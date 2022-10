CommScope presenta innovación para Centros de Datos, durante DCD Connect Cancún 2022

Por staff

20/10/2022

En el marco de DCD Connect Cancún 2022, evento que reunió a más de 600 profesionales de la industria de Centros de Datos en Latinoamérica, llevado a cabo el pasado 19 y 20 de septiembre, CommScope, empresa de conectividad, se reunió con los usuarios finales para demostrar su compromiso de estar un paso adelante en las innovaciones que surgen ante las crecientes necesidades del mercado, además de mostrar la recientemente lanzada plataforma de fibra para alta velocidad Propel, su más importante innovación.

Actualmente, el impulso hacia la digitalización ha generado nuevos requerimientos de infraestructura en los Centros de Datos, dado que están creando un mayor tráfico de información y grandes innovaciones, derivando en nuevas oportunidades para la industria de la tecnología. Durante este evento CommScope se acercó a sus asistentes mediante de charlas individualizadas, en ellas pudieron conocer de primera mano Propel™, su solución de fibra de alto rendimiento en la industria con conectividad MPO de 16 fibras, capaz de dotar de conectividad apropiada y suficiente para soportar las necesidades que hoy día enfrentan los centros de datos, y para anticipar su evolución hacia los 400G y 800G.

“Propel llega para revolucionar la distribución y aprovechamiento de la fibra en los centros de datos. Hasta antes de Propel, todos los fabricantes de conectividad basábamos nuestra propuesta en conectores MPO de 8, 12 o 24 hilos de fibra óptica. CommScope mantiene y consolida su liderazgo en la industria con Propel, al mantenerse como el único fabricante de conectividad que ha lanzado una plataforma de alta densidad que incorpora el conector MPO de 16 hilos de fibra óptica y los conectores dúplex de factor de forma muy pequeño tipo SN”, Como comenta José Bonilla, CALA Systems Engineering Leader/Building & Data Center Connectivity de CommScope

Además, de la mano de su socio de negocio Sertres, CommScope compartió su conocimiento y experiencia sobre los nuevos desafíos que las empresas deben afrontar a través del panel de expertos “Tendencias en Centros de Datos: retos que se convierten en oportunidades”. Durante el panel abordaron temas como la adopción acelerada de la infraestructura de fibra óptica, los servicios en la nube que impulsan la necesidad de mayor ancho de banda y velocidades más rápidas, así como de la búsqueda por proporcionar a las empresas las herramientas necesarias para afrontar la creciente necesidad de dispositivos conectados y preparar sus infraestructuras para el futuro tecnológico totalmente escalable.

Ver más: Kanye West compra la red social de extrema derecha Parler

“La migración hacia los 400G es inminente en todos los centros de datos. Por lo tanto, la conectividad debe de considerar la adopción de fibras ópticas monomodo y multimodo OM5. Me llamó mucho la atención que muchos de nuestros socios de negocio también buscan oportunidades de seguridad física. Debido a que estamos en una fase de impulso a la construcción de nuevos Data Centers, estamos viendo una amplia área de oportunidad para la implementación de soluciones de fibra energizada para los sistemas de CCTV que rodean los data center”, añadió Jorge Flores, Data Center Account Manager.

A la par de compartir su conocimiento, experiencia y nuevas soluciones con los asistentes, CommScope se ha preocupado a lo largo de los años por buscar la innovación constante en una industria que cada día evoluciona a pasos agigantados. Por ello, este año tuvo el honor de ser patrocinador de los premios DCD Latam Awards en la categoría “Data Center Operations Team of the Year”. Este reconocimiento busca premiar a aquellos que han hecho que la operación de los Centros de Datos sea confiable, no solo mediante una respuesta eficaz ante las situaciones y desafíos imprevistos, sino que los mantenga listos para el futuro que se acerca.

“Apoyar esta categoría que impulsa el desarrollo de innovaciones y tecnologías en los Centros de Datos, representa la responsabilidad y el compromiso que tenemos en CommScope para buscar siempre ir más allá, innovando e impulsando a otras empresas a avanzar, lo que nos ha llevado a ser los líderes globales que somos actualmente en la industria. Estamos seguros que los ganadores continuarán impulsando el futuro de los centros de datos, en la búsqueda de continuar superando los retos por venir”, mencionó Gustavo López, VP Sales CALA – Infrastructure.

Durante este evento, los expertos de CommScope pudieron conectar con los asistentes, en charlas uno-a-uno, mismas que aprovecharon para hablar de sus soluciones para mejorar la eficiencia de los centros de datos: imVision, Fibra OM5 y la plataforma Propel. Estas conversaciones fortalecieron los lazos de colaboración con los usuarios, además generaron nuevas oportunidades de negocio, en este regreso a los eventos presenciales.

“DCD Connect nos ha dado la oportunidad de reconectar con muchos de nuestros clientes y conectar con nuevos. Ha sido energizante presenciar tan de cerca el gran empuje que la industria de los centros de datos está teniendo en todo América Latina. CommScope mantiene su compromiso con la industria para seguir entregando soluciones innovadoras que potencialicen la hiperconectividad,” concluyó José Bonilla.