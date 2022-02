¿Cómo funciona la inclusión financiera a través de los pagos en efectivo?

10/02/2022

Actualmente en Latinoamérica más del 40% de las personas mayores de 15 años no tienen cuenta bancaria por lo que el efectivo es la forma de transaccionar que poseen. En los países en vías de desarrollo la población no bancarizada se estima en 2.500 millones de personas. Estas dependen del efectivo o servicios financieros informales que no son seguros, ni convenientes.

Es por ello que la tecnología presenta nuevas formas de brindar inclusión de manera significativa y efectiva. Por lo tanto, brinda una oportunidad para llegar a una gran parte de la población, particularmente a aquellos que aún no están bancarizados y las instituciones financieras tradicionales se han rendido y dado la espalda. Es allí donde las plataformas y las redes móviles de pago, como PAGO46, están trabajando para convertirse en las soluciones que las personas necesitan para integrarse al circuito digital y acceder a servicios y productos, a la vez que el pago de servicios, de una forma sencilla, segura y amigable.

Los no bancarizados representan, para el eCommerce, una ventaja competitiva con incidencia en el aumento de ventas, especialmente porque gran parte de esa población tiene acceso a dispositivos móviles y ofertas online. Se trata de una oportunidad para hacer negocios, aumentar las ventas y ofrecer servicios financieros digitales en efectivo. Además, incluye expansión, crecimiento, mayor productividad, rentabilidad y ROI.

“Para construir un proceso de inclusión financiera a través de los pagos en efectivo hay que acercar la economía digital a usuarios que hoy no tienen una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito y hacerlo de manera sencilla para que puedan empezar a tener su camino de digitalización o educación digital y comenzar a transaccionar online. La idea es que cualquier persona pueda pagar en efectivo de forma digital, en cualquier momento y lugar, lo cual brinda diversas posibilidades, como: acceder a criptomonedas, productos y servicios digitales, pagos de cuotas y servicios, etc, y efectuarlo de una forma digital con el efectivo con el que ya está familiarizados”, sostiene Martín Mazza, CO Founder PAGO46

¡El valor de digitalizarse!

Acercar la economía digital a aquellos sectores de la población que hoy dependen del efectivo, es clave, ya que permite disminuir la desconfianza en los pagos y servicios digitales, facilitando el acceso, y partiendo de tener historia en pagos para brindar más servicios financieros.

El servicio de PAGO46 no está diseñado para reemplazar los pagos en efectivo por medios electrónicos. Al revés, la idea es facilitar el traslado de dinero y que entre los propios usuarios puedan satisfacer la necesidad de efectivo. “Somos una red móvil de pago en efectivo que busca la inclusión financiera y la democratización de los servicios de pago online, permitiendo a las empresas ofrecer productos y servicios a millones de personas no bancarizadas. Nuestra misión es facilitar el acceso para lograr inclusión financiera, potenciando economías regionales y globales, facilitando el acceso e intercambio de monedas en formato físico (papel/efectivo) o digital (CB DCs)”, añadió el vocero.