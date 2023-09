¿Cómo la IA transforma los negocios de los canales en América Latina?

Por staff

14/09/2023

Por: Joana Moura, Directora de IBM Ecosystem, América Latina

El mundo se encuentra en un escenario en donde la Inteligencia Artificial es la tecnología del presente y del futuro. Los avances de la IA han provocado un cambio que permite gestionar los negocios de formas completamente nuevas y nos invitan al aprendizaje continuo. Como dijo el primer presidente y CEO de IBM, Thomas J. Watson, Sr., “la educación es la base de nuestro progreso”.

A medida que la Inteligencia Artificial transforma los negocios, el consejo de Thomas J. Watson todavía aplica, pues la necesidad de comprender los avances tecnológicos es cada vez más indispensable. De hecho, de acuerdo con un estudio de Harvard, las organizaciones en Latinoamérica requieren una mayor comprensión de las tecnologías emergentes a través de un acompañamiento experto que los impulse. Y en ese escenario, contar con asociados de negocio con experiencia en IA, brinda una excelente oportunidad de crecimiento en conjunto con las organizaciones.

Todo el mundo quiere aprovechar la promesa que la IA entrega para las organizaciones; sin embargo, es el ecosistema quien tiene la llave para acelerar la adopción. ¿Cómo? Estas son tres maneras:

La capacitación desbloquea el poder de la IA

Un estudio reciente realizado por el IBM Institute for Business Value (IBV) menciona que el 75% de los CEOs creen que su ventaja competitiva dependerá de quién tenga la IA generativa más avanzada. Sin embargo, muchos CEOs dicen que su organización no está preparada porque carece de habilidades y la recapacitación puede ser costosa. La forma más efectiva de ayudar a las empresas a comprender y acceder al potencial de la IA es a través de un ecosistema de asociados de negocio que combine tecnologías de IA precisa, escalable y adaptable, con sus habilidades y su experiencia para resolver problemas reales.

La IA confiable puede impulsar una ventaja competitiva

El mismo estudio del IBM Institute for Business Value reveló que 46% de los ejecutivos está preocupado por los aspectos éticos y de seguridad de la IA generativa. Lograr una diferenciación en el mercado de IA depende de diversos factores, entre ellos, de proporcionar soluciones y ofertas de IA que respondan a necesidades reales de negocio y que sean abiertas, confiables, explicables y transparentes, de manera que las empresas puedan comprender cuánto invierten y en qué invierten.

El ecosistema capitaliza lo mejor de la IA

Conforme la demanda de nuevas y mejores tecnologías continue creciendo, más organizaciones comenzarán a adoptar la IA para llevarla transversalmente en su negocio, y esto requerirá desplegar la IA en varias funciones empresariales. Al final, como cualquier organización se debe a sus clientes y ellos siempre querrán lo mejor, con un ecosistema tecnológico pueden tener lo mejor de todos los mundos para llevar la IA al a siguiente nivel en su negocio.

Los asociados de negocio aportan una especialización que ningún proveedor único puede ofrecer. Por lo tanto, la oportunidad para que ellos ayuden a los clientes a utilizar la IA es enorme, especialmente en lo que respecta al trabajo digital, la automatización de TI, la seguridad, la sostenibilidad y la modernización de aplicaciones, entre otros. Y son ellos la clave para reducir la brecha de conocimiento y crear soluciones basadas en la mejor tecnología de IA para resolver los problemas de los clientes.

La oportunidad de adoptar IA en los negocios se encuentra en el hoy, y quienes cuenten con las herramientas correctas, la experiencia adecuada y el mejor ecosistema de asociados de negocio es el que logrará un avance disruptivo en el mercado. “No puedes quedarte en un solo lugar”, decía Thomas J. Watson, Sr. “O vas hacia adelante o vas hacia atrás”, y con un poderoso ecosistema tecnológico, todos avanzan juntos.