¿Cómo contestar mensajes de WhatsApp y Telegram con el HUAWEI WATCH GT 4?

09/12/2023

Con la llegada del HUAWEI WATCH GT 4 a México, los usuarios pueden disfrutar de un smartwatch muy completo y avanzado en temas de seguimiento de la salud y el deporte, ofreciendo opciones precisas que funcionan las 24 horas del día para que el reloj te avise cuando detecte de cambios importantes en tu salud. Sin embargo, contar con avanzadas funciones de salud no exime al HUAWEI WATCH GT 4 de ofrecer también distintas funciones enfocadas en vida inteligente.

Dentro de este abanico de opciones está la función para encontrar el teléfono cuando lo pierdes, tomar fotos de manera remota desde el smartwatch, y por supuesto, contestar mensajes de WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones de mensajería desde el propio smartwatch.

Lo mejor de todo esto, es que la función que te permite contestar mensajes de WhatsApp no es exclusiva de los teléfonos de Huawei, pues también es posible aprovecharla si tienes vinculado el smartwatch a un equipo Android.

¿Qué debes hacer para aprovechar esta función?

Si tienes un teléfono Huawei, recuerda que, aunque WhatsApp no está disponible todavía para descargar directamente desde la HUAWEI AppGallery, sí puedes buscarla en la tienda de aplicaciones de Huawei para posteriormente descargar su APK e instalarla fácilmente en tu dispositivo. Asimismo, con la app de Phone Clone puedes recuperar la copia de seguridad de tus chats de WhatsApp.

A partir de aquí el proceso es exactamente el mismo para dispositivos Huawei y Android.

Abre la aplicación de HUAWEI Salud que está disponible sin costo en la AppGallery. Si tu teléfono Android no cuenta con la AppGallery, puedes instalarla directamente descargando el APK desde este enlace oficial. Es recomendable instalar la versión disponible en la AppGallery, y no la de la Play Store, ya que la primera opción te ofrecerá una versión actualizada, con más novedades y mejor estabilidad. Asimismo, recuerda que la app de HUAWEI Salud es fundamental para realizar el proceso de vinculación entre tu smartwatch y tu smartphone.

Una vez que el reloj y el teléfono están vinculados, debes ir a la pestaña Dispositivo en la app de HUAWEI Salud y seleccionar tu reloj para ver todas las configuraciones disponibles. Una de las opciones que aparecen es la de Notificaciones, asegúrate de que la opción esté funcionando, y que la app de WhatsApp también cuenta con su casilla activada, o de lo contrario no recibirás en el smartwatch las notificaciones de los mensajes que te manden tus contactos.

También debes activar la casilla de todas las aplicaciones de mensajería que quieras responder directamente desde tu HUAWEI WATCH.

El siguiente paso es regresar a la pestaña Dispositivo y ahora seleccionar la opción de Respuestas Rápidas. Cuando abres esta herramienta aparecerán varias opciones predeterminadas, pero puedes agregar respuestas personalizadas que te servirán para contestar cada uno de tus mensajes de WhatsApp, de esta manera no dejarás ningún mensaje sin contestar, al menos no si son asuntos importantes, pero que en ese momento no puedes atender porque estás haciendo otras actividades que requieren de toda tu atención, como ir manejando, o porque llevas tu teléfono guardado en una mochila mientras te desplazas en transporte público.

Para ver las notificaciones de tus mensajes de WhatsApp en el smartwatch, solo debes deslizar el dedo desde el borde inferior de la pantalla hacía arriba, ahí aparecerán los mensajes que aún no hayas visto, y será ahí donde aparecerá la opción para utilizar las respuestas rápidas y contestar cada uno de tus mensajes de WhatsApp, Telegram y demás apps de mensajería.

