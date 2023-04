Ciudades inteligentes: La importancia del audio en red para la seguridad

06/04/2023

La habitabilidad y seguridad del entorno son preocupaciones cada vez más frecuentes de las ciudades inteligentes. Cada día se buscan más soluciones que permitan alcanzar objetivos sostenibles y en temas de seguridad lo más común es pensar en soluciones de videovigilancia. Aunque los sistemas de cámara en red son cruciales para la ciudad, no se puede desconocer el valor de un sistema de audio que puede ser un gran complemento o por sí mismo puede generar alertas y prever emergencias por medio de monitorización del sonido.

Una solución de audio en red responde las necesidades de las ciudades y puede adaptarse a ellas. Permiten recopilación y análisis de metadatos, la toma efectiva de decisiones, prevención de crímenes o accidentes y mucho más. La utilidad de las soluciones de audio no se limita solo a la seguridad de personas, bienes o entornos, sino que también pueden ser aplicadas para una mejor experiencia dentro de la ciudad, permitiendo poner música en lugares determinados o brindando mensajes a los turistas que visitan la ciudad. “Los sistemas de audio en red aportan grandes beneficios y utilidades para las ciudades agregando valor al sistema de seguridad instalado. Ayudan a proteger de manera proactiva a cada ciudadano y sus posesiones, mientas crean un entorno agradable por el cual transitar” indica Jimena Genetti, Business Development Manager de la empresa.

Las soluciones de audio en red son una herramienta versátil y poderosa, que al emplearse correctamente pueden cambiar el rumbo de una ciudad. Garantizar la correcta comunicación es una necesidad constante en ciudades y empresas, de esta forma se puede por ejemplo prevenir una emergencia. Este es factor clave para los países centroamericanos, por ejemplo, quienes por su naturaleza son más propensos a catástrofes naturales. El audio en red permite tener presencia en varias zonas de la ciudad, informar y guiar a los ciudadanos lo antes posible ante una catástrofe y configurar mensajes pregrabados para enfrentar diferentes retos. Su tecnología puede reconocer sonidos específicos y generar alertas en tiempo real.

La prevención también se puede trasladar a la disminución de los índices de criminalidad de una ciudad. Combinar las cámaras de videovigilancia para detectar un crimen y el audio en red para disuadir a quien comete el crimen, puede reducir la necesidad de medidas de seguridad adicionales. Por ejemplo, si una persona irrumpe en un comercio con el fin de robar algún elemento, puede ser detectado por la cámara y en tiempo real disuadido por el encargado de seguridad por medio de las soluciones de audio. De esta manera se puede complementar y hacer más eficiente el trabajo de las autoridades locales para mantener más segura a la ciudad.

Cabe destacar que una ciudad puede emplear soluciones de audio para mucho más que emergencias. Las puede emplear en la cotidianidad de la ciudad, al agregar música en el entorno y usualmente la música genera un efecto las emociones humanas y por lo tanto en el actuar de las personas. Puede emplearse también en brindar pautas de comportamiento o incluso en orientación de movilidad, ambos beneficiosos para el funcionamiento de la ciudad.

Una ciudad no sería completamente inteligente si no le apunta a la sostenibilidad, que puede ser impulsada también por los sistemas de audio en red. Los sistemas no solo se enfocan en brindar información y comunicar temas a los ciudadanos, también pueden recopilar información que procure el bienestar de la población. Para una ciudad un activo valioso son los datos que se pueden recopilar para su futuro análisis e implementación de mejoras.

El audio en red permite que las ciudades se enfoquen en uno de los principales problemas de contaminación, la contaminación acústica. Esta contaminación de acuerdo con la Secretaría Civil de la Ciudad de México puede tener efectos psicológicos como estrés o trastornos del sueño y físicamente puede generar silbido en los oídos. Estos son solo algunos de los efectos que pueden ser mitigados gracias a las soluciones de audio en red que permite detectar la contaminación acústica en zonas críticas, como las residenciales y posibilita que las autoridades tomen medidas de educación ciudadana y mitigación de ruidos.

Implementar sistemas de audio en red es un factor esencial para las ciudades inteligentes. Sin embargo, es necesario que estos sistemas sean confiables, duraderos y tengan la capacidad de actualizarse. Los sistemas de audio en red son un excelente ejemplo de calidad y eficiencia que buscan las ciudades inteligentes. Cuentan con sistemas de audio de fácil instalación, que no solo se enfoca en el hardware, sino que cuenta con su propio software que facilita el análisis de los datos obtenidos y la correcta comunicación en estas soluciones. Jimena Genetti, asegura que “nuestros sistemas son ideales para que las ciudades alrededor del mundo puedan abordar sus necesidades, mejorar su comunicación y generar entonos seguros para cada persona”.