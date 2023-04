Artificial Intelligence: Cómo afectará al empleo

Por staff

02/04/2023

La IA es presente e incluso pasado. Uno de los grandes expertos en este ámbito, el informático Yoshua Bengio, sitúa en 2012 el arranque de esta tecnología tal y como la entendemos ahora. Llegaron ese año los sistemas de reconocimiento por voz (Siri) y de identificación del contenido de imágenes (Google Photos).

La consultora McKinsey señalaba en su informe “The future of work after Covid-19” que en 2030, hasta 1,6 millones de trabajadores podrían verse forzados a cambiar de profesión en España, mientras 5 millones de empleos están en riesgo por la automatización. “La adopción de la IA o de la tecnología en su conjunto es un reto y una oportunidad para el futuro del empleo. Hablamos de una evolución gradual, aunque la aceleración de la transformación digital es una realidad”, opina Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs.

El 25% de los empleos de la eurozona y EE.UU. están expuestos a la tecnología que ha popularizado la plataforma ChatGPT, según Goldman Sachs.

En un tono casi apocalíptico más 1.800 académicos y empresarios han puesto el grito en el cielo esta semana alarmados por los imparables avances de la Inteligencia Artificial generativa, una tecnología que ha popularizado la plataforma ChatGPT, explotada por la empresa estadounidense OpenAI.

En apenas tres meses, ha conseguido 100 millones de usuarios en todo el mundo y ha acelerado la carrera tecnológica por el lenguaje natural automatizado. La carta va firmada por Elon Musk, el controvertido fundador de Tesla y dueño de Twitter, pero también lleva la rúbrica de Steve Wozniak, cofundador de Apple, y cientos de empresarios y académicos de prestigiosas universidades.

A juicio del magnate Bill Gates. “En mi vida he visto dos demostraciones de tecnologías revolucionarias. La primera fue en 1980, cuando me presentaron la interfaz gráfica a partir de la cual Windows se ha desarrollado. La segunda gran sorpresa llegó el año pasado, cuando vi los avances de OpenAI. El algoritmo respondía preguntas para las cuales no estaba específicamente entrenado y su margen de error era limitado”, publicaba recientemente en su página web el fundador de Microsoft.

«La IA transformará el trabajo en sectores muy diversos, al asumir funciones cada vez más complejas que de momento sólo podían realizar personas. Hasta ahora, la digitalización ha afectado sobre todo a actividades de nivel medio, pero en el futuro próximo, con las nuevas tecnologías de IA y big data, se verán afectadas cada vez más tareas que exigen mayor carga de conocimiento», explica Massimo Begelle, Regional Manager de Top Employers Institute en España e Italia.

Según un informe de OpenAI, dos de cada diez trabajadores de Estados Unidos podrían automatizar el 50% de su trabajo, mientras que ocho de cada diez podrían dejar en manos del robot el 10% de su actividad.

Mónica Pérez, cree: “Las nuevas tecnologías están poniendo en valor la capacidad de pensar de forma crítica y aportar perspectiva humana y ética, lo que brinda grandes oportunidades laborales a profesiones relacionadas con la filosofía, la educación, la ética y el derecho”.

La clave estará en la preparación para el reciclaje y la mejora profesional. De hecho, más de mil millones de personas en todo el mundo deberán formarse en los próximos siete años, según señala el Foro Económico Mundial.

Todavía es una incógnita el momento en que eso sucederá –depende del avance de la tecnología y de su regulación– pero la experiencia dice que la productividad del mercado laboral estalla 20 años después de la irrupción de la tecnología. Así que aún quedan un par de décadas para conocer los nuevos especialistas que demandará esta nueva tecnología.