Climate change: ¿Toda la culpa la tiene el ganado?

Por staff

08/11/2023

Las emisiones de gases de efecto invernadero de los mayores productores mundiales de carne y lácteos aumentaron aún más este año, lo que pone de relieve la necesidad urgente de que la industria alimentaria implemente prácticas más limpias y ayude a prevenir el calentamiento global.

La cría y alimentación de animales para consumo humano, especialmente el ganado, tiene un impacto significativo en el cambio climático. Aquí te dejo algunos datos:

Emisiones de gases de efecto invernadero: La ganadería es responsable de al menos el 14,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En particular, el ganado libera metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2. Degradación ambiental: La ganadería contribuye a la degradación ambiental, incluyendo la pérdida de biodiversidad y la deforestación. En EE UU, el ganado es responsable del 55% de la erosión y sedimentación, el 37% del uso de pesticidas, el 50% del uso de antibióticos y de 1/3 del contenido en nitrógeno y fósforo del agua. Uso de recursos: La ganadería requiere grandes cantidades de agua y tierra para la producción de alimentos para animales. Esto puede llevar a la sobreexplotación de estos recursos, lo que a su vez puede contribuir al cambio climático.

Las emisiones que reportaron las 20 empresas cárnicas y lácteas que cotizan en bolsa más grandes del mundo se elevaron un 3,3% con respecto a los niveles de 2022, según un informe de la red de inversionistas FAIRR Initiative. Su análisis incluye empresas como Hormel Foods Corp. y la china New Hope Liuhe Co., que abastecen a conocidas empresas como Walmart Inc. y McDonald’s Corp.

La huella climática de la industria alimentaria es inmensa y representa aproximadamente un tercio de los gases de efecto invernadero de todo el mundo. El ganado, que libera potente gas metano, constituye el 14,5% de las emisiones mundiales. La iniciativa Science-Based Targets, una agencia respaldada por la ONU que evalúa los objetivos cero neto de las empresas, recomienda que el sector alimentario y agrícola reduzca sus emisiones en un 3% anual entre 2020 y 2030.

“Sabemos desde hace mucho tiempo que la humanidad no puede solucionar el cambio climático sin solucionar la forma en que alimentamos al mundo”, según Jeremy Coller, inversionista de capital privado y fundador de FAIRR.

Los Emiratos Árabes Unidos hicieron un llamado a adoptar compromisos para transformar la industria alimentaria, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) se dispone a presentar un plan cero neto para el sector.

Es importante destacar que existen prácticas y tecnologías que pueden ayudar a mitigar el impacto de la ganadería en el cambio climático. Estas incluyen la mejora de la eficiencia en la producción de alimentos para animales, la adopción de dietas más sostenibles y la implementación de prácticas de manejo de ganado que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.

