China UnionPay optimiza sus servicios de pago con el lanzamiento del Proyecto Excelencia 2024

20/03/2024

El 15 de marzo tuvo lugar la ceremonia de lanzamiento de “Explore China Your Way with UnionPay: China UnionPay Payment Service Optimization – Project Excellence 2024” (Explore China a su manera con UnionPay: Optimización del servicio de pagos de China UnionPay – Proyecto Excelencia 2024), celebrada en Shanghái. Zhang Qingsong, miembro del Comité del Banco Popular de China (PBOC) y vicegobernador del PBOC, y Xie Dong, vicealcaldesa de Shanghái, asistieron a la ceremonia y pronunciaron sendos discursos. Al acto también asistieron Wang Ping, vicesecretario general del Gobierno Popular Municipal de Shanghái, Jin Penghui y Liu Xingya, subdirectores de la Oficina Central del PBOC en Shanghái, Wang Sheng, subdirector general del Departamento de Pagos y Liquidación del PBOC, así como los dirigentes de China UnionPay, entre ellos Dong Junfeng, Shao Fujun, presidente del Directorio, y Cai Jianbo, presidente. Entre los asistentes había representantes de las autoridades municipales de Shanghái, de los principales bancos comerciales chinos, entidades adquirentes, comerciantes, organismos reguladores extranjeros, socios internacionales y otras redes mundiales de tarjetas.

El Consejo de Estado ha publicado recientemente unas directrices para optimizar aún más los servicios de pago en China. El documento pretende resolver los cuellos de botella de los servicios de pago y mejorar un sistema de servicios de pago diversificado y de varios niveles, en consonancia con las preferencias de pago de los distintos grupos de usuarios. La publicación de las directrices demuestra plenamente la importancia que concede el gobierno central al desarrollo del sector de los pagos y sirve de hoja de ruta para su futuro crecimiento. Es esencial para construir un sistema de servicios de pago en el que las diferentes opciones se desarrollen en paralelo y se complementen entre sí, y para crear un entorno de pago inclusivo y cómodo que facilite el desarrollo de alta calidad de la industria de pagos.

Con el fin de aplicar plenamente los requisitos establecidos en las directrices, China UnionPay ha tomado la iniciativa de poner en marcha el Proyecto Excelencia 2024 para participar plenamente en la campaña de mejora de la comodidad de pago para las personas mayores y los visitantes internacionales a China. Con el objetivo de ofrecer soluciones completas para todos los casos de uso en toda China, el Proyecto Excelencia 2024 será ejecutado conjuntamente y cofinanciado por los participantes del sector. En concreto, China UnionPay tomará la iniciativa y destinará 3000 millones de yuanes a mejoras de los terminales de aceptación, colocación de carteles y publicidad, etc. en ciudades y casos de uso clave. Al mismo tiempo, liderado por las autoridades gubernamentales en sectores específicos, UnionPay animará a otros agentes de la industria a poner en común sus recursos. Los esfuerzos abarcarán 41 ciudades clave de todo el país y 26 casos de uso de alta frecuencia en ocho categorías principales: restauración, alojamiento, transporte, turismo, compras, ocio, sanidad y educación. Al ofrecer soluciones integrales de pago que incluyen tarjetas, códigos QR, productos de pago OEM y retirada de efectivo, la empresa impulsará un desarrollo paralelo y complementario de los pagos móviles, con tarjeta y en efectivo. El Proyecto Excelencia 2024 comenzará en Shanghái con campañas de marketing a lo largo del año bajo el lema Explore China Your Way with UnionPay, con el objetivo de ofrecer más descuentos y opciones, así como una mejor experiencia.

Durante el acto, Zhang Qingsong, vicegobernador del Banco Popular de China, declaró que el rápido desarrollo y la acelerada penetración del pago por móvil en China en los últimos años han sido fundamentales para reducir los costos de las transacciones y promover la inclusión financiera; sin embargo, también han surgido nuevos retos, como la brecha digital para la población de edad avanzada y las barreras para los visitantes internacionales a China. Para poner en práctica la decisión y las disposiciones del gobierno central, el PBOC ha creado rápidamente un grupo de trabajo específico que pondrá en marcha una serie de medidas acordes con las directrices del Consejo de Estado. Zhang Qingsong reconoce la rápida actuación de China UnionPay para aunar recursos con otras partes, y anima a todas las entidades a reforzar la sinergia y aportar los recursos necesarios para lograr resultados sustanciales en la mejora de la comodidad de los pagos. Shanghái, como uno de los principales destinos de los viajeros procedentes de terceros países, ha adquirido una valiosa experiencia al apoyar la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE). Espera que la ciudad pueda seguir dando ejemplo en la aplicación efectiva de más medidas encaminadas a aumentar la comodidad de los pagos. El PBOC trabajará con las partes pertinentes, seguirá desarrollando casos de uso de pagos y coordinará los esfuerzos para abordar cualquier deficiencia o punto débil. Hará que los servicios de pago sean más cordiales y amplios para contribuir a la apertura de alto nivel de China, a un entorno empresarial optimizado en China, así como a una mayor felicidad y sensación de beneficio de la gente.

Xie Dong, vicealcaldesa de Shanghái, afirmó que los pagos son la base de la economía y las finanzas, y desempeñan un papel crucial a la hora de facilitar la vida de las personas, optimizar el entorno empresarial y construir un próspero mercado de consumo. El PBOC ha guiado a todas las partes del sector de pagos para establecer una red de aceptación de múltiples capas y amplia cobertura, que permita a China convertirse en líder mundial en servicios de pago. Shanghái es el mayor centro de compensación del mundo para transacciones con tarjeta, donde China UnionPay ha atraído a numerosas empresas de los eslabones anteriores y posteriores de la cadena industrial para formar un clúster. Dado que la ciudad recibe cada año un gran número de visitantes internacionales y es también una de las primeras de China en entrar en una era de envejecimiento de la sociedad, la elección de Shanghái como primera parada del Proyecto Excelencia 2024 reviste un significado especial. Xie Dong cree que el Proyecto Excelencia puede hacer que las personas mayores y los viajeros internacionales, entre otros, se sientan aceptados y bienvenidos, y que los servicios de pago en Shanghái sean más complacientes. El gobierno municipal de Shanghái apoyará plenamente el proyecto y está dispuesto a trabajar con todas las partes, incluido el PBOC, para aplicar los requisitos enumerados en las directrices del Consejo de Estado, con el objetivo de desarrollar la Solución de Shanghái que salve la brecha digital y mejore el sistema de servicios de pago diversificado y de múltiples capas. Juntas, todas las partes pueden contribuir a la optimización del entorno empresarial y al desarrollo social y económico de alta calidad.

Dong Junfeng, de China UnionPay, señaló que la optimización de los servicios de pago es una política nacional y una responsabilidad compartida por todos los participantes del sector. China UnionPay ha venido aplicando las decisiones estratégicas del gobierno central y las disposiciones de trabajo del PBOC cumpliendo su papel fundamental como sistema de tarjetas. Dong Junfeng espera que a través del Proyecto Excelencia 2024, China UnionPay pueda inspirar a otras partes interesadas del sector para que aporten sus recursos, promuevan el desarrollo paralelo y complementario de los pagos con tarjeta, móvil y efectivo, y respeten y apoyen el derecho de los clientes a elegir las herramientas de pago. El Proyecto Excelencia 2024 es una iniciativa de gran envergadura que conecta diferentes eslabones de la industria de pagos, así como una iniciativa sistemática que aboga por el consenso y la coordinación en toda la industria de pagos en geografías tanto dentro como fuera de China. Bajo el liderazgo del PBOC y los gobiernos locales, China UnionPay se asociará con bancos, China UMS y entidades adquirentes dentro y fuera de China continental, y se esforzará por lograr una amplia disponibilidad de soluciones completas en todos los casos de uso en toda China. Además, UnionPay mejorará la colaboración con bancos e instituciones de pago, acelerará la interoperabilidad de los códigos de pago, reforzará la asociación con las instituciones de compensación chinas y continuará las consultas con otras redes internacionales de tarjetas para establecer conjuntamente un ecosistema de pagos cómodo, abierto e inclusivo. En última instancia, los productos UnionPay serán fáciles de usar en todos los casos, y ofrecerán una experiencia superior, más opciones y mayor valor para las personas mayores y los visitantes internacionales de China.

Durante la ceremonia, China UnionPay dio a conocer 29 logros empresariales, que abarcan la emisión internacional de tarjetas, los monederos electrónicos en el extranjero y su aceptación en China. Entre ellos, los acuerdos firmados con socios de Filipinas, Australia y Pakistán para emitir tres millones de tarjetas UnionPay. Diez grandes monederos, entre ellos AEON en Hong Kong RAE, OCBC en Singapur y el monedero electrónico LPB en Vietnam, ya admiten los pagos QR de UnionPay, que se calcula que cubren 60 millones de clientes potenciales. Más de diez conocidos comercios físicos y en línea, como Meituan, Trip.com, Pinduoduo, JD.com y Shouqianba, aceptan productos de pago internacionales de UnionPay. Los vehículos de Hong Kong y Macao que viajen a China continental podrán pagar sin problemas en varios aparcamientos y peajes de la provincia de Guangdong.

En el acto, UnionPay también firmó acuerdos de colaboración con Ctrip Financial Services y China Tourism Group para ofrecer servicios de pago transfronterizo más fáciles de usar a los visitantes internacionales de China. Estas dos colaboraciones demuestran la profunda asociación entre los sectores de pagos y turismo, que mejora colectivamente el servicio a los viajeros que llegan a China. También son el resultado de los esfuerzos de colaboración de las industrias pertinentes. También se han lanzado campañas de marketing temáticas dirigidas a estos viajeros junto con el Proyecto Excelencia 2024, disponibles en centros de visados, aerolíneas, agencias de viajes online y más de 100 000 comercios de varias localidades, como Shanghái, Guangdong, Zhejiang y Shenzhen. Cerca de 20 emisores de países como Corea del Sur, Tailandia y Kazajistán ofrecerán hasta un 12% de devolución a sus titulares que utilicen tarjetas UnionPay en China. Además, se actualizará la Travel Mate Asia de UnionPay, una tarjeta con destinos populares en China continental. La nueva serie de programas de emisión de tarjetas abarcará más destinos con ventajas más interesantes.

Como infraestructura financiera clave en China y uno de los principales sistemas de tarjetas del mundo, China UnionPay siempre se ha adherido a la aspiración original de “Pago para el pueblo” y ha reforzado la colaboración con otras partes interesadas del sector. Con sus soluciones integrales que abarcan todo tipo de pagos independientemente del lugar, el vehículo y el modo, China UnionPay sigue facilitando los pagos a colectivos como los ciudadanos de la tercera edad y los visitantes internacionales a China. Además de mejorar servicios como la aceptación de tarjetas y la retirada de efectivo en cajeros automáticos, China UnionPay ha lanzado la versión para mayores de la aplicación UnionPay App, que permite a las personas mayores disfrutar de las ventajas de la era del pago digital. Además, UnionPay ha emitido más de 230 millones de tarjetas fuera de China continental, ha lanzado cerca de 200 monederos electrónicos impulsados por UnionPay y ha ampliado la red de aceptación a 183 países y regiones, transformando UnionPay en una solución de pago global que da servicio a los titulares de tarjetas de todo el mundo en su vida cotidiana y laboral.

En el futuro, China UnionPay trabajará con todos los participantes del sector para acelerar la implantación del Proyecto Excelencia, con el compromiso de lograr avances sustanciales en más ciudades y casos de uso clave.

