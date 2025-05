Colombia fue epicentro del digital commerce con más de 1.600 asistentes al eCommerce Day

30/05/2025

(Colombia) Consolidado como el principal punto de encuentro para los líderes del comercio digital en América Latina, el eCommerce Day Colombia se celebró con gran éxito, reuniendo a una destacada comunidad de profesionales del sector. Más de 1.600 asistentes y más de 65 speakers, tanto nacionales como internacionales, participaron en esta edición, compartiendo conocimientos, experiencias y casos de éxito que contribuyen al crecimiento y la profesionalización de la industria.

En un formato híbrido, el evento fue organizado por el eCommerce Institute en conjunto con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), logrando convocar a 2.350 profesionales registrados durante los tres días de actividades.

“La clave está en integrarse estratégicamente al ecosistema del comercio colaborativo. Hoy, no se trata solo de “hacer” presencia digital, sino de aprovechar al máximo las plataformas y herramientas ya disponibles: marketplaces, redes sociales, WhatsApp, super apps, y especialmente, la inteligencia artificial. Hay un ecosistema muy potente que se potencia con inteligencia artificial pero ya está desarrollado en cada uno de nuestros circuitos, de nuestros países que tiene la madurez para hoy poder aprovecharlos. Lo que tenemos que hacer es usarlo, utilizando inteligencia artificial aumentada First y Human First potenciando con la personalización para saber qué herramientas de saturación que me permite IA, en qué momento y para que“, comenta Marcos Pueyrredon, Presidente del eCommerce Institute y Co-Founder & Global Executive SVP de VTEX.

Durante el evento, se analizaron las principales tendencias del comercio digital en América Latina y el Caribe, con una mirada integral que combinó el diagnóstico del presente con proyecciones sobre el futuro de la industria en la región. Entre los especialistas destacados, Andrés Zuluaga, VP of Sales at VTEX compartió “Migrar a la plataforma de VTEX representa una ventaja estratégica para las empresas colombianas que buscan crecer en un entorno digital dinámico y altamente competitivo. Según el informe IDC MarketScape: Worldwide B2C Digital Commerce Platforms 2024, VTEX fue reconocida como líder en el ámbito B2C gracias a su enfoque centrado en el cliente y su capacidad para ofrecer experiencias de compra unificadas y personalizadas. Esta plataforma permite a las marcas gestionar múltiples canales de venta —incluyendo tiendas físicas, ecommerce y marketplaces— desde una única solución integrada. Este nivel de integración no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también facilita la escalabilidad y la adaptación a los constantes cambios del mercado, impulsando la innovación y la competitividad de las empresas locales”.

Ginna Marcela Rodríguez Gutiérrez, Retail Vertical Director en NielsenIQ, sumó su visión estratégica basada en datos, aportando valiosas perspectivas sobre la evolución y los desafíos del ecosistema digital.

A modo general, se destacó:

El consumidor omnicanal es una realidad. En América Latina el 53% de los compradores exploran distintas tiendas y canales online en busca del mejor equilibrio entre precio, promociones y variedad.

En Colombia, el canal eCommerce pesa 6,9% creciendo +6% en el cierre de último año

El crecimiento transversal en ventas valor para el canal online en el mercado Colombiano fue del más del 7,8%.

en ventas valor para el canal online en el mercado Colombiano fue del más del El negocio del FMCG está impulsando su crecimiento online en categorías como quesos, carnes frías, pasabocas; mientras que en T&D, se destacan sectores de IT y Línea Blanca.

Se estima que, durante 2025, la generación Z constituirá el 27% de la fuerza laboral, la primera generación criada completamente en un mundo digital.

Más del 20% del gasto en LATAM viene de la generación Z, además de ser la generación que más crecerá en los próximos 5 años.

También se reconocieron a las empresas por su labor en la industria del comercio digital y los negocios por Internet. Los ganadores de la edición 2025 en Colombia fueron:

Industria Retail: B2B & D2C – Alpina www.alpina.com

Alpina www.alpina.com Industria Retail: Kids & Entretenimiento – Offcors www.offcorss.com

Offcors www.offcorss.com Industria Retail: Pharma & Beauty – Farmatodo www.farmatodo.com.co

Farmatodo www.farmatodo.com.co Industria Retail: Grocery & Foods – Éxito www.exito.com

Éxito www.exito.com Industria Retail: Techno & Electro – Alkosto www.alkosto.com

Alkosto www.alkosto.com Industria Retail: Home & Deco – HomeCenter www.homecenter.com.co

HomeCenter www.homecenter.com.co Industria Retail: Fashion & Style – Vélez www.velez.com.co

Vélez www.velez.com.co Viajes y Turismo – Avianca www.avianca.com

Avianca www.avianca.com Servicios Financieros, Banca Online & Fintech – Nu Colombia www.nu.com.co

Nu Colombia www.nu.com.co Marketplaces, Superapps & Retail Media – Puntos Colombia www.puntoscolombia.com

Puntos Colombia www.puntoscolombia.com Logística, Fulfillment y Tecnología – Senvientrega www.servientrega.com

Senvientrega www.servientrega.com Inteligencia Artificial y Marketing – icomm www.icommkt.com

icomm www.icommkt.com Plataformas de Comercio Unificado – Wompi www.wompi.com

Wompi www.wompi.com Mobile & InStore – Mercado Libre www.mercadolibre.com.co

Mercado Libre www.mercadolibre.com.co Triple Impacto en el Ecosistema Digital – Lili Pink www.lilipink.com

Lili Pink www.lilipink.com Mejor Agencia de Digital Commerce – Jump Digital www.jumpdigital.co

Jump Digital www.jumpdigital.co Mejor Pyme de Digital Commerce – La Tienda del Café www.latiendadelcafe.co

La Tienda del Café www.latiendadelcafe.co eLíder del año – Marta Lucia Henao

También fueron reconocidos los emprendedores a través de la eCommerce Startup Competition, una iniciativa regional del eCommerce Institute cuyo objetivo es fomentar los emprendimientos digitales y brindar apoyo a los proyectos de América Latina en el ecosistema del digital commerce, tuvo como ganador en Colombia a Creditop, y menciones especiales para iTradiAds y Cawi.

Si te perdiste el evento, te invitamos a revivir la transmisión en el siguiente link: https://www.youtube.com/live/wfAQOufTDwg

