones del centro de llamadas para permitir resoluciones de atención al cliente más rápidas, crear una nueva redacción de anuncios con ofertas personalizadas, automatización del procesamiento de reclamos y más. Los servicios cognitivos se pueden combinar con Azure OpenAI para crear casos de uso convincentes para las empresas. Por ejemplo, vean cómo se pueden combinar Azure OpenAI y Azure Cognitive Search para usar un lenguaje conversacional para la recuperación de la base de conocimientos en datos empresariales.

Los clientes pueden comenzar a usar ChatGPT hoy. Tiene un precio de $0.002/1k tokens y la facturación por todo el uso de ChatGPT comienza el 13 de marzo.

Valor comercial real

Los clientes de todas las industrias han comenzado a ver el valor comercial del uso de Azure OpenAI Service, y estamos entusiasmados de ver cómo organizaciones como The Office Depot Corporation, la Oficina de Gobierno Digital Smart Nation de Singapur e Icertis continuarán aprovechando el poder de Azure OpenAI y el modelo ChatGPT para lograr más:

“Office Depot (ODP) Corporation se complace en aprovechar la poderosa tecnología de IA de ChatGPT de Azure OpenAI Service, que es posible gracias a nuestra colaboración con Microsoft. Esta tecnología ayudará a [The Office Depot Corporation] a impulsar la transformación continua en nuestro negocio, explorar nuevas posibilidades de manera más efectiva y diseñar soluciones innovadoras para brindar un valor aún mayor a nuestros clientes, socios y asociados. [The Office Depot Corporation] ha comenzado a crear un chatbot con tecnología ChatGPT para respaldar nuestras unidades de negocios internas, en específico RRHH. El chatbot ha logrado mejorar el proceso de revisión de documentos de Recursos Humanos, generar nuevas descripciones de puestos y mejorar la comunicación con los asociados. Al utilizar las capacidades de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático de ChatGPT, [The Office Depot Corporation] tiene como objetivo optimizar sus operaciones internas e impulsar el éxito comercial. Adoptar esta tecnología de vanguardia ayudará a aumentar nuestra ventaja competitiva en el mercado y mejorará la experiencia de nuestros clientes”. — Carl Brisco, vicepresidente de productos y tecnología, The Office Depot Corporation

“La Oficina de Gobierno Digital de Smart Nation de Singapur busca de manera constante empoderar a nuestros funcionarios públicos con tecnología para brindar mejores servicios a los singapurenses y mejores ideas para Singapur. ChatGPT y, en general, los modelos de lenguaje extenso, prometen acelerar muchos tipos de trabajo de conocimiento en el sector público, y las técnicas de alineación integradas en ChatGPT ayudan a los oficiales a interactuar con estos poderosos modelos de formas más naturales e intuitivas. Los controles empresariales de Azure OpenAI Service han sido clave para permitir la exploración de estas tecnologías en casos de uso de políticas, operaciones y comunicaciones”.—Feng-ji Sim, Subsecretario, Oficina de Gobierno Digital de Smart Nation, dependiente de la Oficina del Primer Ministro, Singapur

“Los contratos son la base del comercio y rigen cada dólar que entra y sale de una empresa. En Icertis, aplicamos IA a los contratos para que las empresas a nivel mundial puedan generar ingresos, reducir costos, garantizar el cumplimiento y mitigar el riesgo. La disponibilidad de ChatGPT en el servicio Azure OpenAI de Microsoft ofrece una herramienta poderosa para permitir estos resultados cuando se aprovecha con nuestro lago de datos de más de dos mil millones de metadatos y elementos transaccionales, uno de los repositorios de datos de contratos seleccionados más grandes del mundo. La IA generativa ayudará a las empresas a darse cuenta por completo de la intención de sus acuerdos comerciales al actuar como un asistente inteligente que revela y desbloquea información a lo largo del ciclo de vida del contrato. Ofrecer esta capacidad a escala empresarial, respaldada por las fortalezas inherentes en la seguridad y confiabilidad de Azure, se alinea con nuestros principios de IA ética y crea nuevas e increíbles oportunidades para la innovación con la plataforma de inteligencia de contratos Icertis”. — Monish Darda, director de tecnología en Icertis

Además de todas las formas en que las organizaciones, grandes y pequeñas, utilizan Azure OpenAI Service para lograr valor comercial, también hemos trabajado a nivel interno en Microsoft para combinar el poder de los modelos de lenguaje grande de OpenAI y la infraestructura optimizada para IA de Azure para introducir nuevas experiencias en nuestros productos de consumo y empresariales. Por ejemplo:

GitHub Copilot aprovecha los modelos de IA en Azure OpenAI Service para ayudar a los desarrolladores a acelerar el desarrollo de código con su programador de pares de IA.

aprovecha los modelos de IA en Azure OpenAI Service para ayudar a los desarrolladores a acelerar el desarrollo de código con su programador de pares de IA. Microsoft Teams Premium incluye un resumen inteligente y capítulos generados por IA para ayudar a las personas, los equipos y las organizaciones a ser más productivos.

incluye un resumen inteligente y capítulos generados por IA para ayudar a las personas, los equipos y las organizaciones a ser más productivos. La nueva experiencia de vendedor, impulsada por IA, de Microsoft Viva Sales , ofrece contenido de correo electrónico sugerido e información basada en datos para ayudar a los equipos de ventas a enfocarse en movimientos de venta estratégicos para los clientes.

, ofrece contenido de correo electrónico sugerido e información basada en datos para ayudar a los equipos de ventas a enfocarse en movimientos de venta estratégicos para los clientes. Microsoft Bing introdujo una opción de chat impulsada por IA para mejorar la experiencia de búsqueda de los consumidores de maneras completamente nuevas.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo Microsoft ayuda a las organizaciones a aprovechar los modelos generativos de IA para impulsar la transformación de la IA.

Los clientes y socios también pueden crear nuevas aplicaciones y soluciones inteligentes para destacarse de la competencia mediante un enfoque sin código en Azure OpenAI Studio. Azure OpenAI Studio, además de ofrecer personalización para cada modelo ofrecido a través del servicio, también ofrece una interfaz única para personalizar ChatGPT y configurar el comportamiento de respuesta que se alinea con su organización.

Un enfoque responsable de la IA

Ya hemos comenzado a ver el impacto que la IA puede tener en las personas y las empresas, al ayudar a mejorar la productividad, amplificar la creatividad y aumentar las tareas cotidianas. Estamos comprometidos a asegurarnos de que los sistemas de IA se desarrollen de manera responsable, que funcionen según lo previsto y que se utilicen de manera que las personas puedan confiar. Los modelos generativos, como el modelo de generación de imágenes ChatGPT o DALL-E, son modelos que generan nuevos artefactos. Este tipo de modelos crean nuevos desafíos; por ejemplo, podrían usarse para crear texto convincente pero incorrecto para crear imágenes realistas que nunca sucedieron.

Microsoft emplea un conjunto de mitigaciones en capas en cuatro niveles, diseñado para abordar estos desafíos. Estos están alineados con el Estándar de Inteligencia Artificial Responsable de Microsoft. Primero, protecciones a nivel de aplicación que ponen al cliente a cargo, por ejemplo, al explicar que la salida de texto fue generada por IA y hacer que el usuario lo apruebe. Segundo, protecciones técnicas como el filtrado de contenido de entrada y salida. Tercero, protecciones de procesos y políticas que van desde sistemas para denunciar abusos hasta acuerdos de nivel de servicio. Y cuarto, documentación como pautas de diseño y notas de transparencia para explicar los beneficios de un modelo y lo que hemos probado.

Creemos que la IA cambiará de manera profunda la forma en que trabajamos y cómo operan las organizaciones en los próximos meses. Para enfrentar este momento, continuaremos con la adopción de un enfoque de principios para garantizar que nuestros sistemas de IA se utilicen de manera responsable mientras escuchamos, aprendemos y mejoramos para ayudar a guiar a la IA de una manera que, en última instancia, beneficie a la humanidad.