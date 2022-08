¿Cómo ha sido el rendimiento del bitcoin en Navidad?

08/08/2022

Ahora que se aproxima la Navidad de este año 2021, es un buen momento para recordar cómo le ha ido al bitcoin de forma histórica por estas fechas. Aunque existen otras criptomonedas, hay algunas que son tan recientes, que no existe un registro de su rendimiento en épocas navideñas. Aparte, algunas monedas de tipo crypto aún no adquieren tanta popularidad, como para merecer un recuento histórico. Por otra parte, el bitcoin ya tiene más de 12 años existiendo, por más que parezca una novedad para algunas personas. Claro está, al principio valía muy poco, incluso menos de un dólar y no se hablaba tanto de él como pasa ahora. Pues bien, en la primera Navidad del bitcoin, que fue en el 2009, éste llegó a costar menos de $0,005, lo cual demuestra el casi nulo valor que tenía en sus comienzos. Siguiendo de forma cronológico, para el año siguiente (2010) llegó a subir poco más de un 100%, lo que significa que casi alcanza los $0,01. Aunque parezca un aumento insignificante, es prudente afirmar que cualquier subida de 100% es motivo de celebrar para aquellos que tienen la criptomoneda que haya aumentado.

¿Cuándo empezó la subida de valor del bitcoin?

A pesar de que antes ya había aumentado, como se mencionó anteriormente, uno de los aumentos más significativos ocurrió en el 2011, al alcanzar el mismo precio de $1. Ya para esta fecha había ocurrido la famosa compra de la pizza con bitcoins, que es conocida por ser la primera adquisición de un producto usando bitcoins. Como uno nunca sabe lo que puede pasar con una criptomoneda, es bueno dar un paso adelante y empezar a trabajar con estos recursos, por lo que se recomienda entrar a biticodes para visualizar lo que ofrecen. Vale decir que a partir de la década de 2010, el bitcoin empezó a revalorizarse de una gran forma, mucho más de lo que lo había hecho en la década anterior. Como muestra de ello está el crecimiento constante que tuvo en 2012, cuando pasó de costar unos pocos dólares a superar la barrera de los $10 dólares. Este monto parece irrisorio hoy en día, pero hay que poner en contexto la situación y recordar que fue hace casi 10 años, en el que el mundo se encontraba en una situación totalmente diferente. Para formarse un mejor criterio de lo que puede suceder en el futuro con el bitcoin, se sugiere revisar el siguiente contenido.

¿Qué se recomienda hacer con el bitcoin en Navidad?

En vista de que a partir del 2012 el bitcoin aumentó a más de $100 dólares americanos por unidad, en el 2014 alcanzó los $1.000 y ya por el 2018 llega a superar los $10.000, son muchas las cosas que se pueden hacer con el bitcoin. Por ejemplo, es posible comprar los regalos navideños usando bitcoins en tiendas que acepten este tipo de recursos. Otra opción es regalar una transferencia o depósito en bitcoins, el cual sería un regalo muy original. Claro está, las opciones dependen mucho del presupuesto de cada quien y de la intención que se tenga de entregar regalos en esta navidad. También es posible invertir pensando en el futuro y adquirir más criptomonedas, con la esperanza de que aumenten de valor más adelante. Si ya se tienen inversiones en otras criptomonedas como el ethereum, no está de más agregar el bitcoin en el portafolio de monedas de tipo crypto que se disponga. Se dice que en unos cuantos años el precio será aún más alto que el que tiene actualmente, por lo que parece ser una excelente oportunidad de negocio.