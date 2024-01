¿Cómo puede ayudar Resumidordetextos.net en las tareas de marketing de contenidos?

Por staff

09/01/2024

En este mundo moderno, casi todas las tareas se realizan con la ayuda de herramientas. La mayoría de estas herramientas utilizan IA para funcionar de forma eficaz y precisa.

El marketing de contenidos es uno de los campos que ha adoptado rápidamente el uso de herramientas de inteligencia artificial para agilizar las tareas rutinarias.

Una de estas herramientas incluye Resumidordetextos. Es una herramienta de resumen que puede acortar el contenido dado sin cambiar su significado. Puede ayudar a realizar una serie de tareas de marketing de contenidos.

Continúe leyendo este artículo para descubrir cuáles son esas tareas y cómo esta herramienta puede ayudar a los especialistas en marketing a realizarlas. Pero antes de entrar en eso, permítenos contarte un poco más sobre Resumidor de textos.

Qué es Resumidordetextos.net?

Resumidor De Textos es una herramienta de resumen en línea que aprovecha la inteligencia artificial para comprender el contexto del texto dado y eliminar toda la información irrelevante para acortarlo. Solo deja la información más importante del contenido a modo de resumen.

La herramienta es de uso gratuito para todos y también permite a los usuarios establecer la longitud del resumen que necesitan. Además de esto, también puede mostrar los puntos importantes del texto en viñetas. Así es como se ve la herramienta.

Ahora que ya sabes qué es exactamente esta herramienta, podemos pasar a comentar cómo puede ayudar en las tareas de marketing de contenidos.

¿Cómo puede Resumidor de textos ayudar en diversas tareas del marketing de contenidos?

Hay tres tareas principales de marketing que la mayoría de los especialistas en marketing deben realizar. Se trata de la creación de descripciones de productos, contenido para campañas de marketing por correo electrónico y subtítulos para publicaciones de marketing en redes sociales.

Claro, hay muchas otras cosas que se incluyen en el marketing de contenidos, pero solo estamos hablando de las principales.

Dicho esto, permítenos contarte cómo Resumidordetextos puede ayudar a los especialistas en marketing en cada una de estas tres tareas.

Asistencia para que las descripciones de los productos sean concisas.

Crear descripciones de productos es parte del trabajo de un redactor. Tienen que completar esta tarea mientras se aseguran de que la calidad de la descripción se mantenga alta y no sea demasiado larga, ya que se supone que las descripciones de los productos no deben ser tan largas.

Esto puede resultar un poco difícil incluso para redactores experimentados, ya que pueden tener problemas para determinar qué información incluir y qué excluir para mantener la descripción lo más breve posible.

Aquí es donde Resumidor de textos puede ayudarles ya que los escritores pueden escribir toda la información que quieran incluir en la descripción y ejecutarla a través de la herramienta.

Pueden seleccionar la longitud que necesitan en el resultado final y la herramienta acortará automáticamente el texto proporcionado según sus necesidades.

Además de esto, como hemos mencionado, Resumidordetextos puede mostrar los puntos clave del texto dado en viñetas.

Las descripciones de productos suelen utilizar viñetas para enumerar las características y beneficios potenciales del producto. Los redactores publicitarios pueden utilizar la información de las viñetas generadas por Resumidordetextos para enumerar las características.

Adjuntamos una captura de pantalla a continuación que muestra a Resumidordetextos acortando una descripción larga del producto a la longitud deseada para fines de demostración.

Reutilización de contenido extenso para campañas de marketing por correo electrónico

El marketing por correo electrónico se considera un subconjunto del marketing de contenidos. Las empresas deben enviar correos electrónicos promocionales a clientes potenciales y los redactores publicitarios deben elaborar estos correos electrónicos.

Lo que hacen la mayoría de los especialistas en marketing y redactores es utilizar el mismo contenido que publican en forma de publicaciones de blog o artículos y acortarlo para utilizarlo en campañas de marketing por correo electrónico. De esto se trata la reutilización del contenido.

Reutilizar el contenido extenso existente para campañas de marketing por correo electrónico no solo les ahorra tiempo, sino que también les permite modificarlo según los requisitos. Una cosa que se debe hacer al reutilizar el contenido es que se debe acortar en pedazos pequeños, ya que los correos electrónicos no pueden tener tanto texto como una publicación de blog.

Aquí es donde Resumidordetextos puede ayudar a los especialistas en marketing de contenidos, ya que puede generar resúmenes de contenido extenso para que puedan utilizarlos en correos electrónicos de marketing.

Esto no sólo puede ayudar a los destinatarios a leer el correo electrónico rápidamente, sino que también puede incitarlos a leer el contenido original si los redirige a él.

Aquí hay una captura de pantalla para una demostración rápida que muestra a Resumidordetextos.net convirtiendo contenido de formato largo en uno más corto para usarlo en una campaña de marketing por correo electrónico.

Asistencia en la creación de subtítulos cortos para publicaciones promocionales en redes sociales.

La última tarea importante del marketing de contenidos es crear subtítulos para las campañas de redes sociales. Existen múltiples plataformas de redes sociales y cada plataforma permite que los títulos de las publicaciones tengan una longitud específica.

Los usuarios no pueden cruzar ese límite o el título no se agregará a la publicación. En algunos casos, las plataformas no muestran el texto que supera el límite de caracteres. Por ejemplo, Instagram corta el resto del título que supera los 2200 caracteres.

Es por eso que se supone que los especialistas en marketing deben crear subtítulos breves y promocionar el producto o servicio al mismo tiempo.

Esto puede ser un poco complicado ya que toda la información debe ajustarse en los subtítulos teniendo en cuenta el límite. Siempre puedes crear un título demasiado corto, pero las posibilidades de que sea efectivo son muchas. Por eso hay que encontrar el equilibrio adecuado.

Recomendamos que los especialistas en marketing agreguen subtítulos que no superen las tres líneas.

Aquí es donde Resumidordetextos puede ayudar a los especialistas en marketing, ya que pueden acortar los subtítulos largos y no tienen que preocuparse por la longitud mientras los crean.

Aquí hay una captura de pantalla que muestra a Resumidordetextos acortando un título más largo a la longitud deseada.

Ultimas palabras

Resumidordetextos.net puede ayudar a redactores y especialistas en marketing en múltiples tareas de marketing de contenidos. En este artículo, analizamos cuáles son esas tareas y cómo la herramienta puede ayudarlos a realizarlas.

Ver más: Huawei inspira tu creatividad, lanza Go Paint

Ver más: 5 puntos claves para comenzar el 2024 de forma segura

Ver más: Google podría lanzar una versión premium de Bard, su inteligencia artificial