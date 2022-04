¿Cómo navegar por Internet sin dejar rastro?

Por staff

15/04/2022

El rastro que dejamos a través de la internet puede que sea el más vulnerable que tengamos, debido a que deja expuesto todos los datos e información que alguna vez se aportó en una página web. Por lo que, ¿realmente desea que las compañías y los ciberdelincuentes estén al pendiente de cada uno de sus movimientos?, si la respuesta es no, la información presentada a continuación le interesara.

Las VPN como la respuesta para no dejar rastro

Para muchos el creer que nadie verá su rastro en la internet tan solo por el hecho de que no tiene nada que ocultar es una idea que ha pasado por completo de moda. Pues independientemente de la actividad que estemos realizando, la privacidad es un elemento que no debe ser vulnerado, lo mismo que sucede con las limitaciones geográficas que son frecuentes con una red pública. Debido a que, el evitar un bloque geográfico con una VPN, no solo le da acceso a mucha más información, sino que también le podría permitir ganar dinero.

Fuera de eso, cada día más es un hecho que las personas sienten miedo a ser espiadas, por lo que, existen actualmente tecnologías para evitar que ojos indebidos vean sus actividades. Dicha tecnología es conocida como Red Privada Virtual en español (VPN), que propiamente usa cifrado para proteger toda la información que se deja atrás al momento de ingresar en una página web. Desde contraseñas hasta la dirección IP puede ser ocultado para que la información permanezca únicamente bajo el conocimiento de su titular.

¿Por qué es importante no dejar un rastro en la red?

Al hacerse una pregunta de este tipo, la respuesta es simple para la mayoría de los usuarios, por privacidad. Pero, mucho más allá de eso, la funcionalidad de una VPN para cualquier persona es navegar por la red sin miedo, pudiendo explorar e intercambiar datos de forma segura , sin restricciones de las páginas, ni bloqueos por región. Además, muestra una cara nueva para todos aquellos usuarios que desean transformar sus datos legibles por un algoritmo digital en datos cifrados incomprensibles para las personas no autorizadas.

Así que, el no dejar rastro en la red no solo lo mantendrá libre de espionaje indebido de ciberdelincuentes, sino que también estará a salvo del filtrado de información que normalmente utilizan las compañías para dirigir campañas publicitarias de manera directa a su persona, o del propio gobierno, que en ocasiones solicita información a las compañías de servicio de internet con redes públicas, vulnerando el derecho a la protección de la información.

Estoy convencido, ahora ¿Cómo elegir una buena VPN?

Como con cualquier decisión, el elegir una VPN requiere de cierto análisis debido a que no todos los servicios cumplen con lo prometido, es más los conceptos básicos como la excelencia en seguridad, velocidad ultrarrápida y experiencia de usuario parece que quedaron prácticamente en el olvido, por lo que, aquí se encuentra una lista de servicios VPN fiables y de confianza, para que pueda hacer una investigación exhaustiva al respecto de los mejores servicios, que a la vez, mantengan una estricta política de cero registros, que estén llenas de funciones para Streaming y que vengan respaldadas por una garantía de reembolso, en el caso de no quedar del todo satisfecho con lo prometido.

Para que al final del día no sólo sienta que está por completo seguro en la red sin dejar ningún tipo de rastros, sino que también está ahorrando dinero en ciertos aspectos, manteniendo a la vez su dirección IP resguardad y modificable para acceder a la mayor cantidad de información posible, que el mundo tiene para ofrecer.

Aspectos de ciberseguridad que también debe saber

Lamentable los ciberataques ocurren a cada segundo, de hecho, en una investigación dada por Universidad de Maryland en los Estados Unidos, cada 38 segundos aproximadamente existe un delito de este tipo, por lo que los consejos para la ciberseguridad son vitales, para no dejar un rastro en la web, permitiéndole no solo tener más confianza sino evitar estos malos ratos.

Además de poseer una VPN, (que es la mejor opción siempre), también es necesario que posea en funcionamiento un antivirus, nunca abrir enlaces o correos que parezcan fraudulentos, manteniendo del mismo modo las contraseñas con cambios habituales. También le ayudará mucho no dejar las sesiones abiertas de sus redes sociales, activar todos los firewalls disponibles y sobre todo revisar, utilizar y frecuentar aplicaciones únicamente autorizadas y seguras.

Un paso a paso para no dejar rastros

Entendiendo que al igual que con Hansel y Gretel, dejar cierto rastro tarde o temprano lleva a que alguna persona pueda encontrarte, lo más razonable es ser por completo invisible, sobre todo al estar en la red. Debido a que conceptos como filtración de contraseñas, pérdida de información o secuestro de datos, suplantación de identidad, robo de dinero, espionaje industrial, denegación de servicios, instalación de programas no deseados y el más temido de todos, la vigilancia gubernamental, no son paranoias de las personas, son una verdad irrefutable.

En una forma, en la que se podría llegar a perder todo lo que se posee o estar constantemente bombardeado por publicidad dirigida, así que, por un bienestar mental y cibernético, lo mejor siempre será cuidarse las espaldas al momento de visitar una página web, sobre todo alguna en la que sea necesario aportar algún tipo de información personal.

Sin limitaciones, otro gran beneficio

Fuera de todo lo mencionado, si aún no ha quedado del todo convencido, siempre es conveniente mencionar que las redes privadas ofrecen la posibilidad de acceder a todo el contenido en plataformas de Streaming o YouTube, que están prohibidos en ciertas regiones. Pero eso no será todo, pues cuando exista una oferta solo disponible en ciertos países en plataformas de compras, también podrá aprovecharse de las ventajas de una VPN para adquirir productos mucho más económicos.

Por todas esas razones, es buena idea dejar de pensar que los rastros que se dejan en la web, no son de importancia. Y si, además, hoy en día sigue pensando que no tiene nada que ocultar, puede sorprenderse al encontrar que eso no es del todo cierto.