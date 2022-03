¿Cómo está cambiando el trabajo y qué hacer ante estos cambios?

Por staff

10/03/2022

Un nuevo reporte sobre perspectivas laborales realizado por la ONU, señala que América Latina alcanzará los 28,8 millones de desempleados para el 2022. En este contexto de pandemia e incertidumbre laboral, no cabe duda que los profesionales deben dominar, más que nunca, la adaptación constante al cambio, y, para poder ubicarse laboralmente, es necesario contar con formación contínua, competencias digitales y redes de contactos. Eva Rimbau Gilabert profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), experta en teletrabajo, hace una radiografía de las futuras competencias que se van a demandar y brinda algunos consejos para adaptar el desarrollo profesional a las nuevas demandas de empleo.

Busca los trabajos menos automatizables

Lo importante es entender que todo aquello que pueda ser hecho de manera automática será así. Y Rimbau no se refiere a la presencia de un robot futurista, si no a cualquier sistema tecnológico, complejo o sencillo, que permita la automatización de ese proceso.

“La automatización destruirá empleos, pero no lo hará por igual en todos los sectores. Esto depende del tipo de trabajo del que hablemos. Hay algunos sectores que tienen más riesgo de automatización que otros. Las actividades relacionadas con la manufactura, los empleos de la construcción y el comercio son los más débiles ante este escenario. Los empleos más afectados tienen características comunes que son interesantes de analizar: requieren un nivel de educación formal relativamente bajo y una interacción social sencilla” explica la experta de la UOC.

Por otro lado, explica Rimbau, las tareas que son más difíciles de automatizar, independientemente del trabajo, son todas aquellas tareas no rutinarias por su complejidad, su variante impredecible y un entorno cambiante complican la automatización de estas actividades. Aquellos trabajos que parecen tener menos riesgo de sucumbir a la tienda de la automatización reúnen estas características: Alto nivel educativo; Alta interacción social; Alta coordinación, planificación y gestión.

Fórmate en tecnología y en estudios superiores

Delante de esta situación de proceso tecnológico, Rimbau es muy clara: “la automatización destruirá empleos, pero también creará nuevos. Suponiendo que no haya una gran disrupción por nuevas tecnologías, los empleos del futuro requerirán de personal más cualificado en tecnología y estudios superiores”.

Según Rimbau, para evitar la automatización de algunos empleos: organizar el trabajo de manera que no sea discreto, estandarizado ni predecible. Es decir, en la medida de lo posible, “haz que requiera el contacto con la persona para mejorar el servicio y aumenta la coordinación, la planificación y la gestión”. Añadir valor con la interacción del personal para que esta sea valiosa es imprescindible para alejar la automatización.

¿Qué capacidades te ayudarán a encontrar trabajo?

Los mayores cambios, para negativo, se dan en las capacidades físicas, manuales y las capacidades básicas cognitivas. Este cambio de paradigma es debido totalmente a la irrupción de la automatización. Por otro lado, las capacidades cognitivas avanzadas, la capacidad social y emocional y las competencias digitales son las capacidades que hay que potenciar.

Entre las competencias digitales más importantes, Rimbau destaca el uso de la información y los datos, la comunicación, la creación de contenido, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Respecto a las competencias no cognitivas, habla de la flexibilidad a las nuevas circunstancias, la resiliencia, el espíritu emprendedor y la iniciativa. Si hablamos de las cognitivas avanzadas, debemos poner el foco en la definición de problemas, la síntesis de ideas, el pensamiento creativo y la evaluación de ideas.

No descuides la combinación de capacidades

Son muchas competencias, pero no hay que abarcarlas todas. Rimbau recomienda no descartar las competencias digitales y elegir entre competencias sociales o cognitivas avanzadas. “Se pueden desarrollar con una buena planificación y con interés. No están fuera del alcance de nadie. “Elige aquellas que creas que tienes mayor predisposición para desarrollarlas y ve a por ellas”, indica la profesora de la UOC y añade “Además, hay que tener presente que las formas de trabajo se diversifican. Hay nuevas formas de trabajo cogiendo fuerza en todo el mundo y que rompen con los esquemas convencionales de lo que entendemos por trabajo”.

Nuevas tendencias: trabajos no estables y en remoto

Rimbau reconoce que “muchos de estos trabajos tienen problemas de Seguridad Social y de inestabilidad, pero están ahí y de momento, y hay que abrirse a esas posibilidades. Existen maneras de hacer ese trabajo y de hacerlo bien, protegiendo tus intereses de salud.” Hay que tener una cierta flexibilidad en las circunstancias personales para aprovechar estos nuevos retos de trabajo.