Climate change: Antes de usar IA, pensalo dos veces

Por staff

08/12/2023

Por: Melissa Heikkilä, MIT Technology Review

Los líderes mundiales se encuentran actualmente en Dubai para las conversaciones sobre el clima COP28 de la ONU. Dado que 2023 se convertirá en el año más caluroso jamás registrado, la reunión de este año es un momento de ajuste de cuentas para las empresas de petróleo y gas. También hay un renovado enfoque y entusiasmo en impulsar las nuevas empresas de tecnologías limpias. Los riesgos no podrían ser mayores.

Pero hay una cosa de la que la gente no habla lo suficiente y es la huella de carbono de la IA. Una parte de la razón es que las grandes empresas de tecnología no comparten la huella de carbono de la capacitación y el uso de sus modelos masivos, y no tenemos formas estandarizadas de medir las emisiones de las que es responsable la IA. Y aunque sabemos que entrenar modelos de IA es muy contaminante, hasta ahora las emisiones atribuibles al uso de la IA han sido una pieza faltante. Es decir, hasta ahora.

Acabo de publicar una historia sobre una nueva investigación que calculó la huella de carbono real del uso de modelos de IA generativa. Generar una imagen requiere tanta energía como cargar completamente un teléfono inteligente, según un estudio realizado por investigadores de la startup de inteligencia artificial Hugging Face y la Universidad Carnegie Mellon. Esto tiene grandes implicaciones para el planeta, porque las empresas de tecnología están integrando estos poderosos modelos en todo, desde búsquedas en línea hasta correo electrónico, y se utilizan miles de millones de veces al día.

La tecnología de vanguardia no tiene por qué dañar el planeta, e investigaciones como ésta son muy importantes para ayudarnos a obtener cifras concretas sobre las emisiones. También ayudará a las personas a comprender que la nube en la que creemos que viven los modelos de IA es en realidad muy tangible, dice Sasha Luccioni, investigadora de IA en Hugging Face que dirigió el trabajo.

Una vez que tengamos esos números, podremos empezar a pensar en cuándo es realmente necesario utilizar modelos potentes y cuándo modelos más pequeños y ágiles podrían ser más apropiados, afirma.

Vijay Gadepally, científico investigador del laboratorio Lincoln del MIT que no participó en la investigación, tiene pensamientos similares. Conocer la huella de carbono de cada uso de la IA podría hacer que las personas reflexionen más sobre la forma en que utilizan estos modelos, afirma.

La investigación de Luccioni también destaca cómo las emisiones relacionadas con el uso de la IA dependerán de dónde se utilice, dice Jesse Dodge, científico investigador del Instituto Allen para la IA, que no formó parte del estudio. La huella de carbono de la IA en lugares donde la red eléctrica es relativamente limpia, como Francia, será mucho menor que en lugares con una red que depende en gran medida de combustibles fósiles, como algunas partes de Estados Unidos. Si bien la electricidad consumida al ejecutar modelos de IA es fija, podríamos reducir la huella de carbono general de estos modelos ejecutándolos en áreas donde la red eléctrica consta de más fuentes renovables, afirma.

Si bien el cambio climático provoca mucha ansiedad, es vital que comprendamos mejor el efecto del sector tecnológico en nuestro planeta. Estudios como este podrían ayudarnos a encontrar soluciones creativas que nos permitan aprovechar los beneficios de la IA y minimizar sus daños.

Después de todo, es difícil arreglar algo que no se puede medir.

Aprendizaje más profundo



La nueva herramienta de inteligencia artificial de Google DeepMind ayudó a crear más de 700 materiales nuevos

Desde baterías para vehículos eléctricos hasta células solares y microchips, los nuevos materiales pueden potenciar los avances tecnológicos. Pero descubrirlos suele llevar meses o incluso años de investigación de prueba y error. Una nueva herramienta de Google DeepMind utiliza el aprendizaje profundo para acelerar drásticamente el proceso de descubrimiento de nuevos materiales.

¿Cuál es el problema?

Llamada redes gráficas para exploración de materiales (GNoME), la tecnología ya se ha utilizado para predecir estructuras para 2,2 millones de nuevos materiales, de los cuales más de 700 se han creado en el laboratorio y ahora se están probando. GNoME puede describirse como AlphaFold para el descubrimiento de materiales. Gracias a GNoME, el número de materiales estables conocidos se ha multiplicado casi por diez, hasta 421.000. Lea más de June Kim aquí.

Bits y Bytes



El escándalo del porno falso en una escuela secundaria está empujando a los legisladores estadounidenses a actuar



Los legisladores están respondiendo rápidamente después de que los adolescentes utilizaran la IA para crear imágenes sexualmente explícitas no consensuadas. (Revisión de tecnología del MIT)

Quería privacidad. Su universidad no le dio ninguno.

Esta gran investigación muestra hasta qué punto los estudiantes universitarios están siendo sometidos a cantidades cada vez mayores de tecnología de vigilancia, incluidos rastreadores de tareas, software para tomar exámenes e incluso lectores de matrículas.

ChatGPT está filtrando sus secretos

Dos nuevas historias muestran cuán vulnerables son los chatbots de IA a la filtración de datos, poniendo en riesgo la información personal y de propiedad exclusiva. La primera historia, de Wired, muestra la facilidad con la que los bots ChatGPT personalizados de OpenAI revelan las instrucciones iniciales que recibieron cuando fueron creados. Otro, de 404 Media, muestra cómo los investigadores de Google DeepMind lograron que un chatbot revelara sus datos pidiéndole que repitiera palabras específicas una y otra vez.

