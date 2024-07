Citi toma medidas extremas ante aumento de la morosidad

Por staff

13/07/2024

Citigroup está tomando medidas para reducir el impacto de los deudores en las tarjetas de crédito no utilizadas. Ante un número creciente de clientes que se atrasan en sus pagos, el banco cerrará cuentas inactivas. Además, han ajustado la evaluación de riesgo para garantizar que las nuevas cuentas se otorguen a clientes con puntajes crediticios más altos. Esta estrategia es parte de su esfuerzo por gestionar las pérdidas y evitar convertirse en prestamistas de último recurso. Como uno de los mayores emisores de tarjetas de crédito, las acciones de Citigroup podrían ser un presagio de lo que vendrá en otros bancos importantes.

Además de las estrategias mencionadas previamente, los bancos están implementando otras medidas para reducir la morosidad:

Educación financiera: Los bancos ofrecen programas de educación financiera para sus clientes, ayudándoles a comprender mejor cómo administrar sus deudas y evitar atrasos en los pagos. Alertas y recordatorios: Envían alertas por correo electrónico o mensajes de texto para recordar a los clientes las fechas de vencimiento de sus pagos. Esto fomenta la puntualidad en los pagos. Reestructuración de deudas: Algunos bancos permiten la reestructuración de deudas, donde los clientes pueden extender los plazos de pago o consolidar sus deudas en un solo préstamo. Análisis de riesgo continuo: Utilizan análisis de riesgo en tiempo real para monitorear la salud financiera de los prestatarios y detectar señales tempranas de problemas. Programas de asistencia: Durante situaciones excepcionales (como la pandemia), los bancos ofrecen programas de asistencia temporal, como períodos de gracia o reducción de tasas de interés.

El banco también aumentó su capacidad para recaudar deudas incobrables como parte de sus esfuerzos por gestionar las pérdidas, dijo el director financiero, Mark Mason, en una teleconferencia con periodistas.

“Estamos haciendo un seguimiento muy cercano a la intención de pagar”, dijo Mason. “Es algo que monitoreamos y gestionamos constantemente”.

En Citigroup, las pérdidas crediticias fueron particularmente altas en la división de servicios minoristas de la empresa, donde el banco se asocia con marcas como Home Depot Inc. o Best Buy Co. para ofrecer tarjetas de crédito a los clientes de esos minoristas al momento de pagar.

“El consumo se está desacelerando”, dijo la directora ejecutiva, Jane Fraser, señalando que no hay nada que le preocupe particularmente acerca de los resultados trimestrales del banco. “Gran parte del gasto y las áreas de crecimiento que estamos viendo, en las cifras subyacentes, están siendo impulsados ​​por los clientes acaudalados”.

Como uno de los mayores emisores de tarjetas de crédito del país, los esfuerzos de Citigroup podrían ser un presagio de lo que vendrá en otros bancos importantes.

Ver más: Piden al G20 un acuerdo global para gravar a los superricos

Ver más: 3 principales tendencias para experiencias confiables en finanzas

Ver más: Apple acepta imposición de la UE para evitar una cuantiosa multa