¿Cómo encontrar reseñas honestas de juegos en internet?

Por staff

28/02/2022

Hoy día, encontrar reseñas objetivas de juegos en internet sin haber recibido orientación alguna pude resultar muy difícil. Atrás quedaron los días en los que era posible escribir el nombre de un juego en un navegador para encontrar opiniones honestas de gente imparcial. En su lugar, lo más común es encontrar contenido escrito, en su mayoría, por gente que ni siquiera ha oído hablar del juego antes de ponerse a escribir, o artículos escritos por periodistas que han sido pagados por los creadores y cuya opinión no es objetiva.

¿Esto quiere decir que no hay información de fiar en internet? Pues no. En este artículo te damos algunos consejos de cómo evitar las críticas pagadas y demás artículos poco fiables.

Pruébalos tú mismo

Mucho antes de que internet empezara a dictar qué juegos son «buenos» y cuáles no, la mayoría de gamers optaban por probar las demos para decidir si el juego era de su agrado. En la última década, el concepto de las demos ha desaparecido casi por completo. Por lo tanto, los jugadores han tenido que empezar a confiar en las opiniones de otras personas en vez de en su propia experiencia con el juego. La buena noticia es que la tendencia de las demos parece estar resurgiendo una vez más.

Lee los comentarios de los usuarios

Esto no quiere decir que todas las opiniones de los usuarios sean reales. De hecho, muchas no lo son. Sin embargo, es mucho menos probable encontrar opiniones falsas en foros de gaming, puesto que la mayoría de usuarios en estos foros son gente normal y corriente: jugadores que no quieren malgastar su dinero en juegos sobrevalorados. Consulta los foros de juegos de IGN, Steam, Gamespot y Reddit para encontrar opiniones sinceras y parciales.

Ve videorreseñas

Independientemente de lo mucho que nos gusten los juegos retro, el aspecto visual cobra un papel muy importante a la hora de decidir si queremos comprar un juego o no. Aunque la jugabilidad es el factor más importante, ver una reseña en formato de vídeo en YouTube puede resultar mucho más útil que una reseña escrita para experimentar los gráficos de un juego.

A pesar de sus pretensiones de honestidad, incluso los grandes críticos de juegos como IGN se ven a menudo encadenados por las restricciones de su propia parcialidad y su imagen pública. Otras veces, simplemente no quieren hacer su trabajo. Si no te lo crees, solo tienes que echar un vistazo a este escándalo de IGN de 2018 en el que un crítico casi copió y pegó una videorreseña entera de Dead Cells.