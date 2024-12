Claro desplegó 5G en Colombia en 20 ciudades durante este 2024

Por staff

13/12/2024

(Colombia) Claro Colombia presentó su balance de 5G en 2024, consolidándose como el operador líder en el despliegue de esta tecnología en el país. En tan solo 10 meses, Claro cumplió su compromiso de conectar con esta red a 20 ciudades, como se prometió en febrero, cuando fue el primer operador en anunciar su disponibilidad en Colombia.

Las ciudades conectadas en 2024 fueron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Envigado, Ibagué, Manizales, Neiva, Pereira/Dosquebradas, Valledupar, Villavicencio, Popayán, Montería, Chía, Santa Marta y Armenia. Para 2025, Claro proyecta 20 adicionales.

“Nuestro objetivo siempre ha sido invertir para conectar y contribuir al desarrollo digital del país. Al alcanzar esta meta, reafirmamos nuestra misión de brindar experiencias de conectividad superiores y de impactar positivamente la vida de los colombianos. La red 5G, además de velocidad, es un habilitador para la educación, la salud, el entretenimiento y la transformación empresarial”, destacó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

Liderazgo en calidad y cobertura

La red 5G de Claro, respaldada por una inversión significativa en infraestructura superior a los $800 mil millones, asociados al espectro adquirido en la última subasta y a la actualización de la red, ya cuenta con más de 1.300 antenas en operación, a noviembre de 2024, al servicio de esta tecnología. Esto ha permitido que el 23% del tráfico móvil en las zonas con cobertura 5G se curse sobre esta red.

En Bogotá, por ejemplo, el 13% del tráfico de datos ya se realiza en 5G. De la misma manera, la compañía informó que hay aproximadamente 2.200.000 líneas que generan tráfico por esta nueva red. De hecho, de acuerdo con el último Data Flash de Servicios Móviles, publicado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), con corte a junio de 2024, el 69,1% de las conexiones 5G en el país fueron de Claro, muy por delante del 21,4% de Tigo y el 9,4% de Movistar.

Esto se suma al anunció de nPerf, quien reveló que en este año Claro ha ofrecido la mejor experiencia móvil en el país, y de otra firma internacional que indicó que la red móvil de Claro ha experimentado una mejora del 71% en velocidad entre noviembre del 2023 y el mismo mes en el 2024.

¿Cómo acceder a la red 5G?

Los clientes necesitan cobertura y un dispositivo compatible con esta tecnología, la cual no tiene costo adicional. Además, Claro ofrece más de 30 modelos de teléfonos móviles compatibles con 5G desde $350.000, disponibles a través de su línea #400, en tienda.claro.com.co y en los Centros de Atención y Ventas de todo el país

Recomendaciones para disfrutar de 5G con seguridad

Claro recordó que no realiza cobros adicionales, no exige aplicaciones o hipervínculos para activar la red, ni tampoco pide actualizaciones del equipo. Pidió a los usuarios no compartir información personal con supuestos representantes de la compañía.

Ver más: Canal 26 fortalece su vínculo con China Media Group

Ver más: 5 tendencias en el marketing de influencers para 2025

Ver más. CTA anuncia galardonados con los premios CES a la Innovación 2025