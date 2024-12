¿Cómo podrían los mexicanos impulsar las fintech hacia 2025?

Por staff

22/12/2024

(México) El reto ya no es la digitalización de servicios o la implementación de nuevas tecnologías, sino fidelizar y crecer a los usuarios ¿cómo pueden prepararse las fintech para evolucionar en el año que inicia?

La diversidad de servicios financieros digitales seguirá incrementando a lo largo del año, las iniciativas de open banking permitirán que cada vez más organizaciones ofrezcan servicios financieros digitales. El reto es atraer y retener nuevos usuarios para combatir la sub bancarización del país y alcanzar la rentabilidad. ¿Cómo pueden los mexicanos fortalecer a las fintech hacia el siguiente año? Utilizando los servicios financieros digitales de manera informada.

“Las instituciones financieras, dependiendo de la licencia con la que operan actualmente en el país, monetizan comisiones por servicios, rendimientos o intereses y serán más rentables en medida en que más personas utilicen y perciban los beneficios de pertenecer a ese ecosistema” explica Ernesto Julio García Rodriguez, CEO de AurumCore.

La participación de más mexicanos en el ecosistema fintech es parte de la clave para que la industria sea más sólida hacia 2025, el primer paso sugiere que aquellos que todavía no lo hacen, se interesen por adquirir y aprender a gestionar una cuenta digital, una vez que ganen confianza en la gestión y la movilidad que proporciona este tipo de servicios, la industria actual permite que se incorporen a un entorno digital más complejo de inversiones o gestión de créditos.

“Puede ser intimidante, y hay que reconocer que a veces la infraestructura tecnológica, los sistemas de cumplimiento o el diseño de producto de las mismas instituciones financieras hacen parecer a los procesos mucho más complejos de lo que realmente son en la actualidad, sin embargo no hay duda que usuarios informados y dispuestos a sacar provecho de los diferentes servicios, son clave para que el resto de los actores en la industria mejoren la manera en que sirven a los mexicanos” añadió García.

¿Cómo deben prepararse las fintech hacia el reto de captar nuevos usuarios en 2025?

Más allá de seguir tendencias, la fintech tiene que evolucionar a entender que el mercado está en la sub bancarización del país y deben encontrar la manera de construir un ecosistema sólido a mediano y largo plazo, y que los actores involucrados -organismos regulatorios e instituciones financieras- hagan lo necesario para que sea sostenible.

“Para cualquier institución, desarrollar el ecosistema es un proyecto que tomará tiempo y debe atender demandas que van más allá de desarrollos tecnológicos. El problema, por ejemplo, en lugares bancarizados es ¿de qué me sirve que tengas una tarjeta de débito o acceso a crédito si no tienes dónde disponer de él o no lo aceptan en los establecimientos que frecuentan? Tienen que involucrarse todos los actores: los proveedores de infraestructura tecnológica, pero el gobierno también, porque sin la infraestructura adecuada, los mexicanos que están acostumbrados al uso de efectivo o que temen fiscalizarse, seguirán renuentes a bancarizarse, mucho más a digitalizarse” concluye García.

Las fintech tienen que evolucionar, pero los usuarios pueden hacer su parte buscando información y evaluaciones acerca de los servicios financieros digitales que podrían ser de beneficio para ellos en 2025. Mientras más usuarios participen, más demanda tendrán las instituciones financieras digitales para mejorar sus procesos y oferta.

Ver más: Lanzan una solución para reembolsos corporativos

Ver más: Naranja X lanza la preventa exclusiva el “Trofeo de Campeones”

Ver más: México, tercer destino preferido por las Fintech peruanas para internacionalizarse