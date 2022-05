¿Cómo el 5G puede mejorar las PC?

Por staff

10/05/2022

La conectividad inalámbrica ha permitido que florezcan el mercado de las laptops y dispositivos móviles en general. Con cada nueva iteración de tecnología inalámbrica, la industria ha encontrado formas nuevas y únicas de crear más valor para los usuarios móviles que esperan más de su tecnología.

Ahora que 5G continúa su marcha para convertirse en la solución de conectividad móvil omnipresente en todo el mundo, las empresas de tecnología están obteniendo beneficios importantes para generar más valor en sus máquinas. “5G no solo puede mejorar la experiencia de Internet, sino que la tecnología de ultra alta velocidad también puede generar ganancias significativas en el respeto al medio ambiente y otras iniciativas ecológicas que tienen como objetivo reducir la huella de carbono”, asegura Acer, un líder en la industria.

Y a medida que los compradores de computadoras buscan nuevas máquinas que ofrezcan funciones ecológicas, optar por un equipo con 5G, que admita la tecnología de manera más amplia, se está volviendo especialmente crítico.

¿Qué es 5G?

Antes de analizar las formas en que las computadoras 5G y habilitadas para 5G pueden ayudar al medio ambiente, es importante comprender qué distingue a 5G.La tecnología de quinta generación o 5G es la última y mejor iteración en redes móviles. Está diseñado para ofrecer velocidades de conexión de hasta 10 Gbps, lo que lo hace hasta 100 veces más rápido que la tecnología 4G anterior. 5G también ofrece una latencia extremadamente baja, lo que permite que los dispositivos tecnológicos se comuniquen casi al instante.

Si bien a 5G aún le quedan varios años para desarrollar todo su potencial, la mayoría de los expertos de la industria esperan que cambie las reglas del juego para toda la industria tecnológica y allane el camino para innovaciones emocionantes, que van desde infraestructura renovada hasta vehículos totalmente autónomos.

Pero solo algunas computadoras en el mercado actual están equipadas con chips 5G. Entonces, para aprovechar al máximo los beneficios de la tecnología, necesitarás una computadora con conectividad 5G incorporada.

Eficiencia de la red y emisiones

Si bien los usuarios de tecnología se han beneficiado de las tecnologías de banda ancha y 4G, expulsan una cantidad significativa de emisiones de carbono para operar. No es fácil entregar datos a través de redes en todo el mundo y la combinación de velocidades más lentas y la necesidad de más torres y cables para conectar partes dispares del mundo ha creado un efecto ambiental negativo.

La Universidad de Zurich y Empa publicaron en 2020 un estudio que encontró que 5G creará eficiencias que podrían reducir drásticamente las emisiones de carbono. La combinación de una cobertura más amplia de redes 5G y una latencia más baja significa que las redes en todo el mundo serán más eficientes y reducirán las emisiones en un 85 % por unidad de datos consumida.

Los investigadores advirtieron que los beneficios ambientales completos de 5G no se realizarán hasta 2030, cuando las redes se implementarán por completo y más dispositivos accederán a las redes 5G. También será necesaria la adopción de la tecnología 5G por parte de los consumidores para hacer realidad esa reducción de las emisiones de carbono.

La fuerza de trabajo remota lista para 5G

Si algo le ha enseñado al mundo la pandemia es que la gente quiere trabajar desde cualquier lugar. Y la mayoría de las empresas de todo el mundo ahora aceptan eso y permiten que las personas trabajen desde casa, la cafetería y, sí, la oficina, si así lo desean.

Uno de los problemas con el trabajo remoto ha sido la conectividad. Si bien los empleados pueden conectarse a una red inalámbrica rápida en la oficina o en la cafetería, si quieren trabajar en el parque o en cualquier lugar donde no haya Wi-Fi rápido disponible, no tendrán suerte. Pero con la ayuda de 5G, eso se evitará. Dado que las redes 5G ofrecen una cobertura y velocidades mucho mejores que las redes 4G e incluso Wi-Fi, los trabajadores de todo el mundo no deberían tener problemas para conectarse a Internet desde cualquier lugar para realizar su trabajo. Eso debería proporcionar aún más libertad a los empleados que no quieren trabajar en la oficina. También reducirá significativamente los viajes al trabajo, lo que reducirá aún más las emisiones de carbono.

Dada esa tendencia y el impacto más amplio de mejorar la productividad de los empleados a través de 5G y el trabajo remoto, no sorprende que tanto las empresas como los consumidores compren cada vez más computadoras equipadas con chips 5G. Hacerlo no solo los prepara para todas las emocionantes innovaciones 5G que surgen cada año, sino que también les permite mucha más flexibilidad y productividad mientras están en movimiento.