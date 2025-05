Colaboración de Mavenir con Three UK y Red Hat duplica las velocidades 5G en Glasgow en el primer lanzamiento de celdas pequeñas Open RAN en el Reino Unido

Colaboración de Mavenir con Three UK y Red Hat duplica las velocidades 5G en Glasgow en el primer lanzamiento de celdas pequeñas Open RAN en el Reino Unido

Por staff

29/05/2025

Las celdas pequeñas Open vRAN y compatibles con O-RAN de Mavenir son fundamentales para el éxito del lanzamiento de Three UK en el centro de la ciudad de Glasgow, aumentando la cobertura y la capacidad en un entorno urbano denso y de alta demanda

La prueba histórica demuestra el beneficio de implementar celdas pequeñas Open RAN junto con las redes de macros existentes para resolver problemas de puntos negros

GLASGOW, Escocia, May 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube, que trabaja en colaboración con el operador Three UK y el proveedor líder mundial de soluciones de código abierto, Red Hat, ha demostrado con éxito los beneficios de rendimiento de las celdas pequeñas compatibles con O-RAN no independientes de 5G en el centro de la ciudad de Glasgow, duplicando las velocidades de 5G en las horas pico.

Esta primera prueba de Open RAN en el Reino Unido en un entorno urbano denso también marca la primera implementación en vivo de pequeñas células compatibles con O-RAN que trabajan junto con macrocélulas heredadas de proveedores tradicionales en este entorno, lo que genera una reducción significativa de la congestión del tráfico al ofrecer cobertura de alta calidad y capacidad adicional. Durante la fase inicial de la prueba, las velocidades 4G y 5G se duplicaron durante las horas más concurridas del día, con velocidades 5G de Three UK alcanzando los impresionantes 520 Mbps en toda el área de prueba. El aumento de la capacidad también se tradujo en mejoras adicionales en el rendimiento y la experiencia del usuario en los sitios circundantes.

Después de la exitosa prueba de 18 sitios en vivo en el centro de la ciudad de Glasgow, el proyecto ahora pasará a su fase final de implementación, lo que elevará el número total de sitios de celdas pequeñas Open RAN a 34.

El lanzamiento de Mavenir de una capa de densificación de células pequeñas para Three UK se entrega como parte del proyecto SCONDA (Celdas pequeñas O-RAN en áreas densas), una iniciativa de conectividad clave respaldada por el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología (DSIT) del gobierno del Reino Unido. El proyecto representa un avance significativo para Open RAN en el Reino Unido al probar, por primera vez, la integración de una arquitectura de Open RAN totalmente descentralizada con la infraestructura tradicional existente en un entorno de ciudad de alto tráfico y alta afluencia.

Mavenir está proporcionando una solución O-RAN completa para 4G y 5G, que incluye sus radios de celda pequeña OpenBeam funcionando en Red Hat OpenShift, la plataforma de aplicaciones de nube híbrida líder del sector impulsada por Kubernetes. Las radios de celdas pequeñas 4G y 5G de Mavenir se están implementando en postes de alumbrado público en Glasgow para descargar el tráfico de la red macro y permitir la automatización del rendimiento de la red dentro de un entorno desafiante de radio de múltiples proveedores y múltiples tecnologías. Three UK está utilizando Red Hat OpenShift para construir y entregar la red Open vRAN, integrada en el núcleo 4G existente de Three UK, y operando junto con la RAN tradicional del operador.

Brandon Larson, vicepresidente senior de nube e inteligencia artificial de Mavenir, dijo: “Este proyecto de densificación de red demuestra que el nivel Open RAN construida por Mavenir puede satisfacer de manera eficaz y efectiva las necesidades de Three UK y sus clientes en una de las ciudades más concurridas del Reino Unido. Nuestra solución ha logrado una mejora del doble en las velocidades 5G, un aumento medible en la capacidad y una transferencia del tráfico de clientes ha sido excepcional. Esto demuestra poderosamente que Open RAN se puede integrar totalmente con los proveedores tradicionales, un avance que llamará la atención de los equipos de diseño de redes de radio en todo el mundo por el ahorro de costos y la flexibilidad que ofrece”.

Iain Milligan, director de redes de Three UK, dijo: “Mavenir y Red Hat han sido socios excepcionales en este proyecto innovador: la primera prueba Open RAN del Reino Unido para abordar la complejidad del mundo real de un entorno urbano denso. Hemos superado los límites y demostrado que el enfoque Open RAN es una adición muy valiosa al diseño y la implementación de la red”.

Y agregó: “Las implementaciones urbanas traen un nivel diferente de desafío técnico y operativo en comparación con los entornos rurales. Hemos tenido que navegar por la integración con sistemas heredados, capas de seguridad y software en evolución, todo mientras ofrecemos mejoras mensurables para los clientes. Los resultados de los ensayos son alentadores y ofrecen una base sólida para una mayor ampliación y optimización de Open RAN en las ciudades”.

Honoré LaBourdette, vicepresidente del ecosistema global de telecomunicaciones de Red Hat, dijo: “Red Hat y Mavenir comparten el compromiso de ofrecer soluciones Open RAN optimizadas para que los proveedores de servicios logren un mejor rendimiento de la red y desbloqueen la próxima generación de casos de uso de 5G. Nos complace colaborar con Mavenir para implementar una solución integrada 5G Standalone Open RAN, impulsada por Red Hat OpenShift, para ayudar a Three UK a ofrecer experiencias mejoradas a los clientes y agilizar las operaciones para la ciudad de Glasgow”.

Con esta última implementación, Mavenir y Red Hat continúan ofreciendo soluciones de nube de telecomunicaciones de nivel operador a los operadores de redes móviles, aprovechando una década de colaboración bien establecida. Las cargas de trabajo de Mavenir Run en Red Hat OpenShift ofrecen una atractiva propuesta de valor para los operadores de redes móviles.

Beneficios clave entregados por Mavenir utilizando Red Hat OpenShift incluyen:

Automatización de pila completa: La integración de la gestión avanzada de clústeres de Red Hat para Kubernetes con la automatización nativa en la nube de Mavenir proporciona una automatización de pila completa y una gestión operativa optimizada del día 1 y el día 2.

La integración de la gestión avanzada de clústeres de Red Hat para Kubernetes con la automatización nativa en la nube de Mavenir proporciona una automatización de pila completa y una gestión operativa optimizada del día 1 y el día 2. Arquitecturas de referencia preintegradas y previamente comprobadas : Red Hat y Mavenir ayudan a minimizar la complejidad y reducir el tiempo dedicado a la integración al proporcionar una arquitectura de referencia común y preintegrada.

: Red Hat y Mavenir ayudan a minimizar la complejidad y reducir el tiempo dedicado a la integración al proporcionar una arquitectura de referencia común y preintegrada. Diseño escalable y tiempo de comercialización más rápido : Ofrece flexibilidad de diseño para escalar la arquitectura con cargas de trabajo Mavenir en Red Hat OpenShift y aprovecha herramientas adicionales para implementaciones más rápidas.

: Ofrece flexibilidad de diseño para escalar la arquitectura con cargas de trabajo Mavenir en Red Hat OpenShift y aprovecha herramientas adicionales para implementaciones más rápidas. Capacidades de seguridad integrales: La solución Open RAN de Mavenir en Red Hat OpenShift proporciona a las redes móviles controles de seguridad de la plataforma central, incluidos controladores de admisión, aislamiento de contenedores a través de restricciones de contexto de seguridad (SCC), protección en tiempo de ejecución mediante módulos de seguridad a nivel de kernel (seccomp, SELinux), controles de acceso basados en roles (RBAC) y segmentación de red a través de CNI/OVN. Estas capacidades se alinean con las prácticas de la industria, lo que permite a los operadores implementar configuraciones reforzadas para los objetivos de cumplimiento.

Notas a los editores

El proyecto SCONDA es una asociación con Three UK, Mavenir, AWTG, Freshwave, PI Works, 5G Scotland Centre y Accenture, con el apoyo del Ayuntamiento de Glasgow y fondos del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología (DSIT) del gobierno del Reino Unido.

Three UK duplica las velocidades en el centro de la ciudad de Glasgow con el primer lanzamiento Open Run en Reino Unido

Acerca de Three UK:

Hutchison 3G UK Limited, que opera como Three UK, es una empresa británica de telecomunicaciones con sede en Reading, Inglaterra. Es una subsidiaria indirecta de propiedad integral de CK Hutchison Holdings, una empresa de responsabilidad limitada de las Islas Caimán registrada y cotizada en Hong Kong. Three es el cuarto operador de red móvil más grande del Reino Unido, con aproximadamente 10.9 millones de suscriptores a noviembre de 2024. Para más información visite, https://www.three.co.uk/

Acerca de Mavenir

Mavenir hoy construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

Red Hat, el logotipo de Red Hat y OpenShift son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Red Hat, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países.

Contactos Mavenir PR:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Copyright © 2025 GlobeNewswire, Inc.