¿Cómo canalizar la sostenibilidad para llegar a Net Zero?

¿Cómo canalizar la sostenibilidad para llegar a Net Zero?

Por staff

06/10/2022

Por Alejandro Aguado, Channel Manager Latinoamérica en Pure Storage

Cada uno de nosotros tiene un papel en la construcción de un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. A medida que los gobiernos y las empresas establecen ambiciosos objetivos Net Zero, la dirección del viaje es innegable.

Aquellos de nosotros en la industria de la tecnología somos cada vez más conscientes del impacto ambiental de las decisiones tecnológicas. La construcción de infraestructura tecnológica sostenible es esencial para mitigar el calentamiento global y los impactos inminentes del cambio climático.

El canal tiene un papel imperativo a la hora de ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos ecológicos, reducir su huella de carbono e implementar estrategias tecnológicas pragmáticas y sostenibles. Echemos un vistazo a cómo el canal puede posicionarse a la vanguardia de los esfuerzos para reducir el uso de carbono.

La sostenibilidad es una responsabilidad del canal

No fue hace mucho tiempo cuando los socios nos decían que los esfuerzos de sustentabilidad y las estrategias de TI no se discutían en la misma conversación. Hoy en día, hay muy pocas organizaciones que no tengan en su agenda la reducción de la huella ambiental y el uso de energía. Es tan importante que se agrega cada vez más a las Solicitudes de Propuestas (RFP).

Agregue a esto la perspectiva regulatoria: los gobiernos están introduciendo nuevas reglas y regulaciones obligatorias, y cada empresa busca identificar formas de reducir las emisiones y mejorar la sostenibilidad. Los socios de canal deben defender la TI verde para competir de manera efectiva y diferenciarse: “ser verde” es ahora una verdadera ventaja competitiva.

Aquellos socios de canal que no sean capaces de reconocer el cambio en las prioridades de las organizaciones y ayudar a habilitar el cambio, estarán significativamente rezagados. La sostenibilidad es una responsabilidad compartida para todos: las personas, los gobiernos, los proveedores y el canal deben desempeñar su papel para contribuir a reducir su propia huella de carbono y la de sus clientes y garantizar que cualquier nueva tecnología implementada sea lo más “verde” posible.

Prioridades empresariales e impacto ambiental

La agilidad y la eficiencia se han consolidado como pilares del éxito empresarial del canal; pilares que se cruzan con los esfuerzos de sostenibilidad. El crecimiento explosivo de los datos y la transformación digital corporativa ha mantenido a los profesionales de TI enfocados más en mantenerse al día con el aumento de la capacidad de almacenamiento de datos y controlar los costos que en reducir su carga ambiental. Es posible centrarse en estos simultáneamente y los socios de canal realmente pueden ayudar aquí.

A medida que las personas generan más datos, se vuelve imperativo implementar soluciones tecnológicas sostenibles como un elemento clave para reducir el uso de energía. Los socios de canal que adopten el almacenamiento flash tendrán una ventaja.

Ver más: Orange revoluciona sus tarifas para incluir nuevos servicios digitales

Flash es un ejemplo perfecto de una tecnología que respalda las prioridades comerciales y ambientales y ayuda a los clientes a cumplir con la necesidad de priorizar la sostenibilidad. Los innovadoras matrices de almacenamiento basadas ​​en flash utilizan menos energía que las unidades de disco mecánicas y, al mismo tiempo, brindan un mejor rendimiento en métricas clave, como la capacidad por vatio, el ancho de banda por vatio y la capacidad por unidad de rack, lo que da como resultado un centro de datos más pequeño en general.

Dado que los sistemas y componentes de almacenamiento representan una parte importante del hardware en los centros de datos, la actualización a soluciones más eficientes puede reducir significativamente el consumo total de energía y refrigeración. El efecto general es una tecnología que es más respetuosa con el medio ambiente y ayuda a cumplir las ambiciones de sostenibilidad de los clientes.

Sostenible por diseño

Mirando el sector de la tecnología de manera más amplia, los ciclos de vida tecnológicos completos, el diseño de soluciones y los modelos de entrega han sido objeto de escrutinio. Esto es comprensible dado el creciente número de RFP que se centran en las credenciales ecológicas de las tecnologías, los proveedores de servicios gestionados (MSP) y los revendedores.

Un enfoque modular del diseño se ha convertido en la norma en los últimos años, lo que permite reemplazar componentes específicos según sea necesario, en lugar de sistemas completos: la incorporación de un diseño sostenible en el hardware y el software. Esto minimiza los ciclos de actualización del hardware, reduce los desechos electrónicos que se envían al vertedero y ayuda a los MSP a brindarles a sus clientes la seguridad de que sus soluciones son sostenibles.

Escale de forma sostenible

La escalabilidad se ha vuelto importante para los clientes, ya que buscan aprovechar al máximo las inversiones sin estar atados a la compra de tecnología que no utilizan durante varios años, lo que genera desperdicio. Los revendedores y los MSP deben poder ofrecer modelos alternativos como servicio a las organizaciones para pagar solo por los recursos que necesitan, sin asumir la administración de esos recursos en el back-end.

Este enfoque significa que la tecnología puede ser administrada de forma centralizada por un proveedor de servicios que está configurado e incentivado para trabajar de la manera más eficiente posible. Esto conduce a niveles más bajos de consumo de energía y mucho menos desperdicio, ya que las empresas ya no necesitan ejecutar sistemas infrautilizados o sobredimensionados. Eficaz, eficiente y sostenible.

Canalizando nuestros esfuerzos de sostenibilidad

Cuando los requisitos Net Zero comenzaron a surgir por primera vez, algunas empresas plantearon la sostenibilidad como una IP: ahora, es un imperativo empresarial. Establecer compromisos verdes como industria y apoyar a los clientes para hacer esta transición ambiental debe ser una prioridad para preparar el canal para el futuro para los clientes potenciales.

La sustentabilidad pronto será un impulsor tan importante de cómo los tomadores de decisiones de TI seleccionan a los proveedores de TI como el precio, el rendimiento y el ahorro de costos.

Los socios de canal deben examinar la cartera de tecnología que ofrecen para asegurarse de tener soluciones que sean lo más ecológicas posible. Las soluciones de infraestructura deben ser ágiles y adaptables, listas para implementarse sin revisiones completas, listas para expandir la capacidad según las necesidades de los clientes y también para reducir el consumo de energía y las emisiones.

Si esto se incorpora a las agendas de ventas de los canales, existe una oportunidad notable de contribuir positivamente a la reducción de energía, dar forma a un futuro más verde y establecer precedentes que definan nuestro mundo en las próximas décadas.