Cómo funciona el mercado de las criptomonedas

Por staff

12/12/2021

Las cosas que no vemos ni tocamos cuestan más de explicar, por eso hay mucha gente que no entiende qué son ni para qué sirven las criptomonedas, mientras otras tantas personas no paran de hablar de ellas o incluso invertir su dinero. La definición más básica de las criptomonedas nos dice que son monedas virtuales nacidas al margen de los bancos centrales. Pero su funcionamiento es más complejo. Todo nace en 2008 de la iniciativa de “jóvenes millennials que desconfían del sistema financiero y de sus bancos centrales”, explica Elisabet Ruiz Dotras, profesora de Finanzas en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Ver nota completa en TyN Crypto: https://tyncrypto.com/2021/12/como-funciona-el-mercado-de-las-criptomonedas/