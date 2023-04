¿Cómo darle play a las marcas en el mercado del gaming?

Por staff

12/04/2023

El mercado del gaming se convirtió en un fenómeno mundial que está facturando millones de dólares en ganancias desde la taquilla, la descarga de los videojuegos y que ahora comparte frutos con otros mercados como la industria musical, cinematográfica y los deportes.

¡Comienza el juego!

De acuerdo con estimaciones de Boston Consulting Group , el sector de los videojuegos, así como los e-sports, son un negocio que podría generar este año cerca de 200 mil millones de dólares en ingresos anuales, lo que representa un ocho por ciento de crecimiento desde los 138 mil millones de dólares que ha generado en 2018.

“Esta brecha se expandió debido a que durante la pandemia uno de los principales escapes al estrés del confinamiento fueron las transmisiones de varias ligas de videojuegos, además de que incrementó la cantidad de jugadores y de creadores de contenido que se mudaron a cuentas de streaming en vivo”, dijo Mayra Alcántara, Director Influencer Marketing de another, agencia global con la oferta más grande de América Latina.

Según datos del mismo informe, cerca de 3 mil millones de personas en todo el mundo fueron consideradas “jugadores” desde el año 2021.

Actualmente, las campañas en los videojuegos y los e-sport son tomados con bastante seriedad por distintas marcas, apuntó Alcántara

“Muchos jugadores en línea tienen la misma reputación que atletas profesionales”, sostuvo.

¡Arriba, abajo, combo ganador!

Un ejemplo del poder de convocatoria de esta industria ocurrió en 2019 durante la final de la Copa Mundial Fortnite, que se llevó a cabo en el estadio Arthur Ashe, en la misma sede del US Open. El evento atrajo a 2.3 millones de espectadores y el ganador se llevó a casa cerca de 3 millones de dólares en premios.

En el mercado de habla hispana uno de los mayores exponentes que se ha dedicado a romper récords es el streamer español Ibai Llanos. Las estadísticas revelan que durante su evento de box La Velada del Año 2, que reunió a varios streamers e influencers en el Palau Olímpic de Badalona, en Barcelona, alcanzó un pico máximo de 3.356.074 espectadores, un promedio de 2.427.24 y un total de 8.768.729 usuarios únicos.

¿Cómo ganarle al jefe final desde la publicidad?

La experta señala que es importante tener en cuenta que la publicidad en los e-sports no es igual que en otros medios tradicionales. Los gamers y espectadores son una comunidad muy comprometida y no aceptarán publicidades invasivas o que no tengan relación con su interés principal: los videojuegos.

“Por eso, es fundamental que las marcas se acerquen al mercado de los e-sports de forma auténtica, creando contenidos de valor y participando en eventos que les permitan conectar con la audiencia de forma genuina”, aseveró Alcántara.

Una forma de hacerlo es patrocinando equipos o jugadores profesionales, lo que les da visibilidad y genera una asociación positiva de la marca con los valores y pasión de los gamers. También es importante tener presencia en las plataformas de streaming de videojuegos, como Twitch, donde los gamers pasan gran parte de su tiempo y se relacionan con sus comunidades.

La experta en temas de Twitch, publicidad en videojuegos y streaming, Frida Olivares, Influencer Marketing Manager de la empresa , comentó que “existen más de 8 millones de streamers actualmente en el mundo. El español es el segundo idioma para viewers y streamers en activo. Además, Twitch cuenta con más de mil millones de visitas mensuales”.

En los últimos 2 años ha pasado de una media de 1 millón de viewers diarios a más de 2 millones de media en los últimos meses (y picos por encima de los 4 millones). Los últimos dos Récord Guinness de más visualizaciones simultáneas en Twitch son de hispano hablantes, el primero con más de 2.4 millones en enero 2021 y el segundo con más de 3.3 millones en junio 2022, indicó Olivares.

Durante enero del 2023 hay cuatro streamers latinoamericanos en el top 10 hispanohablante: Spreen, Robleis, El Mariana y Juan Guarnizo.

Además, el uso de influencers y streamers de gaming puede ser muy efectivo para las marcas que buscan conectar con el público de los e-sports. Estos influencers tienen una gran influencia en la comunidad de gamers y pueden ayudar a construir la imagen de una marca y a aumentar su visibilidad.