¿Cómo mejorar la performance de gaming en simples clics?

Por staff

18/05/2022

Por Carlos Santabaya, Channel Manager de AMD SSA Componentes.

Así como cada juego tiene sus propios trucos – a muchos nos gustaría que en la vida real existiera el truco de Klapaucius –, los gamers también tienen un as bajo la manga a la hora de probar los diferentes títulos más innovadores. No se trata simplemente del hardware, de hecho, en ocasiones contar con un monitor 4K, una tarjeta gráfica y un procesador de alta gama, es un ideal que no siempre se cumple. Sin embargo, eso no debería ser un obstáculo para los verdaderos gamers: la potencia y la experiencia de juego trasciende las limitaciones gracias a la innovación y a las tecnologías que acompañan al hardware. La compatibilidad en algunos casos también se presenta como un reto, ya que algunos juegos nuevos no son compatibles con componentes que no hayan sido lanzados en el último tiempo.

Ante este escenario desafiante, el software aparece como un gran aliado. No solo desde el punto de vista de la innovación, sino que su valor para los usuarios reside en que les permite que sus inversiones sean a largo plazo. Es decir, que a través del software, puedan actualizar sus equipos sin necesidad de comprar uno nuevo para poder tener una performance competitiva y que se acerque, iguale o incluso supere el rendimiento que podrían obtener con nuevos productos.

Ver nota completa en TyN Crypto: https://tyncrypto.com/2022/05/como-mejorar-la-performance-de-gaming-en-simples-clics/