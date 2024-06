¿Cómo avanza la regulación de las criptomonedas en Colombia?

18/06/2024

(Colombia) Del 14 al 16 de agosto se llevará a cabo en Bogotá el Blockchain Summit Latam 2024, un evento centrado en impulsar el futuro de la industria cripto, blockchain y web3 en Latinoamérica. En este evento, destacados oradores de diversos sectores de la industria analizarán la regulación en el ecosistema de las criptomonedas y la tecnología Blockchain.

En los últimos años, las criptomonedas han ganado popularidad en Colombia, tanto como una opción de inversión como una alternativa para realizar transacciones digitales. Sin embargo, la falta de una regulación clara ha generado incertidumbre entre los usuarios y empresas del sector, así como de fondos con interés de invertir en proyectos locales.

En ese sentido Roberto Borrás, Ex Superintendente Financiero y actual socio de la firma legal internacional Garrigues explica que “a través de distintas iniciativas legislativas se ha tratado de adoptar un régimen normativo para los criptoactivos, sin que ninguno de los proyectos de ley presentados haya concluido su trámite en el Congreso de la República. No obstante, lo anterior se ha anunciado que el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, la Unidad de Regulación Financiera y el Banco de la República están trabajando en un proyecto dirigido a regular las plataformas de intercambio y otros aspectos de dichos activos digitales.”

Mauricio Tovar, fundador de TruWeb3, empresa que apoya de manera local en la organización del Blockchain Summit Latam, afirma que “las regulaciones deben tener cierto balance, no deben ser tan rígidas como para restringir al sector, pero sí claras para evitar vacíos y garantizar la seguridad. Esto es fundamental para grandes empresas dentro del espacio Blockchain, que quieren desarrollar grandes proyectos y atraer inversión de capital, pero temen la falta de claridad regulatoria”.

Hace unos días, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, volvió a poner el tema de la regulación de criptoactivos sobre la mesa, asegurando que el país avanza en la elaboración de un marco regulatorio para las operaciones con criptomonedas. Este marco se sumará a las normas secundarias existentes para los proveedores de servicios con activos virtuales, las cuales generan obligaciones de reporte y cumplimiento para estas actividades.

Por su parte, Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech dijo que “La autorización que la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), dio para la inclusión y negociación de acciones de productos negociados en bolsa (ETF) de Bitcoin es un hecho que debería permitir la regulación de las criptomonedas en Colombia.”

Posiciones de las autoridades colombianas

El Banco de la República, como banco central de Colombia, ha aclarado que las criptomonedas no son consideradas como moneda de curso legal en el país. Esto significa que no están respaldadas ni reguladas por el Estado, y no cuentan con el reconocimiento oficial como medio de pago. Además, el banco ha advertido sobre la volatilidad y los riesgos asociados a la inversión en criptomonedas.

La Superintendencia Financiera de Colombia SFC, ha sido clara en su postura sobre las criptomonedas, indicando que las entidades vigiladas por esta superintendencia no están autorizadas para custodiar, invertir, intermediar o gestionar operaciones con criptomonedas. En sus comunicados, la SFC ha enfatizado los riesgos de fraude y la falta de protección al consumidor en el mercado de criptomonedas.

Por su parte, La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, ha puesto énfasis en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en relación con las criptomonedas. En 2021, emitió la Circular Externa 18, que obliga a los reportantes a informar sobre operaciones sospechosas relacionadas con el uso de activos virtuales, en un esfuerzo por aumentar la transparencia y el control en este sector.

La regulación de las criptomonedas en Colombia está en una fase incipiente, con varias entidades gubernamentales emitiendo directrices y alertas para proteger a los usuarios. Aunque aún no existe una legislación específica que regule completamente el uso y la comercialización de criptomonedas, se esperan esfuerzos regulatorios que avancen hacia la creación de un marco legal más claro y robusto.

Criptomonedas en el sector financiero

Con más de $800.000 millones en transacciones mensuales durante 2023, según el ranking Global Crypto Adoption Index 2023, Colombia se ha consolidado como el cuarto país con mayor adaptación de criptoactivos en Latinoamérica y el número 32 en el ámbito global.

Importantes entidades financieras, como el Grupo Bancolombia, lanzaron en mayo Wenia, una plataforma de criptoactivos para realizar transacciones desde dispositivos Android y iOS de forma fácil, confiable y segura. Asimismo, el Banco Itaú anunció que sus clientes ahora pueden comprar Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) a través de su plataforma de inversión llamada Íon.

En Colombia, como en gran parte de Latinoamérica, este año ha sido de incertidumbre debido al comportamiento de la moneda local, la alta inflación y los cambios en la legislación tributaria. Según los registros históricos del Banco de la República, en los últimos 10 años el valor del peso ha caído casi un 250% frente al dólar oficial, implicando una pérdida de poder adquisitivo significativa para los trabajadores en el país.

Cristóbal Pereira, organizador del Blockchain Summit Latam, concluye que “la regulación debe fomentar el desarrollo y la innovación en la industria de las criptomonedas. Esto permitirá que más personas accedan a los beneficios de esta tecnología, asegurando que existan herramientas y procesos claros para el uso seguro de plataformas confiables y responsables”.

