“Cobrar con criptomonedas es definitivamente más económico para los comerciantes”

13/06/2022

Tienda Crypto analizó el impacto que podría tener en los mega eventos de descuentos y promociones de Argentina la aceptación de las criptomonedas como medio de pago por parte de los comercios participantes.

Los consumidores argentinos tienen tres eventos importantes durante cada año para aprovechar descuentos y promociones para la compra de productos y servicios: Hot Sale, Cyber Monday y Black Friday. El más reciente fue el Hot Sale, cuya novena edición se realizó del 31 de mayo al 1 de junio pasados (organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico), la cual contó con la participación de 1091 empresas y más de 3,7 millones de usuarios que ingresaron al sitio oficial del mega evento de compras online.

Durante esas 72 horas, se concretaron ventas de productos y servicios por un total de 42.167.000.000 de pesos, se concretaron 4,1 millones de órdenes de compra y el valor del ticket promedio creció un 54% respecto de la edición 2021, alcanzando los 10.111 pesos.

Más allá del indiscutible éxito de esta iniciativa, que logró un crecimiento de 69% en facturación en comparación con el Hot Sale 2021, para Federico Goldberg, CEO de Tienda Crypto, los merchants participantes podrían ampliar significativamente el volumen de ventas al aceptar criptomonedas como medio de pago.

“No solamente abre un nuevo canal de ventas para todos aquellos que desean pagar con criptos, ya que es la forma en la que cobran su sueldo, sino que además a nivel promoción resultará una propuesta innovadora. De esa manera, además, lograrán diferenciarse de sus competidores al cautivar a ese público que hoy forma tiene la necesidad o el deseo de transaccionar dentro de este ecosistema”, destacó Goldberg.

En efecto, el ecosistema cripto continúa su senda de creciente adopción gracias a los beneficios que ofrece, como la rapidez de las transacciones y a bajo costo, transferencias internacionales más económicas que las que se realizan con dinero tradicional y la democratización del acceso a los servicios financieros a la población no bancarizada, ya que cualquier usuario puede obtener una billetera virtual para enviar y recibir criptomonedas, todo esto con la seguridad que brinda la tecnología blockchain.

“Años atrás, las primeras tarjetas de crédito tuvieron que generar toda una red de confianza para que el comprador esté seguro de que al utilizarlas como medio de pago no le iban a cobrar de más, y al mismo tiempo que el merchant efectivamente cobrará ese dinero. Con las criptos ese paso ya está resuelto y fue un proceso mucho más rápido. Pero incluso es mucho mejor, ya que el usuario no solo sabe que la transacción se realiza en el momento, sino que además la acreditación es instantánea para el comercio en cuestión, los fees son prácticamente inexistentes y no hay posibilidad de chargeback o fraude”, enfatizó el CEO de Tienda Crypto.

En ese mismo sentido, Goldberg añadió que “teniendo en cuenta que cobrar con criptomonedas es definitivamente más económico para los comerciantes, y además reciben el dinero en el acto, pueden ofrecer un descuento para atraer a los millones de usuarios que navegan el sitio del evento en busca de ofertas. Además, desde Tienda Crypto impulsamos esta propuesta ofreciendo un descuento adicional para el usuario, el cual luego es retribuido al merchant”.