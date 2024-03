¿Cómo influyen la tecnología y la innovación en el bienestar global?

21/03/2024

Existe una relación indudable entre la ciencia y la consciencia. A través de la investigación y el desarrollo, la ciencia y la tecnología se han posicionado como los motores del progreso humano, impulsándonos hacia un futuro más consciente y las innovaciones en salud y la medicina son un ejemplo de ello.

Mireia Martínez, directora de The Festival of Consciousness, explica que “cuando aplicamos tecnología de manera consciente, somos capaces de generar un gran impacto en el bienestar global. La tecnología médica, por ejemplo, ha permitido el desarrollo de la telemedicina y, en consecuencia, tratamientos personalizados y grandes análisis de datos que no solo mejoran el acceso a la salud, sino también generan una mayor calidad en los servicios”.

Por el contrario, la innovación sin consciencia puede conducir a consecuencias no deseadas, como el aumento de la desigualdad, la degradación ambiental o la pérdida de privacidad.

Así pues, Martínez pone el foco en la importancia de integrar la tecnología de manera ética y consciente para contribuir al bienestar global: “Los avances científicos y tecnológicos plantean cada vez más desafíos, pero también cuestiones éticas sobre la naturaleza de la vida y la consciencia. El FoC es un espacio de reflexión para abordar todas estas cuestiones con personalidades expertas y ponentes de todo el mundo”.

Precisamente, dentro del ámbito médico, una de las personas confirmadas para el festival es Luján Comas, licenciada en medicina y cirugía y especialista en anestesiología y reanimación. Comas es una referente en el ámbito de las ECM (Experiencias cercanas a la muerte) y perteneció al equipo pionero del trasplante bipulmonar en España.

En concreto, Luján Comas ofrece charlas en esta nueva edición de The Festival of Consciousness en las que, a través de los más innovadores y novedosos estudios científicos de las ECMs, experiencias y testimonios, se da una visión profunda y rigurosa de las experiencias cercanas a la muerte.

Desde el ámbito de la medicina, la neurociencia o la hipnosis, The Festival of Conciousness, abordará los días 12, 13 y 14 de julio en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona las tendencias, investigaciones y nuevas corrientes que involucran al mundo científico para contribuir al bienestar global.

