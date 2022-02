Chinmay J. Upadhyat se convierte en vicepresidente regional de Asia del Sur para el Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso

25/02/2022

TEMECULA, California, Feb. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (“Grupo”) de Nikkiso Cryogenic Industries, que forma parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd. (Japón), anuncia que Chinmay J. Upadhyat se incorpora al Grupo como vicepresidente regional de la región de Asia del Sur.

Chinmay trabajará en Nikkiso Cosmodyne India Private Ltd., su gran centro de fabricación y competencia en Gujarat, India.

Esta importante incorporación a su equipo directivo es el resultado del crecimiento en el entorno del mercado y se ajusta a los objetivos de la División Industrial de Nikkiso para servir y apoyar mejor a sus clientes en el mercado de Asia del Sur.

Chinmay comenzó su carrera en 1995 como ingeniero de producción en Anup Engineering e Inductotherm India, y después fue gerente de cuentas clave durante diez años en Dresser Rand India. Desde 2008 ha sido gerente regional y luego subgerente general de Burckhardt Compression India, donde fue responsable de las ventas y el desarrollo comercial de nuevas máquinas para el mercado indio.

Con su amplia experiencia en los mercados de GNC, GNL, H2 y gas industrial en la India, Chinmay dirigirá los equipos de ventas y servicios de Gases Industriales y Energía Limpia de Nikkiso en esta importante región y emprenderá la misión de hacer crecer la cuota de mercado de manera sostenible y rentable.

“Chinmay será una incorporación perfecta a nuestro equipo directivo gracias a su competencia en desarrollo empresarial, equipos, mercado de repuestos y conocimiento del mercado”, comenta Emile Bado, vicepresidente de Ventas y Desarrollo Empresarial del Grupo.

Chinmay es ingeniero mecánico por la Government Polytechnic de Ahmedabad, licenciado en Tecnología por la Universidad JNRVD de Rajastán y tiene un MBA por la Universidad Sikkim Manipal de Manipal.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro de Nikkiso Co., Ltd.) fabrican equipos de procesamiento de gas criogénico de ingeniería y plantas de procesamiento a pequeña escala para las industrias de gas natural licuado (GNL), servicios de pozos y gas industrial. Cryogenic Industries, fundada hace más de 50 años, es la empresa principal de ACD, Cosmodyne y Cryoquip, y un grupo bajo control común de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para obtener más información, visite www.cryoind.com y www.nikkiso.com .

CONTACTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

