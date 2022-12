Claroty se junta ao Fórum Econômico Mundial como Inovadora Global

Por staff

26/12/2022

A Claroty, empresa de proteção de sistemas ciberfísicos (CPS), anuncia que ingressou na Comunidade de Inovadores Globais do Fórum Econômico Mundial, um grupo somente para convidados, das startups e scale ups mais promissoras do mundo e que estão na vanguarda da tecnologia ética, e da inovação de modelos de negócio. Como Inovador Global, a Claroty se envolverá com o Centro de Segurança Cibernética do Fórum e o CEO da Claroty, Yaniv Vardi, participará da reunião anual em Davos, em janeiro de 2023.

O Fórum Econômico Mundial fornece à Comunidade de Inovadores Globais uma plataforma para interagir com líderes dos setores público e privado. As empresas convidadas a se tornarem Inovadoras Globais se envolverão com as plataformas relevantes do Fórum, para ajudar a definir a agenda global sobre questões chave. Ao contribuir para a plataforma Center for Cybersecurity, a Claroty e outros parceiros estão liderando a resposta global para superar a crise atual, e construir resiliência futura.

“Estamos satisfeitos pela Claroty se juntar à Comunidade de Inovadores Globais e esperamos as contribuições da equipe para o Centro de Segurança Cibernética”, diz Verena Kuhn, Chefe da Comunidade de Inovadores Globais do Fórum Econômico Mundial. “A Claroty se envolverá em vários fluxos de trabalho que visam aumentar a resiliência cibernética, desenvolvendo e dimensionando soluções voltadas para o futuro e promovendo práticas eficazes em ecossistemas digitais”.

Ver mais: Cibercriminoso usa desafio popular do TikTok para atrair usuários para instalação de pacote malicioso

Na Reunião Anual em Davos, o CEO da Claroty, Yaniv Vardi, se juntará a líderes do governo, de empresas e da sociedade civil para abordar a situação do mundo e discutir as prioridades para o próximo ano. Anteriormente, no evento de 2022, a Claroty foi uma das 18 empresas que se uniram para assumir o Compromisso de Resiliência Cibernética (Cyber Resilience Pledge), que visa mobilizar o compromisso global visando fortalecer a resiliência cibernética nos ecossistemas da indústria.

“Estamos honrados em ingressar na Comunidade de Inovadores Globais do Fórum Econômico Mundial e em fazer parceria com líderes mundiais, para abordar os riscos e as ameaças de segurança sistêmica, especialmente aqueles que enfrentam infraestrutura crítica”, comenta Vardi. “A nossa indústria está em um momento crucial, pois o mundo acordou para as repercussões financeiras e sociais impressionantes que podem ocorrer, quando a infraestrutura crítica é interrompida. Além disso, os líderes empresariais continuam lidando com o impacto da pandemia, da recessão econômica e das tensões geopolíticas, ao mesmo tempo em que determinam como operar com eficiência e segurança. É nesse cenário que as organizações devem se esforçar para permanecerem resilientes, apesar dos problemas sem precedentes e imprevisíveis”.