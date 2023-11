Climate change: UE dejará de enviar residuos a países que no pueden procesarlos

Climate change: UE dejará de enviar residuos a países que no pueden procesarlos

Por staff

17/11/2023

El Parlamento Europeo y los Estados miembros han acordado dejar de exportar ciertos tipos de residuos a terceros países que están siendo incapaced de procesarlos, informó el viernes el Parlamento.

Las exportaciones de residuos alcanzaron los 32,7 millones de toneladas en 2020. Los residuos que se envían consisten en metales de hierro y de otros minerales, papel, plásticos, residuos textiles y vidrio que se transportan principalmente a India, Turquía y Egipto.

“Las exportaciones de determinados residuos no peligrosos y mezclas de residuos no peligrosos (…) solo se permitirán a aquellos países no miembros de la OCDE que den su consentimiento y cumplan los criterios para tratar dichos residuos de forma respetuosa con el medio ambiente”, dijo el Parlamento.

“La UE asumirá por fin la responsabilidad de sus residuos plásticos prohibiendo su exportación a países no miembros de la OCDE”, declaró en un comunicado la eurodiputada danesa Pernille Weiss.

La UE deberán dejar de exportar residuos plásticos a las naciones más pobres en un plazo de dos años y medio a partir de la entrada en vigor de la legislación.

Directiva sobre plásticos de un solo uso: La Comisión Europea ha tomado medidas legales contra once Estados miembros, instándoles a acelerar la aplicación de la Directiva sobre plásticos de un solo uso y reducir así el impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente y la salud humana. Esta Directiva es un componente fundamental de la Estrategia sobre el Plástico de la Comisión y del Plan de Acción para la Economía Circular, ya que estimula la producción y el uso de alternativas sostenibles que eviten la basura marina. Economía circular: A través del Pacto Verde Europeo, la Comisión ha propuesto políticas y medidas para una economía circular en la que los plásticos se utilicen de manera más sostenible y se reutilicen y reciclen, reduciendo así los residuos, la contaminación y los costes de su limpieza Normas de calidad para los plásticos secundarios: La UE está trabajando para crear estándares de calidad para los plásticos secundarios, mejorar la certificación para incrementar la confianza tanto de la industria como de los consumidores, e introducir normas obligatorias sobre el contenido mínimo de reciclado de determinados productos. Prohibición de ciertos productos de plástico: La UE ha prohibido varios artículos de plástico para 2021, incluyendo pajitas, cubiertos, platos, removedores de bebidas, bastoncitos de los oídos y palos de globos de plástico de un solo uso, además de plásticos oxodegradables o envases y vasos de poliestireno expandido. Responsabilidad del productor: La Directiva obliga, por primera vez, a las marcas productoras a pagar por las limpiezas de espacios naturales.

Estas medidas tienen como objetivo reducir la basura plástica vertida al mar en un mínimo del 50 % de aquí a 2030

Ver más: Climate change: Nueva York demanda a PepsiCo por la contaminación por plásticos

Ver más: Climate change: EEUU y China cooperarán en materia climática, ¿será verdad?

Ver más: Climate change: UE limita las emisiones de metano en combustibles fósiles