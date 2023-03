Cómo impacta la meteorología en tu vida

Por staff

28/03/2023

En el día de la meteorología, el periodista, Matías Bertolotti, y Federico Landgraf, director ejecutivo de Casafe, se unieron en un vivo de Instagram para hablar sobre esta ciencia y su importancia para todos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6am. Suena el despertador, te lavás la cara y los dientes, y mientras se prepara el café, prendés la televisión. Es importante informarte sobre los temas del día y el estado del tránsito. Pero, seamos sinceros, es crucial saber cómo va a estar el tiempo porque no hay nada peor que no salir preparado.

En el campo pasa lo mismo, el estado del clima es clave para encarar el día e incluso, los meses que vienen.

La meteorología es una herramienta clave para la producción de alimentos. Es una ciencia que brinda información para que quienes producen puedan anticiparse y cuidar los alimentos. Todas las decisiones que toman, están ligadas al clima. La meteorología determina momentos de siembra y cosecha, momentos de monitoreo y control de plagas, cultivos por zona e incluso el rendimiento de cada uno. “Es impresionante cómo en el agro los picos de producción o de merma están directamente relacionados con lo que sucede con el clima”, dice el periodista Matías Bertolotti.

Verano récord, sequía histórica

En los últimos meses el país sufrió olas de calor extremas y prolongadas. Se alcanzaron temperaturas que no se habían vivido en años. Hasta los “team verano” deseaban un poco de alivio.

El calor extremo nos afectó a todos. Seguramente viste muchas plantas de tu jardín o balcón marchitarse o secarse. De la misma manera pasó en el campo, y afectó seriamente a la producción de alimentos y su disponibilidad. En el caso de la naranja, por ejemplo, ante las temperaturas, los frutos no crecen y la planta los elimina, porque no los puede alimentar. Entonces la calidad y cantidad de fruta queda por debajo de lo esperado. De la misma manera, en el centro del país, la sequía provocó la muerte de maizales completos que no llegaron a la cosecha.

El cambio climático es un hecho. El frío y el calor extremos, y la falta o el exceso de lluvias son el ejemplo fehaciente de ello. La metrología está estrechamente relacionada con eso y de la misma manera, como toda actividad humana, lo está la agricultura. Por un lado, es parte del problema, porque contribuye con una parte significativa de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Por otro lado, se ve sensiblemente afectada por los fenómenos climáticos como sequías o excesivas lluvias. Así, el desafío que hoy enfrenta la agricultura es doble: mitigar el cambio climático y al mismo tiempo adaptarse a los cambios, de modo de no perder la capacidad de producir los alimentos que todos necesitamos.”El sector agropecuario tiene una responsabilidad extraordinaria en la generación de alimentos y muchos otros insumos”, dijo Federico Landgraf.

Lo que se viene

El invierno está cada vez más cerca y aparentemente no será tan crudo como el verano en lo que respecta a temperaturas. En la ciudad, todo indicaría que estamos frente a un buen augurio. Sin embargo, los campos no se logran recuperar. No hay suficiente humedad en el suelo y esto afecta a la vegetación natural, los campos de pastoreo y el inicio de la siembra de cultivos de invierno, como los cereales. También hay que destacar que para la segunda mitad del año las lluvias van a volver y eso será un alivio para el campo. Matías Bertolotti resaltó que las lluvias que vienen son importantes porque modifican la situación productiva y el abastecimiento. “El trigo que necesita de lluvias en el campo, después es pan y muchos otros productos que llegan a nuestras casas. Una lluvia que ayuda al campo, también ayuda en el alimento que llega a mi casa”, dice Matías. Federico agrega que “Los fideos que vemos en el supermercado son el resultado de la decisión de sembrar trigo que tomaron productores y productoras dos o tres años atrás”.

Chequeás el clima para saber qué ponerte, pero también se chequea el clima para saber cómo producir para tener alimentos en cantidad y calidad. “La meteorología es un gran paraguas que nos involucra a todos”, dice Federico. Al fin y al cabo, hay más campo en tu vida del que creés.