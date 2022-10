Cómo funcionan las apuestas deportivas: Estrategias para principiantes

Por staff

11/10/2022

Si estás pensando en comenzar a apostar, pero no sabes cómo hacerlo, este es tu sitio. Te iremos desgranando poco a poco este curioso mundo y, a la vez, dándote consejos para ir adentrándote en él con seguridad y firmeza. Pero dejémonos de preámbulos y vamos al grano.

Maneja los principales conceptos

Si estás familiarizado con el mundo deportivo, puede que muchos de estos términos te suenen ya, pero no está de más reforzarlos o conocer mejor su significado real.

¿Sabes qué tipos de apuestas hay? Existen las apuestas simples y las combinadas. Te recomendamos empezar con apuestas simples e ir avanzando poco a poco hacia las combinadas. Estas últimas te permiten obtener una buena suma de dinero con una inversión mínima, pero también son más arriesgadas que las simples.

También tendrás que elegir si te gustan las apuestas live, en qué consiste el bankroll o qué son el stake y las Over y Under. Ve familiarizándote progresivamente con estos términos para poder leer textos cada vez más técnicos y que te ofrezcan una visión más profunda de cómo funcionan las apuestas deportivas y cuál es la mejor forma de realizarlas.

Apuesta siempre con la cabeza, no con el corazón

Sabemos que esto es fácil de decir pero difícil de hacer. Sin embargo, será un punto clave para que tus apuestas sean exitosas o, por el contrario, solo te hagan perder más y más. Es cierto que cuando es tu equipo el que está sobre el campo no es fácil asumir que hay una alta posibilidad de que pierda, y que tu corazón siempre albergara la esperanza de que remonte. Pero en estos casos, la mejor recomendación que podemos hacerte es que mantengas la calma y pienses con la cabeza. ¿Qué te dicen las estadísticas? ¿Hay más posibilidades de ganar, perder o empatar? Intenta ser siempre lo más objetivo posible y distánciate de cualquier sentimiento hacia los jugadores o los equipos.

Apuestas live sí, pero con precaución

Lo primero en este caso es que apuestes solo en los deportes que conozcas, no es el mejor tipo de apuesta para innovar.

¿Por qué decimos esto? Porque las apuestas live se hacen en tiempo real, por lo que los niveles de adrenalina suben a niveles muy altos. Esto te hará tomar decisiones muy rápidas y, si no dominas bien el mercado, la mayor parte de las veces puede que sean equivocadas. En apuestas.guru, por ejemplo, podrás leer buenas explicaciones sobre cómo funcionan las apuestas en vivo y ofrecen numerosos tipos de ofertas.

Una retirada a tiempo puede suponer una victoria

Como bien dice el dicho “más vale pájaro en mano que ciento volando”. Y no podría ser más cierto en este campo de las apuestas. Debes usarlas solo como forma de entretenerte y pasar el rato. De esta manera no dejarás de disfrutar ese deporte que tanto te gusta ni pondrás tu capital en riesgo. Debes saber cuándo parar y cuándo eres tú el que decide cuándo y cuánto apostar y no un impulso poco sano. Así que, solo nos queda decirte que si ves que necesitas un descanso o un periodo de desconezción, no lo veas como una derrota. Es una ganancia para ti. Una buena medida es ponerse un límite a la hora de apostar. Por ejemplo, no apostar más del 5% de tus ganancias en cada jugada.

Consejos finales

A lo largo de este artículo te hemos dado algunos consejos para que puedas ir conociendo el mundo de las apuestas deportivas y des el paso para adentrarte en ellas. Seguramente te alegres de haberlo hecho y consigas buenos beneficios, pero no olvides tener en cuenta las siguientes consideraciones:

En definitiva, no te dejes llevar por cualquier cuota baja que te encuentres y ten mucho ojo con el overbetting. Esperamos que estas recomendaciones te sirvan de ayuda, pero te animamos a seguir informándote y a apostar solo si eres mayor de edad.