¿Cómo funciona la regulación de juegos de casino online en Argentina?

20/12/2023

Antes de la llegada de los operadores online, los casinos físicos se regían y todavía se rigen por los lineamientos generales establecidos por La Cámara Argentina de Salas de Casinos. En este aspecto, el tema está bastante claro; hay un ente regulador que monitorea las actividades de casinos físicos a nivel nacional.

Sin embargo, la situación no es bastante clara para el caso específico de los casinos online y casas de apuestas deportivas. ¿La razón? Cada provincia regula el sector como mejor le parezca. De ahí el motivo por el cual es probable que jugar sea ilegal en una localidad determinada, mientras que no lo es en la capital, y así.

Debido a esto, cuando se habla de la regulación de juegos de azar o cualquier otro tema similar a este en Argentina, la única referencia es la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), por ser el único ente regulador consolidado en el país para efecto del monitoreo de la actividad del juego y apuestas vía web.

¿Qué es LOTBA?

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) es el único ente que regula todo lo relacionado con la explotación de los juegos de casino online y apuestas deportivas en la capital de Argentina. Como tal, el ente se encarga de vigilar las actividades de los operadores, conceder licencias, recaudar impuestos y demás obligaciones inherentes al cargo de autoridad reguladora del juego.

Actualmente, muchísimos casinos online y casas de apuestas prestan sus servicios en la capital de Argentina, dando acceso a variedad de juegos, ofertas y otros productos vinculados al servicio, bajo el concepto del “Juego Responsable”. Como parte de la política de concesión de licencias de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, es de suma importancia que los operadores incluyan herramientas afincadas a la prevención de la ludopatía.

Estos son, apenas, algunos de los recaudos exigidos por la autoridad reguladora de Buenos Aires para la concesión de licencias. El ente también toma en cuenta las medidas que implementa cada solicitante para resguardar la información personal y financiera de sus jugadores. La página web de los casinos y casas de apuestas deben contar con protocolos de cifrado y otras barreras de seguridad que sean tan efectivas como los de las mismas bancas.

¿El juego online es legal en Argentina?

Tal y como se menciona en un apartado previo, todo depende de la provincia en la que resida el jugador. Algunas de estas localidades constan de regulaciones leves afincadas a regir la industria de azar, mientras que otras no mencionan nada al respecto, sin aclarar si jugar online es legal o no. En este punto, aplica la típica ley: no hay una norma que apoye el juego online, pero tampoco hay alguna que lo prohíba.

Sin embargo, todo queda más claro si se juega desde la capital, considerando que existen regulaciones y hasta una autoridad competente que vela porque todos los casinos online y casas de apuestas deportivas presten sus servicios dentro del marco legal.

Partiendo de este punto, teniendo en cuenta que no hay leyes que prohíban el juego online, no hay inconveniente alguno con jugar o apostar online. Eso sí, de hacerlo, solo se aconseja acceder a portales web que estén regulados por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires o algún ente competente con reconocimiento internacional, como la Autoridad de Juego de Malta o la Autoridad de Juego de Curazao.

Por ahora, sólo hay dos entes competentes capaces de proveer licencias con validez internacional a casinos y casas de apuestas latinoamericanas:

Malta Gaming Authority (MGA): la MGA o Autoridad de Juego de Malta es un ente regulador que tiene la potestad de otorgar licencias con validez internacional. Esto significa que, además de licitar a operadores en Malta, regula la actividad de muchos casinos online en América Latina.

la MGA o Autoridad de Juego de Malta es un ente regulador que tiene la potestad de otorgar licencias con validez internacional. Esto significa que, además de licitar a operadores en Malta, regula la actividad de muchos casinos online en América Latina. Curacao Gaming Authority: también conocido como la Autoridad de Juego de Curazao, es otra autoridad que monitorea y regula la actividad de casinos online y casas de apuestas tanto dentro como fuera de Curazao. De ahí el motivo por el cual hay tantos casinos operando en Latinoamérica con una licencia proveniente de esta autoridad reguladora.

Los principios del “Juego Responsable”

Desde el surgimiento de los casinos online, las autoridades reguladoras de distintos territorios empezaron a implementar la campaña del “Juego Responsable” con el objetivo de proteger a jugadores de la ludopatía. Para esto, se impuso, como requisito indispensable para conseguir las licencias de operación, que todos los operadores promuevan recursos relacionados con la campaña, tales como:

Límites de depósito

Los límites de depósito fueron impuestos para evitar que los jugadores que presenten problemas de ludopatía gasten mucho dinero en las páginas web de casinos online. Dada la tendencia de los jugadores que tienen problemas con el juego de invertir fondos en el juego de forma desmesurada, los límites de depósito se han vuelto indispensables.

Cuando se establece un límite determinado de depósito, no se puede ingresar más del monto establecido. Así, se previene que el jugador gaste más de lo debido y termine en bancarrota.

Límite de tiempo

El límite de tiempo es otra herramienta del “Juego Responsable” que aboga porque los jugadores no pasen más tiempo de lo habitual jugando a las tragamonedas o apostando en torno a sus deportes preferidos. Recomendamos conocer las características generales de las tragamonedas o juegos que desees probar para evitar perdida de tiempo y dinero.

De hecho, este recurso se complementa con el “límite de depósito”. Cuando se fija un plazo temporal, la página web se encarga de cerrar sesión tan pronto como el plazo concluye. Generalmente, cuando se activa esta herramienta, se puede ver una barra en la parte superior de la plataforma que lleva el conteo del “tiempo de juego”.

Autoexclusión

La autoexclusión tiene mucho peso como recurso del “Juego Responsable”. ¿La razón? Es la mejor alternativa cuando se detectan indicios o señales evidentes de ludopatía. Los jugadores pueden autoexcluirse por días, meses y años. El tiempo de autoexclusión se ajusta normalmente en la misma página web; algunas veces, hará falta contactar a servicio de atención al cliente.

El hecho es que la autoexclusión abre la posibilidad de un futuro regreso. Si el caso es bastante severo, entonces, no queda de otra más que “darse de baja”. Claro, si el jugador decide retirarse de forma permanente, la cuenta se borrará totalmente.

Apoyo de instituciones especializadas

Más allá de todos los consejos que pueda dar un casino online, siempre habrá instituciones capaces de asesorar mejor a los usuarios en el tema de la ludopatía, como GambleAware, GameCare, Gambling Therapy y más. Todos estos entes prestan ayuda especializada a cualquier jugador que esté presentando problemas de ludopatía.

Lo mejor de todo es que, como parte de la campaña del “Juego Responsable”, no hace falta buscarlos por cuenta propia, ya que los casinos online y casas de apuestas deportivas que prestan sus servicios en Argentina cuentan con enlaces directos a la página de estas entidades.

Establecer un presupuesto

Fijar un presupuesto de juego va de la mano con el “límite de depósito”, considerando que no se puede gastar más allá de lo depositado en un día, semana o mes. Por esta razón, debe establecerse un presupuesto por cada sesión de juego, asegurando que el mismo se cumplirá al pie de la letra.

Cuando se crea un presupuesto, es posible desarrollar mejores capacidades de gestión y autocontrol.

