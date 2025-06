Coinbase supera a las “Siete Magníficas” tras unirse al S&P 500

Por staff

05/06/2025

(EEUU) Coinbase, el mayor exchange de criptomonedas de Estados Unidos, marcó un antes y un después en la industria financiera al convertirse en la primera compañía del sector cripto en formar parte del S&P 500, el índice bursátil más relevante de Wall Street.

La inclusión se hizo efectiva el lunes 19 de mayo, cuando la empresa reemplace oficialmente a Discover Financial Services, que deja el índice tras ser adquirida por Capital One Financial Corp.

En apenas un mes, las acciones de Coinbase, que cotizan en el Nasdaq, subieron casi un 30 %, revirtiendo con fuerza la caída sufrida en abril. Desde su mínimo anual de 151,47 dólares, el valor de la acción ha aumentado más de un 70 %.

Este repunte posicionó a Coinbase por encima de los retornos obtenidos por miembros del grupo “Magníficas Siete”, compuesto por los gigantes tecnológicos más influyentes:

Activo Ganancias en lo que va del año Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN) 29,84% NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) 24,07% Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) 22,84% Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) 11,28% Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) 10,39% Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) 6,14% Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) 2,20% Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) 1,20%

Además, el Roundhill Magnificent Seven ETF (BATS:MAGS) — que ofrece exposición equitativa a estos siete valores — obtuvo solo un 11,19 % en el mismo período, quedando lejos del rendimiento de COIN.

En la jornada del martes, las acciones de Coinbase cerraron con un alza del 4,94 %, situándose en 258,91 dólares. En operaciones posteriores al cierre, el valor aumentó otro 0,19 %, según datos de Benzinga Pro. En lo que va del año, la acción acumula una ganancia del 4,27 %.

Ver más: Cryptoeconmy: ¿Puede la regulación impulsar la inversión en criptomonedas?

Ver más: Vitalik Buterin planea escalar el Layer 1 de ethereum hasta 10 veces su capacidad actual en un año

Ver más: Remesas 2.0: Cómo las stablecoins están transformando los pagos