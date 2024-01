Cisco y OCDE se unen para lanzar iniciativa pionera de investigación sobre el bienestar digital

Por staff

26/01/2024

La tecnología está transformando nuestras vidas, cambiando la forma en que aprendemos, trabajamos, interactuamos con los demás y accedemos a todo tipo de servicios. Dependiendo de nuestra capacidad para acceder a la tecnología y utilizarla de la forma adecuada, esta puede mejorar nuestra sensación de bienestar y ser un verdadero motor de progreso. Cisco empresa tecnológica mundial comprometida con el fomento de un futuro integrador para todos, prosigue sus esfuerzos para hacer frente a la brecha digital a través de una nueva colaboración en materia de investigación con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

El objetivo de esta colaboración es ayudar a promover un uso responsable de la tecnología, así como la justicia, la inclusión y el acceso equitativo en una economía digital global.

Una conversación global



A medida que la transformación digital continúa remodelando cada aspecto de nuestras vidas a un ritmo cada vez más acelerado, Cisco y el Centro de Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades (WISE) de la OCDE unen sus fuerzas para examinar la compleja naturaleza de la transformación digital y su papel tanto como catalizador del progreso como fuente de riesgos potenciales para el bienestar.

“La OCDE tiene una larga tradición de trabajo apoyando a los responsables políticos para que comprendan mejor la transformación digital y desarrollen políticas adecuadas que ayuden a configurar un futuro digital positivo. Nuestro informe inicial, ‘How’s Life in the Digital Age’, destacaba los beneficios y retos de la transformación digital, desde la mejora del acceso y la productividad hasta cuestiones como la brecha digital y las amenazas a la seguridad personal en la vida cotidiana y el lugar de trabajo de las personas. Nuestra asociación con Cisco nos ayuda a dar el siguiente paso en la ampliación de lo que sabemos sobre la interacción entre la tecnología y la vida para enriquecer nuestra comprensión del bienestar en el ámbito digital”, dijo Romina Boarini, Directora del Centro WISE de la OCDE.

El objetivo de esta colaboración es crear una plataforma digital interactiva, dinámica y atractiva para compartir experiencias que ayuden a desarrollar una imagen detallada de cómo influyen las tecnologías digitales en diferentes aspectos de nuestras vidas. Basada en el Marco de Bienestar de la OCDE, la plataforma recopilará nuevas estadísticas y opiniones sobre el bienestar digital en su conjunto, incluido el impacto de la brecha digital y las desigualdades en la adopción y el uso de las tecnologías digitales.

Impulso estratégico de los programas nacionales de aceleración digital de Cisco

La participación de Cisco en la iniciativa del Centro WISE de la OCDE es una ampliación de su programa Country Digital Acceleration (CDA), que cuenta con una larga trayectoria de colaboración con gobiernos, industria y mundo académico para fomentar comunidades sostenibles, seguras e integradoras a través de más de 1500 proyectos en 50 países.

“No podemos cerrar la brecha digital nosotros solos. Los gobiernos, la industria, las instituciones educativas, las organizaciones sin ánimo de lucro y los líderes comunitarios deben trabajar juntos en nuevas formas de priorizar nuestro bienestar colectivo para una vida digital saludable, próspera y segura. No es coincidencia que las prioridades y el Marco de Bienestar de la OCDE resuenen tan profundamente. Esta asociación aprovecha la experiencia colectiva de Cisco y la OCDE en la comprensión de los riesgos y el desbloqueo del valor de la digitalización en todos los sectores verticales e industriales para, en última instancia, impulsar comunidades seguras e inclusivas y economías resilientes”, sostiene Guy Diedrich, Vicepresidente Senior y Director de Innovación Global de Cisco.

El acceso digital ya no es un privilegio para algunos, sino una necesidad para todos

La asociación entre Cisco y la OCDE se basa en la investigación existente sobre el bienestar digital. Reconoce que, aunque las tecnologías digitales ofrecen ventajas como un mejor acceso a la educación y a la información sanitaria, también plantean riesgos. En particular, la brecha digital, en la que quienes carecen de alfabetización digital -una combinación de capacidades técnicas, emocionales y sociales- se quedan atrás y se vuelven vulnerables a los riesgos para la salud mental y los problemas de seguridad. Reconociendo que un amplio acceso a Internet no basta para participar en la vida digital, la nueva asociación pretende reunir a ciudadanos, empresas, responsables políticos y trabajadores para desarrollar un enfoque equilibrado que garantice que la tecnología mejora el bienestar y mitiga los riesgos potenciales.

Un nuevo estudio del sector y un centro de conocimientos

Cisco y la OCDE llevarán a cabo una investigación y crearán un centro mundial de conocimiento, capturando datos y ampliando el conocimiento sobre la influencia de la transformación digital en diferentes aspectos de la vida de las personas. Esta iniciativa supone un paso crucial para comprender el papel de la tecnología en una definición más amplia del bienestar que abarca 11 dimensiones clave: educación y competencias, sanidad, empleo y salarios, renta y riqueza, bienestar subjetivo, comunidades inteligentes -equilibrio vida-trabajo y conexiones sociales-, sostenibilidad medioambiental, infraestructuras críticas, ciberseguridad, gobernanza y compromiso cívico, y vivienda. El objetivo de la investigación es ayudar a los usuarios a tomar decisiones con conocimiento de causa, capacitar a las personas para navegar por el panorama digital de forma responsable y promover una relación sana con la tecnología emergente.

“Mientras seguimos luchando por la plena inclusión digital en todo el mundo, no podemos hacerlo a cualquier precio. Es nuestra responsabilidad tener siempre presente el bienestar, y esta asociación nos ayudará a conectar con personas de todo el mundo para conocer sus experiencias con la tecnología digital: cómo influye en sus conexiones sociales, sus trabajos y el equilibrio entre la vida laboral y personal, y su salud física y mental. Co-construir un modelo y comprender mejor el papel que desempeña la tecnología en la vida cotidiana es fundamental para nuestro trabajo en Cisco, y para perseguir nuestro propósito de impulsar un futuro inclusivo para todos”, dijo Fran Katsoudas, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Personas, Política y Propósito de Cisco.

Lo que viene este año: Lanzamiento del Hub y Foro del Bienestar

La asociación pondrá en marcha su “Digital Well-being Hub” en el segundo semestre de 2024. En noviembre, Cisco participará en el Foro Mundial sobre Bienestar de la OCDE, que aborda el valor de los enfoques de bienestar para mejorar el conocimiento, el rendimiento y la cooperación en los sectores público, privado y civil en un contexto de cambio social.

Ver más: Telefónica introduce la verificación biométrica de los abonados

Ver más: Davos 2024: Las telecomunicaciones son clave para la ciberseguridad y la IA

Ver más: Inicie el 2024 protegiendo su información de las amenazas más comunes