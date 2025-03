Cinco industrias que están redefiniendo el futuro con IA

02/03/2025

(Global) Globant empresa especializada en reinventar negocios a través de soluciones tecnológicas innovadoras, dio a conocer las cinco industrias que han dejado de ver a la Inteligencia Artificial (IA) como una promesa futurista, convirtiéndola en una herramienta clave para su transformación y progreso ante las exigentes necesidades del mercado actual. De este modo, los sectores de salud, finanzas, entretenimiento, automotriz y aéreo han demostrado hacer un buen uso de la IA para reinventar sus operaciones y ofrecer experiencias que antes parecían imposibles.

Globant destacó que, desde la precisión milimétrica en el diagnóstico médico hasta la creación de mundos virtuales inmersivos, la IA está redefiniendo los límites de lo posible. ¿Cómo? a través de algoritmos que aprenden, se adaptan y anticipan las necesidades, abriendo un abanico de oportunidades que en muchas industrias apenas se está comenzando a explorar. Al aprovechar esta tecnología de manera estratégica, las empresas pueden impulsar mejoras y un crecimiento sostenible a largo plazo.

1) El sector salud y los servicios de atención cada vez más predictivos: Este ámbito continúa redefiniéndose mediante la combinación de tecnología avanzada como la IA, un diseño fácil de entender, y la ingeniería creativa, transformando las visitas de rutina y aliviando los desafíos de los pacientes. Esta fusión en la atención médica permite a los médicos innovar y mejorar la salud de los pacientes mediante atención personalizada, mayor colaboración y optimización de recursos. Además, facilita la prevención, agiliza diagnósticos, promueve el uso eficiente de medicamentos y permite decisiones basadas en datos, contribuyendo al crecimiento sostenible del sector.Se prevé que el mercado global de IA en el sector salud supere los 187,950 millones de dólares en 2030, con un crecimiento a una tasa anual compuesta (CAGR) del 37% durante el período de 2022 a 2030. La combinación de analítica de datos, IA e innovación centrada en el usuario están redefiniendo los enfoques tradicionales de la gestión de la salud, lo que da como resultado una atención al paciente excepcional.

2) La industria financiera evoluciona para prevenir riesgos de forma automática: La IA permite optimizar las operaciones, mejorar las experiencias de los clientes y desbloquear nuevas fuentes de ingresos. Sin embargo, al igual que en distintos sectores, aún existen obstáculos como los sistemas heredados, las preocupaciones regulatorias o la falta de talento calificado, lo que está frenando la innovación. No obstante, cuando nos centramos en esta industria, el poder transformador de la IA es cada vez más imposible de pasar por alto. El mercado global de la IA en la banca se valoró en 20,000 millones de dólares en 2023 , se estimó en 26,000 millones de dólares en 2024, y se prevé que crezca aproximadamente hasta 315,000 millones de dólares para 2033.

Además, el 85% de los bancos cree que la IA tendrá un impacto significativo en la experiencia del cliente al ofrecer servicios personalizados y automatizar procesos. Se espera que el gasto en IA generativa (GenAI) en el sector bancario se dispare hasta los 85.000 millones de dólares en 2030 , impulsado por una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta del 56%. La GenAI está destinada a convertirse en una parte integral de las operaciones bancarias, ayudándoles a buscar un delicado equilibrio entre una mayor comodidad para el cliente y procesos sólidos de riesgo y cumplimiento.

3) Los medios de comunicación y las experiencias deportivas hiperpersonalizadas: Son considerados unos gigantes digitales, al tener una influencia que se extiende a lo largo del mundo. Actualmente, los productores buscan la atención de los fanáticos con base en contenido y comercio, invirtiendo en tecnología de vanguardia. La IA, el aprendizaje automático y la analítica han tomado relevancia, en conjunto con las redes sociales y la tecnología publicitaria. Se proyecta que la IA en el mercado deportivo se disparará a 19,200 millones de dólares para 2030, impulsada principalmente por los cambios en las preferencias y los comportamientos de los aficionados.

En el área de medios y entretenimiento, la IA busca parecerse a un mejor amigo, que genera videos personalizados de los mejores momentos del partido, ofrece estadísticas en tiempo real e incluso predice la próxima jugada del equipo. Pero, lo más importante, es que esta revolución impulsada por la tecnología también trata de forjar conexiones profundas y emocionales con los aficionados a una escala que no se había visto antes.

4) La industria automotriz cada vez más segura: A pesar de quelos coches autónomos aún pueden parecer algo futurista, la IA ya ofrece oportunidades inmediatas para mejorar la experiencia del conductor mediante la visión artificial, el procesamiento del lenguaje natural y la automatización robótica. Los fabricantes desarrollan vehículos que priorizan la seguridad y la comodidad, incluidos: el ajuste de los controles y la detección de somnolencia, a través del monitoreo de la posición corporal, mejorando la seguridad. Además, la IA brinda asistencia al conductor para monitorear los puntos ciegos, ayudar en la dirección y el frenado, alertar a los conductores sobre peligros, y evalúa el historial de conducción para predecir posibles problemas y mejorar las medidas de seguridad proactivas.

Se proyecta que el mercado de IA automotriz, valorado hasta el año 2024 en 2.300 millones de dólares, alcance los 16.200 millones en 2026 con una tasa de crecimiento anual superior al 30% durante el período de pronóstico de 2021 a 2026. Y para el año 2030, entre el 12% y el 17% de todas las compras de vehículos serán vehículos autónomos.

5) La tecnología como el mejor aliado ante los desafíos de la industria aérea: Esta industria debe equilibrar la creciente demanda de pasajeros con la modernización de su infraestructura tecnológica, que a menudo es heredada y puede parecer obsoleta para las nuevas estrategias digitales.La integración efectiva de soluciones de IA para predecir la ocupación de asientos, analizar los perfiles de los pasajeros y comprender las preferencias de los productos, permite a las aerolíneas satisfacer la demanda de manera dinámica.

Hoy en día la demanda de vuelos ha alcanzado el 95% de lo que era antes de la pandemia, por lo que el el 73% de las aerolíneas están invirtiendo fuertemente en programas de IA. Y se espera que esta tecnología en las aerolíneas crezca un 26,5% para 2028.

“La inteligencia artificial está transformando el panorama empresarial en México. Las industrias que adoptan esta tecnología no solo optimizan sus operaciones, sino que también crean nuevas formas de conectar con sus clientes y anticipar sus necesidades. La IA generativa, en particular, está abriendo un abanico de oportunidades para mejorar la eficiencia, la experiencia del usuario y la toma de decisiones. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la IA se consolida como el motor principal de la transformación empresarial”, comentó Roberto Contreras, Business Development Head of AI en Globant México.

