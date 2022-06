Cómo insertar la economía 4.0 en tu empresa

27/06/2022

De acuerdo al Foro Económico Mundial, los países pioneros en adoptar la industria 4.0 son Finlandia, Suiza, Suecia, Israel, Singapur, Países Bajos y Estados Unidos. En ese escenario América Latina tiene la oportunidad de impulsar su economía a través del uso de la tecnología, pero necesita historias de éxito que motiven a superar el desafío de la transformación digital.

“La tecnología no es la solución sino el vehículo”, así lo expone Alejandro Villalobos, Director General para el Cono Norte de Cumplo, red de financiamiento tecnológico para pymes. Explica que “es necesario que antes de implementar cualquier estrategia de digitalización, se revise que los procesos manuales ya estén funcionando correctamente. A la par, si se van a implementar temas de analítica de datos, el primer paso es que las personas ya estén familiarizadas a hacer este tipo de trabajo, así como aprender a plantear”.

Explica que “de poco servirá implementar Big Data o procesamiento de datos en la nube, si los tomadores de decisión no están habituados a trabajar con datos y no cuentan con procesos bien establecidos… Pretender que una solución tecnológica resolverá por sí solo un problema de la compañía, es como pensar que por comprar un coche se puede manejar. Primero hay que aprender a manejar”.

Una vez planteado lo anterior, el directivo presenta cuatro tendencias que a pesar de no ser necesariamente nuevas, siguen representando un potencial de diferenciación importante para casi cualquier industria, no obstante, aún no se encuentran en una etapa de madurez muy alta:

Big Data y analítica

Como resultado de la crisis mundial provocada por la pandemia del Covid-19, las empresas se están dando cuenta de que se han producido cambios importantes en los hábitos de consumo. Por lo tanto, deben aprovechar al máximo el potencial del análisis de los datos que sus consumidores les proporcionan, o de lo contrario se quedarán atrás. Así, la tecnología big data revela algunas incógnitas que existen entre las preferencias de compra de los usuarios y ayuda a entender por qué suceden.

Cloud computing

La computación en la nube brinda a las empresas, de todos los tamaños, la facultad de mantener y agregar recursos informáticos de manera adecuada, segura y bajo demanda, como servidores, almacenamiento de datos y soluciones de aplicaciones. Esto ofrece a los negocios más flexibilidad con sus datos e información, y se puede acceder a ellos desde cualquier lugar y momento, lo cual es fundamental para compañías con oficinas en todo el mundo o en diferentes entornos comerciales. Con una administración mínima, todos los elementos del software en la nube se pueden aumentar a pedido, todo lo que se requiere es una conexión a Internet. Muchas empresas ya operan con soluciones en la nube sin saberlo o nombrarlo de esa forma.

Financiamiento digital

El sistema financiero tradicional continúa como un gran soporte para aquellas empresas consolidadas, pero aún hay muchas pequeñas y medianas empresas que no son sujetos de crédito en un esquema tradicional, por eso las plataformas digitales como Cumplo, son una gran alternativa de inclusión financiera, pues se ofrecen productos muy similares a los de los bancos, pero todo en menor tiempo y de forma más simple.

Salario on demand

Algunos de estos beneficios de la economía 4.0 impactan de manera directa y positiva a los trabajadores, en la actualidad hay fintechs que facilitan que ellos puedan disponer de parte de su salario cuando lo necesiten, sin tener que esperar a la quincena y lo mejor, este proceso tampoco tiene una carga administrativa para la empresa. Así el salario on demand representa una muy buena opción para los colaboradores, ya que no se enredan con los inconvenientes de un crédito de nómina o terminan con préstamos informales a un familiar o a un amigo.

Alejandro Villalobos remarca que “la transformación digital tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Pero no son lo mismo. Lo que sí podemos decir es que la transformación digital apunta a oportunidades de innovación tecnológica que se aplican en la industria 4.0 para mejorar procesos, modelos de negocio, productos, servicios y generar mejoras en el trabajo. Eso sí, será fundamental que en todos los niveles el ecosistema socialice estas prácticas”.