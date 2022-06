Cómo eliminar información personal de Internet en simples pasos

Por staff

20/06/2022

Todos tenemos una huella digital. Para interactuar con el mundo digital, sacrificamos nuestra privacidad. Desde información bancaria confidencial hasta tus hábitos de compra y me gusta de Facebook están disponibles. Los sitios web y los corredores de datos desconocidos rastrean, compran, venden y comparten tu información personal. Los piratas informáticos, los estafadores y los remitentes de spam pueden explotar tu presencia en línea para robar tu identidad. Pero puedes recuperar el control. Puede reducir tu huella de datos.

De la mano de Acer te damos algunos consejos sobre cómo eliminar información personal de Internet.

¿Cómo mi información personal puede estar en Internet?

Facebook, Google y Amazon tienen una gran cantidad de tus datos personales, incluidos tus gustos y aversiones, información de salud y conexiones sociales. A menudo, estos datos se recopilan sin tu conocimiento o consentimiento. Los corredores de datos turbios aspiran este tipo de datos y los venden a terceros.

Parte de la información confidencial sobre ti en la web incluye nombre completo, número de teléfono, cuentas de correo electrónico, historial educativo y dirección física. Además, números de cuenta bancaria y detalles de inicio de sesión, así como registros de salud, datos de seguros de salud e información de identidad como pasaporte o cédula.

Cuando los estafadores obtienen estos datos, pueden usarlos para cometer robos financieros o secuestrar tu identidad. Con tu nombre completo y otros detalles personales, pueden obtener una imagen más completa de tu vida al juntar esta información. Con tu identidad, pueden abrir nuevas cuentas, solicitar crédito e incluso arruinar tus finanzas. Por lo tanto, es posible que desees eliminar tus datos en línea para reducir tu huella de datos y dificultar que los piratas informáticos ingresen a tu vida.

Cómo borrarte de Internet en algunos pasos

Es posible que no desees eliminarte por completo debido a que los empleadores usan la búsqueda para evaluar si eres un candidato adecuado al solicitar un trabajo o tal vez porque perderás el acceso a ciertas plataformas, ya que se requieren correos electrónicos y datos personales para acceder.

Cada uno de nosotros tenemos diferentes niveles de tolerancia de los datos que nos gustaría compartir. Por lo tanto, no existe una solución única para eliminarte de Internet y reducir tu huella de datos, pero es mejor adoptar un enfoque sistemático, dividirlo en pasos más pequeños y abordarlos con el tiempo. Se paciente y concéntrate en las acciones que tengan el mayor impacto en tus objetivos de privacidad personal.

Comienza con Google: se trata del motor de búsqueda más popular del mundo y contiene una gran cantidad de información personal. Pon tu navegador en “incógnito” o modo privado, busca tu nombre y otra información de identificación como tu código postal, fecha de nacimiento o correo electrónico, y podrás ver una instantánea de tu presencia en línea. Te ayudará a entender lo que está ahí fuera y lo que debes eliminar. Sugerencia: configura los controles de actividad de Google para administrar tu actividad web y de aplicaciones, la personalización de anuncios y el historial de YouTube, actividad web y de aplicaciones. Dado que Google recopila datos continuamente, activar la eliminación automática ayuda a mantener la privacidad de tu información.

Elimina o desactiva tus cuentas antiguas: piensa en qué sitios tienes perfiles. Nos registramos en todo tipo de servicios web, desde Netflix y Amazon hasta Foursquare y Groupon. Deberás eliminar estas cuentas, especialmente aquellas que ya no usas, para evitar que las personas puedan encontrar o usar tu información personal. Piensa en las tiendas en línea que aún tienen tus datos, incluso si solo compraste una vez. ¡Estos datos antiguos te ponen en riesgo de robo de identidad!

Para identificar cuentas olvidadas: primero, verifica los inicios de sesión guardados en el administrador de contraseñas de tu navegador e ingresa tu dirección de correo electrónico en Have I Been Pwned? para identificar cualquier violación de datos vinculada a tu cuenta. Si tienes problemas con una cuenta en línea, busque en Google “cómo eliminar el perfil/cuenta X”. Probablemente encontrarás una guía paso a paso sobre cómo eliminar esa cuenta específica. Si no puedes cerrar la cuenta, reemplaza la información de la cuenta almacenada (nombre y dirección de correo electrónico) con algo ininteligible (una cadena de números y letras al azar). Además, asegúrate de que la contraseña sea específica del sitio. Para simplificar, el proceso Account Killer tiene más de 1300 guías paso a paso para eliminar cuentas, pero aún tendrás que cerrarlas manualmente.

Elimina tus datos de WhitePages: es un sitio de búsqueda de personas y extrae datos de toda la web para crear perfiles de cualquier persona que busque. De hecho, WhitePages es uno de los corredores de datos más grandes de los Estados Unidos. Tienen datos personales confidenciales, un tesoro para estafadores y llamadas de telemercadeo. Puedes optar por no participar en las listas de Whitepages ingresando la URL de tu perfil.

Adiós a las aplicaciones innecesarias en tu teléfono o tableta: hacemos clic en el botón ‘Acepto’ sin pensarlo mucho y pasamos por alto los Términos y condiciones al instalar nuevas aplicaciones. Pero muchos quieren saber tus detalles, incluido nombre, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico y dirección del mundo real. Como los teléfonos inteligentes son tan poderosos, también pueden rastrear tu ubicación exacta. Algunas aplicaciones incluso solicitarán acceso a tu cámara o micrófono.

Para determinar si una aplicación no es confiable revisa los Términos de uso y el Aviso de privacidad para comprender qué se recopila, por qué se recopila y cómo se almacenará, asegurará y compartirá; verifica la calificación de la aplicación en Google Play o App Store. Lee sus reseñas y evalúe su credibilidad y busca en Google la aplicación por nombre más la frase “violación de datos” o “estafa”.

Si la aplicación descargada solicita acceso a tu lista de contactos y ubicación, debes sospechar por qué necesitaría acceso a estos datos. Si los permisos parecen excesivos, es probable que solo quieran adquirir tus datos. Recuerda que desinstalar una aplicación no significa que el desarrollador de la aplicación elimine la información personal recopilada. Tendrás que verificar tanto la privacidad como la configuración de la cuenta para determinar cómo eliminar tu cuenta por completo.

Elimina información personal de los sitios web: los blogs personales y los comentarios en línea pueden incluir detalles íntimos sobre tu vida diaria, trabajos, salud y situación financiera. Ten en cuenta lo que estás compartiendo en línea si deseas mantener tus datos a salvo de los estafadores. Revisa tu contenido anterior para ver si vale la pena eliminarlo. Si alguien más ha publicado tu información confidencial en línea, puedes comunicarte con el administrador del sitio web y pedirle que elimine los datos.

Actualiza la configuración de privacidad de las redes sociales: los ciberdelincuentes podrían usar tus cuentas de redes sociales para cometer fraude en tu contra. Publica información personal, incluido el lugar donde vive y trabaja, fotos familiares, planes de vacaciones y bandas y pasatiempos favoritos. Puedes evitar que extraños vean esta información al restringir el acceso público a tus publicaciones o tweets.

Limpia la configuración de tu navegador: la mayoría de los sitios web personalizan su experiencia con cookies. Pero cuando aceptas las cookies, a menudo aceptas que los sitios compartan tu actividad con terceros, que es la forma en que las empresas te rastrean. Además, almacena una gran cantidad de información personal en el historial de tu navegador, que incluye sitios web que visitas (incluidos los bancos), contraseñas, imágenes y archivos en caché

Para mejorar la seguridad y la privacidad limpia el historial de tu navegador, eliminar cookies, usa software de seguridad con funciones de privacidad en línea, aplica la configuración de privacidad del navegador, agrega extensiones de navegador para mejorar la seguridad y usa un navegador con privacidad mejorada.