Cómo el metaverso transformará la experiencia del cliente

Por staff

18/08/2022

El metaverso tiene como eje poner al usuario en el centro de este nuevo ecosistema tecnológico basado en la creación y disfrute de experiencias.

hoy en día, la mayoría de las compañías no saben exactamente hacia dónde van, en lo que respecta al Metaverso, porque el propio Metaverso es bastante imprevisible – lo que no significa que no sepan cómo crear experiencias dinámicas gamificadas.

Es posible imaginar formas, pero no materializarlas en todo su potencial todavía.

¿Cuándo alcanzará realmente el Metaverso los niveles de interactividad para cambiar definitivamente la Experiencia del Cliente? Pues eso dependerá del ritmo de evolución de 3 tecnologías esenciales:

1) Realidad Virtual: se considera una tecnología inmersiva, incluye al usuario en un entorno virtual de 360° a través de un video con el objetivo de proporcionar una experiencia sensorial. Suelen necesitar como accesorio las gafas 3 D. Y se la considera como la primera etapa del metaverso.

2) Realidad Aumentada: Integra elementos digitales del entorno físico. Generalmente a través de la aplicación de software y la cámara del smartphone y tablets. Su objetivo es ampliar la comprensión del individuo en un contexto, Ikea lo utiliza desde hace ya algunos años.

3) Realidad Mixta y Holografía: la realidad mixta trabaja en la unión de la realidad aumentada y la virtual se diferencia de las otras dos por el uso de la holografía.

Además de las tecnologías mencionadas, es bastante razonable pensar que el 5G, el Blockchain, los NFT (tokens no fungibles) y las criptodivisas también tendrán su cuota de brillo en el Metaverso.

Los niveles de experiencia que tenemos disponibles en el Metaverso hoy en día son una fracción de lo que podremos hacer en el futuro, lo que hace imposible decir con exactitud lo que el Metaverso será dentro de diez -o incluso cinco- años.

Para las empresas, el Metaverso podría suponer un cambio completo en los negocios hacia una forma de hacer las cosas que dé prioridad a la experiencia

En definitiva, este nuevo salto tecnológico promete facilitar la conexión de los usuarios, mejorando la experiencia e interacción con las marcas.

Estas y otras posibilidades que el metaverso ofrece a las compañías, especialmente en lo que se refiere a la capacidad de potenciar sus servicios, son algunas de las principales razones que han llevado a las grandes a invertir en este frente.