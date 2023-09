CMS Fin&Pay LATAM Forum regresa con dos días de contenido especializado

Por staff

08/09/2023

Con un formato híbrido, el evento tendrá un cierre en La Escondida – Dorrego

En un vibrante retorno, el escenario financiero de América Latina se prepara para ser testigo de dos días extraordinarios de conocimiento y networking en el CMS Fin&Pay LATAM Forum. Con un formato híbrido que fusiona lo digital con lo presencial, este evento imperdible promete marcar un hito en la innovación en pagos y tecnologías financieras.

Luego de su triunfante edición en 2022, que atrajo a más de 1700 participantes en su modalidad digital, el CMS Fin&Pay LATAM Forum vuelve en 2023 con dos días cargados de contenido experto y oportunidades de conexión, abiertos para todos los inscritos interesados en el campo financiero.

El evento se llevará a cabo en formato híbrido, con el 13 de septiembre reservado para las actividades digitales y el 14 de septiembre para un cierre memorable en “La Escondida – Dorrego”, Av. Dorrego 4045, CABA.

La inscripción gratuita para el evento digital y la compra de tickets para el día presencial ya están disponibles.

Dirigido a ejecutivos y profesionales de la industria financiera, el CMS Fin&Pay LATAM Forum se centrará en una amplia gama de temas, incluyendo bancos, emisores de tarjetas, adquirentes, fintech, seguridad y más. Expertos abordarán áreas clave como el open banking, la colaboración entre bancos y fintechs, el papel de las APIs, el impacto del Big Data en identificación y pagos, la evolución de las billeteras digitales, el mundo de las criptomonedas, retos de fraude y cumplimiento, y la excelencia en el servicio al cliente.

Durante los días del CMS Fin&Pay LATAM Forum 2023, se abordarán temas como Crypto, Regulaciones para Fintechs y Bancos en el Mundo de Pagos,Seguridad y Prevención de Fraudes, Open Finance, e-Commerce optimizado, Chatbot Transaccional y Taponphone en LATAM, tendencias globales en pagos, entre otros.

De cara al día virtual del CMS Fin&Pay Latam Forum el 13 de septiembre estarán de speakers: Edwin Zacipa, Fundador de LATAM Fintech Hub; Matías Reyes, Country Manager de TruBIT; María Fernanda Juppet, CEO de CryptoMarket); Fernando Quiroga Lafargue, Coordinador de la Comisión de Impuestos de la Cámara Argentina de Fintech KPMG; Alfonso Martel, Head of Compliance de Lemon; Agustina Atlante, Head of Compliance de Celeri; y Nicolás Franco, Socio Industria Financiera | Fintech y Seguros | Líder de AML y Servicios Fintech | BDO Latam.

Durante ese mismo día contaremos con el Espacio Innovar dónde especialistas de “Equality, Inclusión Financiera y Rentable” abordarán los retos asociados a la inclusión financiera en América Latina.

Por otra parte, el día 14 de septiembre en “La Escondida – Dorrego” contaremos con la presencia de Valeria Celia Rodríguez, Directora de Lyra Argentina; Juan Pablo Boccardi, Co Funder y host de Fintech on the Rocks; Nacho Costa, Head de Nave; Juan Pablo Grisolía, Partner de EY; Tamara Bernath, Head of Fintech de WaaSabi , una compañía de Globant; Mariana Yoma, Business Manager de Naranja X; Lucas García Nogues, Head of Product y UX de Payway; y Gesualdo Bertellotti, co-CEO de Go2Future.com.

El CMS Fin&Pay LATAM Forum 2023 presenta emocionantes novedades para su día presencial. En asociación con Goodwings, ofrecerán opciones de alojamiento que contribuyen a reducir el impacto ambiental de tus viajes.

Goodwings es una plataforma de reserva de hoteles que ayuda a las empresas a reducir sus emisiones de carbono mediante soluciones climáticas verificadas, como biocombustibles y proyectos de reforestación.

Al reservar un hotel a través de la plataforma, tus emisiones serán calculadas y compensadas a través de proyectos de reforestación en tu nombre.

Además, Goodwings ofrece la oportunidad de utilizar la plataforma de forma gratuita y reducir la huella de carbono de tu viaje sin costo adicional.

¡Descubre ahora los hoteles más cercanos al evento y realiza tus reservas AQUÍ!

¡No te pierdas esta oportunidad de ser parte del CMS Fin&Pay LATAM Forum 2023, donde la innovación en pagos y servicios financieros se encuentra con la sostenibilidad y la colaboración!