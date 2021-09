Cómo los pagos criptográficos ayudan a las empresas en 2021

Por staff

10/09/2021

Si usted es dueño de un negocio, probablemente haya tenido un período en el que haya hecho un montón de trabajo, sirvió a cientos de clientes y terminó con nada más que unos pocos centavos en su cuenta bancaria. You’re not alone as this can be quite normal. La gente dice que para ganar dinero hay que gastar dinero. Eso puede ser cierto, pero en una situación ideal, sería genial si el éxito pudiera ser un poco más asequible de lo que es ahora.

La mayoría de las empresas hoy en día pierden dinero debido a errores humanos, retrasos en los procedimientos y honorarios pagados a los intermediarios. ¿Te imaginas cómo sería tu cuenta bancaria si pudieras eliminar errores tontos, acelerar tu negocio y deshacerte de intermediarios innecesarios? Si esas ideas suenan a meras ilusiones, se sorprenderá al saber que existe una tecnología que puede hacer que estas cosas sean posibles.

Hoy vamos a hablar sobre esta tecnología, conocida como criptopagos, que puede hacer que su negocio sea más rápido, más eficiente y más rentable. Y también veremos los beneficios que puede traer.

Pagos criptográficos vs pagos bancarios

Los bancos son la columna vertebral del sistema financiero. Sin embargo, son instituciones obsoletas que ya no se centran en la innovación y la conveniencia del cliente. Pocos estarían de acuerdo en que el sistema bancario actual es moderno o podría considerarse una institución honesta, debido a los recientes escándalos de lavado de dinero que han afectado a gigantes como Deutsche Bank y Goldman Sachs.

La crisis financiera mundial que se produjo en 2008 ha demostrado al mundo entero que el sistema bancario también es vulnerable a los desafíos económicos. Cuando quedó claro que esas instituciones financieras no podían asegurar los fondos de la gente, la demanda de formas alternativas de obtener fondos aumentó enormemente. Fue entonces cuando Satoshi Nakamoto inventó el primer activo virtual, llamado Bitcoin.

A su vez, la invención de Bitcoin ha traído un nuevo sistema de pago al mundo: los pagos con criptomonedas. Su principal ventaja es la eliminación de la participación de terceros, incluidos los bancos, del proceso de transacción. Esto significa que los obstáculos que el sistema bancario tradicional creó para las personas, como políticas rígidas, regulaciones y altas tasas de interés, ya no contribuirán a la frustración de los dueños de negocios.

El nuevo sistema de pago criptográfico también ofrece servicios comerciales que ningún otro banco puede proporcionar: un enfoque orientado al cliente, tarifas de transacción bajas, transacciones rápidas y seguras y la capacidad de almacenar activos de forma anónima. ¡Y no más congelación de fondos en su cuenta!

¿Los bancos tradicionales se sienten amenazados por estas nuevas criptomonedas? En resumen, sí. Aquellos que están prestando atención ya han identificado a las criptomonedas como una amenaza para la industria. UK Banking publicó un informe en el que discutieron la amenaza que representan las criptomonedas para los bancos tradicionales si las entidades ignoran los nuevos comportamientos y preferencias de los consumidores cuando se trata de cómo realizan transacciones y transfieren dinero.

El informe dice: “Los usuarios de Bitcoin pueden manejar muchas de sus necesidades de pagos diarios por sí mismos, sin la necesidad de interactuar con los bancos y evitando la necesidad de incurrir en comisiones bancarias. De la misma manera, el valor almacenado en las cuentas de PayPal se mueve fuera de los sistemas de pago del banco, privando a los bancos de valiosos ingresos por pagos “.

La mayoría de los grandes bancos reconocen ahora que la tecnología detrás de las criptomonedas debería tratarse como la próxima gran novedad, tal vez como la invención del automóvil al ferrocarril.

Al mismo tiempo, las monedas digitales tienen desventajas como la volatilidad percibida y cierta incertidumbre sobre si los reguladores deberán intervenir. Por esta razón, echemos un vistazo a las ventajas y desventajas clave de las criptomonedas para las empresas.

Pagos criptográficos para empresas: pros y contras

Pros

Cuando se trata de aceptar pagos con tarjeta de crédito y débito, muchas pequeñas empresas a menudo se encuentran en una posición en la que tienen que establecer un mínimo de compra con tarjeta. Esto se debe a las tarifas bancarias, que pueden oscilar entre el cinco y el diez por ciento del total de la transacción. Por otro lado, una de las principales ventajas de las criptomonedas es la ausencia de un intermediario central, lo que reduce significativamente las tarifas de transacción.

Uno de los principales problemas que debe resolver cualquier sistema de transferencia de dinero, incluidas las tarjetas bancarias estándar, es el doble gasto. A menudo, una transacción se puede revertir con una simple llamada telefónica, y el estafador puede gastar esa misma cantidad de dinero nuevamente. Las criptomonedas, gracias a su libro mayor público distribuido llamado blockchain, ofrecen protección contra tales esquemas fraudulentos. Una vez que se confirma la transacción, se registra en la cadena de bloques y luego se vuelve irreversible e inmutable. En este sentido, aceptar criptomonedas es muy parecido a aceptar efectivo.

Los poseedores de criptomonedas siempre están buscando nuevas formas de gastarlo. Aunque hay muchas empresas diferentes que aceptan moneda digital en estos días, su empresa no se perderá entre ellas. Al aceptar criptomonedas, atraerá a un grupo completamente nuevo de clientes, especialmente si tiene un negocio en línea.

Finalmente, aceptar criptomonedas significa brindarles a sus clientes una forma adicional de pago, al mismo tiempo que les brinda una capa adicional de protección para su información personal. Con todo, las criptomonedas tienen el potencial de aumentar significativamente las ganancias de su negocio.

Contras

La mayor desventaja de aceptar criptomonedas es una volatilidad insana. Por ejemplo, a principios de 2017, un Bitcoin apenas valía $ 1,000. Luego, llegó a casi $ 5,000, cayó rápidamente a $ 3,200 antes de alcanzar su máximo anual de $ 8,000 a mediados de noviembre.

Esto significa que deberá ajustar sus precios diariamente, si no por horas. Además, tendrá que traducir las criptomonedas a su moneda fiduciaria de forma rápida y regular para no sufrir pérdidas. Algunos procesadores criptográficos, empresas que permiten pagos criptográficos, brindan un servicio de intercambio instantáneo, lo que significa que si su cliente realiza un pago con Bitcoin, se cambiará inmediatamente por efectivo al valor actual de BTC.

A pesar de que las transacciones criptográficas son seguras y libres de fraude, todavía existe la posibilidad de que los piratas informáticos pongan sus manos en las billeteras de los usuarios. La historia del monte. Gox, un intercambio infame que perdió aproximadamente 850,000 de los Bitcoins de sus usuarios, que ascendieron a más de $ 450 millones en ese momento, todavía persigue a la comunidad de Bitcoin. En general, se han robado alrededor de un millón de Bitcoins de los intercambios desde 2011. A diferencia de la mayoría de las monedas tradicionales, Bitcoin no está respaldado ni asegurado, por lo que la pérdida de fondos probablemente será irreversible.

Sin embargo, hay pasos que puede seguir para evitarlo. Para proteger mejor sus fondos, guárdelos fuera de los intercambios populares, utilice la autenticación multifactor en sus cuentas, proteja y cuide sus claves privadas y realice copias de seguridad periódicas de sus datos.

Quizás el problema más complicado de aceptar criptomonedas es el área gris regulatoria en la que se encuentra la criptomoneda en este momento. Las leyes y regulaciones existentes son escasas y difieren drásticamente según la jurisdicción. Además, están sujetos a cambios, lo que significa que los propietarios de negocios deben monitorear constantemente los nuevos desarrollos en el mundo de las criptomonedas y estar preparados para adaptarse.

Quién acepta pagos criptográficos

Según las estadísticas, más de 20.000 empresas de todo el mundo aceptan Bitcoin solo. Algunas de las principales empresas en las que puede gastar criptomonedas son Microsoft, Tesla, AT&T y Wikipedia. Sotheby’s aceptó Bitcoin y Ether como pago por pinturas físicas en la exposición de arte de Banksy en mayo de 2021.

Para encontrar boletos de avión, hoteles, alquileres, automóviles, recorridos y actividades para planificar su próximo viaje, puede reservar su viaje con criptografía utilizando el servicio Bitcoin Travel.

En Gyft puede comprar, enviar y canjear tarjetas de regalo en línea de más de 200 minoristas como Amazon, Starbucks e iTunes. La mejor parte de ellos es que aceptan Bitcoin como pago sin tarifas adicionales.

Otro uso común de la criptomoneda es hacer compras en línea. Hay cientos de tiendas y comercios online que aceptan Bitcoin.

El uso de un motor de búsqueda como Spendabit le permite buscar entre millones de productos, todos ellos disponibles para su compra con criptomonedas.

Bitcoin Wide es una plataforma global, abierta y gratuita para buscar negocios, organizaciones o individuos que acepten criptomonedas.

También hay muchos negocios locales, como cafeterías y restaurantes, que aceptan criptodivisas. Puedes utilizar el servicio Coinmap para buscar todos los comercios y cajeros automáticos de criptomonedas del mundo en un mapa.

Cómo aceptar pagos de criptomonedas en mi tienda

Hay dos maneras de aceptar criptodivisas en tu tienda: a través de tu criptobilletera o de un procesador de pagos de terceros. Vamos a repasar ambos métodos.

Si vas a aceptar criptodivisas a través de tu monedero de criptomonedas, deberás crear un monedero virtual. La mayoría de los monederos pueden descargarse rápidamente en su teléfono o computadora, o puede obtener un monedero de hardware. Una cartera de hardware es una caja fuerte física que almacena la criptodivisa en el dispositivo en un disco duro especial. Es el único dispositivo de hardware seguro que permite almacenar la clave privada del usuario.

De lo contrario, puede utilizar un procesador de pagos de criptomonedas de terceros, como Coinbase o B2BinPay, y ellos se encargarán de todo el proceso de pago, al igual que los procesadores de pagos de tarjetas de crédito. Uno de los beneficios de utilizar un procesador de pagos de terceros en lugar de una cartera personal es que pueden convertir instantáneamente la criptodivisa en fiat, salvándote de cualquier volatilidad de precios. La volatilidad de precios se refiere a los cambios de valor a los que está sujeta la criptodivisa, que a veces pueden ser rápidos y extremos. Estar protegido de esto significa que se le pagará la cantidad que cobre, incluso si el valor de la moneda cambia en medio de una transacción.

Conclusión

Las criptodivisas existen desde hace 12 años, pero aún no han alcanzado todo su potencial. Algunas personas siguen pensando que las criptodivisas son una moda pasajera y que acabarán desapareciendo, pero siguen estando aquí y ganan cada día más popularidad.

Si quieres expandir tu negocio a nivel internacional o simplemente hacer más cómodo para tus clientes el pago de tus productos y servicios, aceptar criptodivisas puede ser una gran manera de hacerlo.

La criptodivisa también puede reducir las tasas de procesamiento de pagos porque tiene tasas de transacción más bajas que las tarjetas de crédito bancarias. Además, las transacciones son permanentes, por lo que no hay molestas devoluciones de cargos.

Si se gestionan correctamente, las transacciones son seguras gracias a una fuerte encriptación. También es una forma de que una empresa diversifique sus activos.

Las criptomonedas descentralizadas, como Bitcoin y Ethereum, tienen grandes ventajas sobre los sistemas financieros centralizados, principalmente por su capacidad de funcionar y operar sin un único punto de fallo, al que pueden dirigirse los hackers y los malos actores.