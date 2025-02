¿Cómo podrían las fintech de EE.UU. influenciar la escena fintech en México?

Por staff

13/02/2025

Hasta ahora, el mercado norteamericano ha seguido de cerca la evolución de las fintech y las innovaciones tecnológicas con un foco particular en la seguridad y transparencia ¿Podrá la implementación de nuevas tecnologías y regulaciones influenciar la evolución del sector en México y Latinoamérica?

La digitalización del sector financiero global ha transformado la manera en que las instituciones operan y prestan servicios. En este contexto, AurumCore participa en México como un actor clave en el mercado al ofrecer una plataforma de próxima generación que no solo facilita la integración digital de instituciones bancarias tradicionales, sino que también apoya a las instituciones financieras de nueva generación a integrar herramientas que les permitan ofrecer nuevos servicios con mayor agilidad.

Ante el panorama económico global, el 2025 se perfila para ser un año clave para consolidar la adopción de servicios financieros digitales a través del continente. La movilidad que se proyecta en los EE.UU. ante el cambio de gobierno en el país, podría influir en la dinámica de la implementación de nuevas tecnologías en el desarrollo de productos financieros digitales. Según datos de statista, el valor en las transacciones de pagos digitales en el país seguirá en aumento para los próximos años. Las tendencias en la evolución del sistema financiero digital de EE.UU. podrían dar guía a la evolución de la oferta de servicios en México, fortaleciendo la seguridad, la transparencia y la confianza en los servicios financieros impulsados por la expansión y acceso a internet además de la proliferación de dispositivos móviles en Norteamérica. Robustecer la oferta de estos servicios digitales para que los usuarios dispongan en tiempo real de facilidades de crédito, inversión o intercambio de divisas será clave para cimentar la inclusión financiera en Norteamérica.

Las entidades regulatorias como la SEC (Securities and Exchange Commission), la CFPB (Consumer Financial Protection Bureau) y la OCC (Office of the Comptroller of the Currency) han jugado un papel crucial en la supervisión del desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, especialmente en relación con procurar la seguridad de la información, el desarrollo de productos respaldados por blockchain y la detección de fraudes mediante el uso de machine learning.

El panorama fintech de los EE.UU. ha facilitado soluciones basadas en blockchain, las cuales están revolucionando la tokenización de activos y el intercambio de activos digitales dentro y fuera del país. Si bien esta manera de realizar transacciones todavía presenta retos, es posible que las instituciones regulatorias en los Estados Unidos logren avanzar en definir estos riesgos y mitigarlos. Sin embargo, al día de hoy el rezago en la implementación y adopción de estas tecnologías y servicios es evidente, en comparación con los desarrollos y oferta en el resto del continente, particularmente en América Latina ¿podrá el mercado en EE.UU. proponer soluciones innovadoras o adaptar la oferta existente en LATAM a sus necesidades?

El uso de datos alternativos y sistemas de evaluación impulsados por Inteligencia Artificial y Machine Learning para la gestión de préstamos, cobranza y transacciones automatizadas es otra manera en que la tecnología estará moldeando el panorama de los servicios financieros digitales en los EE.UU, impulsando la adopción de servicios y la digitalización de la banca en el país. Será interesante seguir de cerca la implementación de sistemas de monitoreo y regulación sobre estos procesos, y evaluar si adoptar o adaptar estas medidas sería posible en países como México, con políticas fiscales y de seguridad de la información distintas; pero necesidades similares como la recepción y envío de remesas o gestión de transferencias en tiempo real.

México y EE.UU. comparten la necesidad de hacer eficientes y transparentes los procesos de envío y recepción de remesas. Como parte de los objetivos de desarrollo del G20, la optimización de los pagos transfronterizos (cross-border payments) será relevante para alcanzarlos, el mercado de servicios financieros digitales en los EE.UU dará pauta sobre el éxito en el desarrollo e implementación de productos que ofrezcan este servicio a lo largo de todo el continente.

Finalmente, el fortalecimiento del Open Banking en los Estados Unidos pondrá particular atención en cómo se maneja la información sensible de los estadounidenses. ¿Podrá EE.UU. resolver el reto de ganarse la confianza de los usuarios con el manejo de su información, así como la transparencia en su aplicación en el desarrollo e implementación de APIs? Sin duda los organismos gubernamentales trabajan en ello, sin embargo queda todavía por definir si la solución servirá de ejemplo en otros mercados.

“Habrá que prestar especial atención a la manera en que las fintech y los reguladores resuelven el reto de proteger y servir a los usuarios de manera transparente, Estados Unidos no es el único país que está trabajando en esto, pero la situación de movilidad que presenta particularmente es interesante para el desarrollo de productos que sirvan para fiscalizar pequeños negocios, gestionar remesas y bancarizar segmentos de la población que no lo habían requerido hasta ahora” comenta Ernesto Julio García Rodriguez, CEO de AurumCore.

El futuro de la inclusión financiera

En el contexto global, el G20 ha subrayado la importancia de la digitalización para promover la inclusión financiera universal. En Estados Unidos, la adopción de tecnologías digitales ha permitido a las instituciones financieras llegar a clientes en situaciones de vulnerabilidad económica y geográfica, reduciendo costos y mejorando la accesibilidad a servicios como crédito, seguros y pagos. No obstante, existen desafíos como la falta de educación financiera y la desconfianza hacia las plataformas digitales que deben ser abordados con estrategias de educación financiera y desarrollo de plataformas seguras.

A partir de la necesidad y demanda de los usuarios, Estados Unidos ha sido pionero en el desarrollo de productos financieros digitales innovadores, pero reservado en la adopción de tecnologías emergentes que están revolucionando el sector financiero. ¿Cómo se ve el futuro de las fintech en 2025 para este país? Es optimista confiar en que la implementación de estas innovaciones tecnológicas va a fortalecer la seguridad y la transparencia del sistema financiero, mejorando la confianza del consumidor y promoviendo una mayor inclusión financiera. No obstante, el éxito o fracaso de estos productos innovadores dependerá de la cercana colaboración entre las instituciones reguladoras y las instituciones financieras tradicionales, y de nueva generación.

