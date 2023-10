Começa amanhã a 23ª edição do Futurecom com protagonismo do 5G e participação de autoridades

Por staff

02/10/2023

Dias 3, 4 e 5 de outubro, o São Paulo Expo será palco de mais uma edição do Futurecom, maior evento de inovação, conectividade e transformação digital da América Latina. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, está confirmado para a solenidade de abertura do evento, no dia 3, às 9h. Já o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participará dopainel “Novos Horizontes para a Indústria Nacional”, que contará também com Hermano Pinto Junior, diretor do Portfólio de Tecnologia de Infraestrutura da Informa Markets; Celso Pansera, presidente da FINEP; Marcelo Andrade, presidente do Conselho Deliberativo da P&D; e Vitor Lippi, deputado federal (PSDB/SP).



Sob o tema central” Connecting the Interactions – a era da interação de dados, pessoas e negócios conectados”, o evento mostra sua potência com destaque para o protagonismo do 5G, que permeia a programação deste ano, com muitos debates sobre o uso e as aplicações da tecnologia de quinta geração para transformar diferentes setores da economia nacional. Será possível acompanhar a evolução do assunto no Future Congress, Future Payment, Future GOVeFuture JUD.



Serão mais de 250 marcas expositoras, mais de 30 mil visitantes e 800 palestrantes levando assuntos relevantes do mundo de inovação e tecnologia em mais de 200 horas de conteúdo. O evento vai aprofundar temas sobre os impactos da tecnologia, inovação e principais tendências nacionais e internacionais nas relações entre telcos, empresas de tecnologia e as diversas verticais, como: indústria, agro, meios de pagamentos e bancos, saúde, educação, entre outros.



Uma das novidades da próxima edição do Futurecom será a apresentação, no dia 4, às 15h, de um estudo exclusivo da consultoria Omdia sobre o cenário de lançamentos do 5G no mundo, como o Brasil está posicionado e o potencial das redes privativas. Para o Brasil, a perspectiva é de que o país termine 2027 com 61% dos acessos já em 5G. O 4G terá 36% das bases, e os 3% restantes em 3G.



Entre as autoridades públicas e convidados, estão confirmados representantes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), como o presidente da Agência, Carlos Baigorri; representantes do Ministério da Fazenda Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre outras entidades governamentais e privadas, além de marcas patrocinadoras que estarão conectadas na maior plataforma de inovação, conectividade e transformação digital da América Latina, que integra diferentes verticais de negócios.



Muitos temas terão visibilidade neste Futurecom, que traz a reindustrialização com o uso crescente de IoT (Internet das Coisas), o FWA ou Acesso Fixo sem Fio (do inglês Fixed Wireless Access) e OpenRAN. A cibersegurança tem destaque,especialmentequando se debate como a gestão de dados tornou-se um dos elementos essenciais para empresas e governos, e com ela, a importância da segurança cibernética para enfrentar desafios com estratégias e soluções inovadoras. As redes privativas e de acessos de borda em nuvem, utilização de tecnologias no espaço virtual e de interação físico-virtual (AR/VR/MR, BIM, IoT, Inteligência Artificial e gêmeos digitais), além de sustentabilidade energética e descarbonização tambémserão assuntos amplamente debatidos e com demonstrações de suas operações em alguns setores.



Entre as principais atrações da feira, as grandes novidades poderão ser conferidas nos estandes das marcas expositoras como Abinc, American Tower, CPQD, Dell, DocuSign, Embratel, Huawei, Inatel, Infineon, LabRetail, NEC, Nokia, NTT Data, Octágora, P&D Brasil, Venko Networks, entre tantas outras.



O CPQD vai expor a Pailot, plataforma brasileira de Inteligência Artificial das Coisas (AIoT) – que combina recursos de IoT e ferramentas de IA. Com foco inicial na indústria 4.0, a nova plataforma habilita análises avançadas, previsões estratégicas, prescrições inteligentes, tomadas de decisão ágeis e automatizadas, e possui suporte e serviços especializados oferecidos pelo CPQD, em português. Também vai mostrar a C2N, uma plataforma de software que implementa um core de rede para redes privativas 4G/5G e serviços FWA. E ainda a solução Biometria de Voz, destinada a dar mais segurança ao processo de autenticação de pessoas (por meio da voz), e a plataforma iD, de identidade digital descentralizada baseada em blockchain.



A Huawei vai trabalhar os tópicos Digital, Intelligence e Green. Levará o que há de inovação e soluções mais recentes nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e Cloud. O público poderá participar de uma experiência interativa. A empresa também realizará um show case de suas soluções. Em destaque estarão a rede MBB líder do Gigaverso, o sucesso comercial do 5G, a conectividade inteligente premium, o armazenamento de dados e a transformação de operações digitais, além de soluções voltadas para as áreas de governo digital, finanças inteligentes, energia inteligente, Wi-Fi ISP-Premium, solução inteligente de rede em nuvem.



A marca também levará para o Expo SP um caminhão itinerante 5G Truck, uma iniciativa da Huawei, em parceria com o SENAI CIMATEC, a Universidade Federal do Tocantins (UFT), a Faculdade de Engenharia de Sorocaba (Facens) e o Instituto Iracema (Ceará) carregado com instalações sobre o 5G e a transformação digital.



O caminhão conta com sete instalações que mostram como a tecnologia pode mudar setores econômicos, melhorando a eficiência e promovendo novas formas de geração de riquezas, de trabalho e de aprendizado:

Agricultura 5G: projeto inteligente de monitoramento de lavouras de grãos, com uso de drones, em parceria com a Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Indústria 5G: uso de câmeras embarcadas com algoritmos de inteligência artificial para a criação de processos industriais inteligentes. Um case da Huawei.

Educação 5G: projeto da Faculdade de Engenharia de Sorocaba (Facens) que utiliza óculos de realidade virtual em disciplinas técnicas e matemáticas.

Experiência 5G: uso de realidade aumentada em games e entretenimento.

Campus 5G: projeto do Instituto Iracema de uso de câmeras inteligentes.

Porto 5G: um case do SENAI CIMATEC para administração portuária automatizada.

Casa 5G: outro projeto do SENAI CIMATEC, apresenta dispositivos residenciais conectados, com recursos de internet das coisas.

Já o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), uma Instituição Científica e de Inovação Tecnológica (ICT) referência na formação de profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicações (TICs), levará toda sua expertise na área para o Futurecom 2023. Os especialistas terão participação no Congresso em temas como 5G e 6G, cibersegurança, conectividade, cidades inteligentes e a formação de profissionais para vencer o gap global no mercado de TIC. No estande H46, haverá soluções desenvolvidas pelo Inatel em 5G (5G in a Box – mini operadora capaz de criar uma rede móvel particular. Trata-se de uma caixa cinza que emite as informações na TV e também é possível vê-las na rede conectada no celular); IoT (solução de baixo custo de localização indoor com precisão sub-metro) e solução automatizada de iluminação pública, já aplicada em alguns municípios no conceito de Cidades Inteligentes.

A NEC vai ressaltar as ofertas de Automação/Observabilidade/Serviços Gerenciados, que visam promover a automatização das redes das operadoras e companhias, de forma a torná-las ainda mais eficientes com foco em maximização de visibilidade, identificação rápida de causa-raiz e tomada de decisão segura e efetiva. Neste tópico, um dos destaques é a expertise da equipe local da NEC na orquestração de sistemas, há mais de 15 anos.

A NEC vai apresentar em seu estande as vantagens da conectividade de ponta e de soluções que podem ser aplicadas sobre as redes de empresas e das operadoras, seja com foco nos setores de Agronegócio, Indústria 4.0, entre outros. A NEC vai demonstrar sua plataforma voltada ao agronegócio, a CropScope, levando ao evento um pouco do que o gestor da lavoura tem à disposição no dia a dia do campo. A solução, que integra informações captadas por tecnologias de Inteligência Artificial (IA), sensores de solo, análise de dados históricos, imagens captadas por meio de drones e via satélite, faz uma correlação entre todo esse conteúdo e disponibiliza para o gestor da lavoura, por meio de uma interface muito completa tudo que necessita para a tomada de decisão no campo. A empresa leva ao seu estande no Futurecom a interface da plataforma e o sensor utilizado no solo, que é responsável por capturar dados de umidade, entre outros. O sistema da NEC consegue indicar, por exemplo, a necessidade exata de irrigação e de fertilização em cada período, tudo com base nos dados enviados pela plataforma da NEC.

A NTT Data traz a experiência Infinity Arena, que explora o melhor dos mundos de realidade aumentada e virtual em uma única experiência, utilizando 5G como base. Os visitantes terão a oportunidade de usar um headset de computação espacial, navegando por experiências de streaming e compras que aproveitam APIs transacionais de câmera NaaS (Network as a Service). Eles podem adquirir produtos e serviços sem a necessidade de interações fora do ambiente 3D, onde a operadora de telecomunicações detém o meio de pagamento. As principais características são: Experiência de Computação Espacial (metaverso), misturando mundos de streaming AR e VR para assistir o jogo como uma TV virtual, imersa em câmeras 360º ou merchandising de compras. E também Uso de pagamentos NaaS para pagamentos, qualidade como serviço e localização durante a experiência.