Científicos desarrollan gafas con IA que permiten a personas ciegas moverse sin ayuda

04/05/2025

(Euronews) Científicos han desarrollado unas gafas que dan instrucciones en tiempo real para ayudar a los ciegos a navegar sin perros de asistencia, bastones u otros humanos. Investigadores de la Universidad Jiao Tong de Shanghái (China) han montado un diminuto ordenador con software de IA en el prototipo de gafas inteligentes de Google que se dejó de fabricar en 2023.

Los algoritmos de IA permiten a las gafas sondear el entorno y enviar señales cuando el usuario se acerca a un obstáculo u objeto. “La cámara puede captar la imagen, la información que hay delante. A continuación, esta información de la imagen puede enviarse a un pequeño ordenador”, explica Leilei Gu, investigadora de la Universidad Jiao Tong de Shanghái.

“Por ejemplo, una imagen de una silla me dice dónde está la silla, entonces me muevo hacia la silla, doy un paso, entonces en realidad la información cambia porque mi posición ha cambiado“, dijo, y añadió que también actualiza la nueva información sobre dónde está la silla para que paso a paso el usuario pueda acercarse con seguridad al objetivo.

El ordenador conectado es tan pequeño como una tarjeta de crédito, lo que permite al usuario desplazarse sin que la tecnología moleste demasiado. Los investigadores también desarrollaron una “piel sintética”, un material con sensores incorporados que alertan cuando hay objetos cerca.

Cuando el usuario se acerca a un objeto, recibe una señal por conducción ósea, una forma de transmitir el sonido al oído interno enviando vibraciones a través de los huesos del cráneo. A diferencia de la conducción aérea, que pasa por el aire a través de los tímpanos, esta tecnología permite al oyente oír aunque el conducto auditivo esté bloqueado.

La piel sintética estirable tiene entre 0,1 y 0,2 mm de grosor y utiliza un polímero llamado PDMS, pero no está conectada al software de IA. “Sólo necesitamos saber por un lado si hay un obstáculo o no, no nos importa si está conectada o no, es sólo para asegurarnos de que es segura”, explicó Gu. Unas 18 personas de China han participado en el estudio.

Un gran paso para las personas ciegas

Se calcula que en Europa hay más de 30 millones de personas ciegas o con visión parcial, según la Unión Europea de Ciegos. Una media de uno de cada 30 europeos sufre pérdida de visión. Los desarrolladores del aparato afirman que los dispositivos actuales suponen un obstáculo para las personas ciegas, y querían crear un sistema en el que el usuario no se distinguiera de las personas con visión normal.

Las opciones existentes son costosas, ya que el adiestramiento de un perro guía cuesta hasta 60.000 euros, según personas conocedoras del sector de los dispositivos médicos portátiles. “Muchas personas con discapacidad visual quieren seguir siendo lo más independientes posible”, afirma Chris Lewis, analista independiente de telecomunicaciones y accesibilidad.

“En última instancia, la posibilidad de que una cámara montada en unas gafas te proporcione información, tanto a través de los oídos como por retroalimentación háptica, es un enorme paso adelante”, añade Lewis. En su opinión, la variedad de dispositivos que utilizan inteligencia artificial hace que su coste sea cada vez menos prohibitivo y que se adapten a un mercado más amplio, incluidas las personas con discapacidad.

El equipo de investigación que está detrás de las gafas con IA espera que en el futuro puedan desarrollar una cámara más pequeña que incluso pueda ponerse en las lentes de contacto.

