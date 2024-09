Colombia será anfitrión del evento de testing de software más importante de Latam

17/09/2024

(Colombia) Endava, empresa de desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, será sede en octubre de la tercera edición de Quality Sense Conf, la conferencia de testing de software pionera en América Latina organizada por Abstracta. Se trata de un espacio que busca promover el crecimiento de la región como un reconocido hub de calidad en la materia.

La iniciativa, esponsorizada por Endava, está dirigida a testers, desarrolladores, ingenieros de software, líderes de proyectos y cualquier persona interesada en el futuro de las pruebas y la AI, ya sea un profesional experimentado o alguien nuevo en el campo. Quality Sense Conf se desarrollará en dos jornadas: la primera el 21 de octubre en formato virtual y la segunda, el 22 de octubre, en modalidad presencial en las oficinas de Endava en Medellín (Cra. 48 #18A-14, El Poblado). Habrá espacios para networking, stands con las firmas patrocinadoras, talleres especializados y un grupo de expertos internacionales que dictarán charlas sobre diferentes temas que son tendencia en el campo.

Por parte de Endava, Martín Borba (Sr. Test Consultant), será el encargado de realizar una ponencia sobre el tema ¨AI x Test Automation – Acelerando el ROI con un workflow moderno¨. Además, en esta oportunidad el evento se enfocará en cómo se implementan las pruebas con AI, una herramienta que, según Freddy Jiménez (Head de Testing de Endava en Bogotá), trae consigo el potencial de transformar esta área al hacer más eficientes y efectivos los procesos.

Una vez finalizada la conferencia, del 23 al 25 de octubre Endava será también sede de WOPR Latam 2024 (Workshop on Performance and Reliability), un evento intensivo de carácter internacional en el que los asistentes aprenderán e intercambiarán conocimientos con los referentes más destacados del mundo en testing de performance. ¨Será un honor acoger y dar la bienvenida a nuestros colegas de la región y del mundo. Esta iniciativa en particular cuenta con un grupo muy selecto de profesionales y Endava formará parte de él¨, añade Freddy Jiménez.

Por su parte, Federico Toledo, co-fundador además de Chief Quality Officer en Abstracta y organizador de la Quality Sense Conf y del WOPR Latam, agrega: ¨Desde un principio nos propusimos generar una conferencia que pueda unir los ecosistemas latinoamericanos, ayudando a que en cada comunidad local seamos conscientes del talento enorme que existe en nuestra región. Nuestro objetivo es generar un lugar donde podamos conocernos mejor y estrechar lazos, intercambiando conocimientos y experiencias y es por eso que trascendemos fronteras y el Quality Sens va rotando por diferentes países, poniendo foco siempre en que sean plazas en las que podamos contar con expositores con trayectoria, sponsors y asistentes de diversos países. Creemos que el mejor camino para lograr que esto se haga realidad y sea exitoso es a través de la colaboración con distintas empresas. Hemos encontrado en Endava un gran partner para potenciarnos mutuamente y llevar ambos encuentros a otro nivel¨.

¨Para nosotros es importante promover el crecimiento del talento local y regional. Estamos muy entusiasmados de abrir las puertas de nuestras oficinas en Medellín a la comunidad, para que durante una semana nos conectemos con la comunidad. Agradecemos a la firma Abstracta por liderar este tipo de encuentros y espacios colaborativos y esperamos que nuestros colegas puedan acompañarnos’, concluye Freddy Jiménez.

