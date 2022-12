Checkmarx fortalece equipe executiva com nomeação de Amit Daniel como CMO

Por staff

12/12/2022

A Checkmarx, empresa de soluções de teste de segurança de aplicativos (AST) centradas no desenvolvedor, anuncia a nomeação de Amit Daniel como CMO (Chief Marketing Officer). Trazendo sua vasta experiência estratégica para a função, Amit liderará as iniciativas globais de marketing corporativo, branding, marketing digital e comunicações da Checkmarx, à medida que a empresa atende à crescente demanda dos clientes por soluções abrangentes de segurança de aplicativos.

“A notável expertise de Amit para construir marcas globais com sucesso e impulsionar a adoção de tecnologias inovadoras fala por si. Estamos entusiasmados por ter alguém com o conhecimento dela se juntando à equipe de liderança da Checkmarx”, diz Emmanuel Benzaquen, CEO da Checkmarx. “Vimos uma demanda sem precedentes por nossas soluções de segurança de aplicativos no último ano, e a liderança de Amit nos permitirá capitalizar ainda mais esta oportunidade, avançando na nossa posição de liderança e conduzindo o próximo estágio do crescimento internacional da Checkmarx”.

Amit ingressa na Checkmarx vinda da Cognyte, uma empresa líder em software de análise investigativa, onde foi CMO nos últimos sete anos. Durante seu tempo lá, ela liderou o spin-off da companhia proveniente da Verint, rebatizou a empresa e construiu a estratégia para ser listada na NASDAQ como uma empresa independente. Amit Daniel também ocupou cargos de liderança em marketing, gerenciamento de produtos e vendas de parceiros em várias empresas B2B. O histórico comprovado de Amit abrange mais de duas décadas com empresas globais de alta tecnologia, em muitos setores.

“A plataforma de tecnologia diferenciada da Checkmarx e sua posição como líder em segurança de aplicativos me permitem desenvolver estratégias aprimoradas para expandir e crescer no mercado, com foco contínuo em grandes empresas”, destaca Amit Daniel, CMO da Checkmarx. “A necessidade de práticas shift left no ciclo de desenvolvimento de software está se tornando cada vez mais clara, à medida que as ameaças se tornam mais sofisticadas e estou ansiosa para trazer a minha experiência diversificada com o objetivo de ajudar ainda mais a missão da Checkmarx de ultrapassar os limites da varredura de código e estabelecer novos padrões para a indústria”.

Nesta nova função, Amit trabalhará diligentemente para estabelecer uma abordagem abrangente, focada e estratégica para apoiar o crescimento contínuo da Checkmarx.